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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8498849985008501
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:45

  detroytred написав:Менон переконаний,...........
https://www.unian.ua/war/peregovori-z-r ... ws_in_post

І одночасно:
У НАТО є два-три роки на підготовку до російської агресії, перш ніж Москва відновить здатність здійснити новий напад.
Таку думку висловив глава Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен. ........
https://www.unian.ua/world/voyna-s-nato ... 55671.html

От які реальні розклади?
Бо одні вбачають контрнаступ тощо, а другі *Москва відновить здатність здійснити новий напад.*
Ну не можуть існувати одначасно підстави для отаких настільки кардинально протилежних сценаріїв: Україна перемагає і моцква посилюється навіть до рівня нового нападу.

Не вижу противоречия.
Менон ни в одном из указанных вариантов не видит Победу Украины. Все 3 варианта это более или менее болезненные для Украины варианты поражения - от практически капитуляции до относительно благополучного.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:47

  fler написав:
  whois2010 написав:Я писав про виробництва. Підскажіть, як "забезпечити живлення простіше" для екструдерів, ліній шокової заморозки, холодильників, електропечей, різних міксерів та сушарок? А ще є процеси, які мають бути непреривними. Це вже не кажучі про допоміжні конвеєри, насоси, вентиляцію і т.д. Бо там десятки і сотні кіловат потрібні

whois2010, ви впали з луни? Такі підприємства у нас не вимикають або попереджають про вимкнення заздалегідь.


Не хами, тьотя.

Графіки відключень не будуть застосовуватися до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ключове слово - "імпортують".
Як узнати, що зелене бреше? Воно відкриває рота
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:54

  ЛАД написав:
  Water написав:То что Харьков, Одесса, Донецк это русскоязычные города мне не нужно рассказывать, это все москалі придумали, а вы им верите или вам так удобно верить..

Простите, но Харьков, Одесса, Донецк это действительно русскоязычные города. Это не "москалі придумали". Да и Киев по факту тоже. Кстати, Крым тоже был русскоязычным.
Но это совсем не означает, что в этих городах "ненавидят українську мову". ..

Це все наслідки політики знищення української мови, яка цілеспрямовано проводилася десятиліттями. Дуже добре памятаю, як у школі дітям давали вибір - вивчати українську мову чи відмовитися. (У нас тоді півкласу відмовилися). Це в Україні, Карл! При цьому від вивчення російської не можна було відмовитись. Ви можете уявити собі, щоб на рф був вибір - вивчати російську чи відмовитися? Отож.
fler
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