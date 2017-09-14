І одночасно: У НАТО є два-три роки на підготовку до російської агресії, перш ніж Москва відновить здатність здійснити новий напад. Таку думку висловив глава Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен. ........ https://www.unian.ua/world/voyna-s-nato ... 55671.html
От які реальні розклади? Бо одні вбачають контрнаступ тощо, а другі *Москва відновить здатність здійснити новий напад.* Ну не можуть існувати одначасно підстави для отаких настільки кардинально протилежних сценаріїв: Україна перемагає і моцква посилюється навіть до рівня нового нападу.
Не вижу противоречия. Менон ни в одном из указанных вариантов не видит Победу Украины. Все 3 варианта это более или менее болезненные для Украины варианты поражения - от практически капитуляции до относительно благополучного.
whois2010 написав:Я писав про виробництва. Підскажіть, як "забезпечити живлення простіше" для екструдерів, ліній шокової заморозки, холодильників, електропечей, різних міксерів та сушарок? А ще є процеси, які мають бути непреривними. Це вже не кажучі про допоміжні конвеєри, насоси, вентиляцію і т.д. Бо там десятки і сотні кіловат потрібні
whois2010, ви впали з луни? Такі підприємства у нас не вимикають або попереджають про вимкнення заздалегідь.
Water написав:То что Харьков, Одесса, Донецк это русскоязычные города мне не нужно рассказывать, это все москалі придумали, а вы им верите или вам так удобно верить..
Простите, но Харьков, Одесса, Донецк это действительно русскоязычные города. Это не "москалі придумали". Да и Киев по факту тоже. Кстати, Крым тоже был русскоязычным. Но это совсем не означает, что в этих городах "ненавидят українську мову". ..
Це все наслідки політики знищення української мови, яка цілеспрямовано проводилася десятиліттями. Дуже добре памятаю, як у школі дітям давали вибір - вивчати українську мову чи відмовитися. (У нас тоді півкласу відмовилися). Це в Україні, Карл! При цьому від вивчення російської не можна було відмовитись. Ви можете уявити собі, щоб на рф був вибір - вивчати російську чи відмовитися? Отож.