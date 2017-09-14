Water написав:То что Харьков, Одесса, Донецк это русскоязычные города мне не нужно рассказывать, это все москалі придумали, а вы им верите или вам так удобно верить..
Простите, но Харьков, Одесса, Донецк это действительно русскоязычные города. Это не "москалі придумали". Да и Киев по факту тоже. Кстати, Крым тоже был русскоязычным. Но это совсем не означает, что в этих городах "ненавидят українську мову". ..
Це все наслідки політики знищення української мови, яка цілеспрямовано проводилася десятиліттями. Дуже добре памятаю, як у школі дітям давали вибір - вивчати українську мову чи відмовитися. (У нас тоді півкласу відмовилися). Це в Україні, Карл! При цьому від вивчення російської не можна було відмовитись. Ви можете уявити собі, щоб на рф був вибір - вивчати російську чи відмовитися? Отож.
Тут все просто. Мы с Бетоном разбираемся в актуальных трендах/социальных запросах/демографических реалиях
Є хоч якісь докази цього твердження? Від Бетона лише плач і істерики. Від вас критика і тролінг. Пропозицій (реальних) жоден не надавав. Бетон напічканий фейками, нісенітницями, дурницями і ІПСО. Був багаторазово спійманий на нерозумінні предмету і всім відомих фактів. «Чому вам потрібно вірити?» тм
1. Открыть границы 2. Налоги 5% 3. Заменить менеджмент власти на профессионалов
sens написав:....... Ви шановний спекулюєте поняттями такими як патріот,націонал-патріот та активний громадянин. В 2000 році що в Луганську або Донецьку на україномовного дивилися як на "жлоба". Проте зараз всі розмовляємо на державній і майже всі стали "розумними" та розуміти що таке ЦПК
Я ничем не "спекулюю". А вот вы пользуетесь таким эзоповым языком, что сложно догадаться, что вы хотели сказать. Боитесь написать свои мысли прямо - не пишите вообще. В данном случае по сути по поводу моего замечания просто ничего не сказали.
Напередодні Зеленський висловив своє невдоволення через нібито небажання Байдена взяти участь у мирному саміті у Швейцарії, пише видання. «Президент Байден потрібен саміту миру і потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію США. Його відсутності аплодуватиме Путін, причому стоячи», – зазначив Зеленський. Невдоволення Києва через відсутність Байдена на саміті у Швейцарії – лише одне з багатьох спірних питань у відносинах США та України. Серед інших проблемних моментів – шестимісячна затримка Конгресу зі схваленням американської військової допомоги, відсутність істотного прогресу в питанні членства України в НАТО та заборона США на використання американської зброї для ударів по військових обʼєктах у РФ.
Тут все просто. Мы с Бетоном разбираемся в актуальных трендах/социальных запросах/демографических реалиях
Є хоч якісь докази цього твердження? Від Бетона лише плач і істерики. Від вас критика і тролінг. Пропозицій (реальних) жоден не надавав. Бетон напічканий фейками, нісенітницями, дурницями і ІПСО. Був багаторазово спійманий на нерозумінні предмету і всім відомих фактів. «Чому вам потрібно вірити?» тм
1. Открыть границы 2. Налоги 5% 3. Заменить менеджмент власти на профессионалов
У проєктах законів (наказів) прийняти давати оцінку очікуваних наслідків. Є якісь обґрунтовані розрахунки наслідків? По третьому пункту необхідно вказати хто ці люди. Їх не було 30 років, а тут вони десь взялись? І не виїхали, і готові взяти в свої руки розпечене вугілля? Ви яку посаду б хотіли обійняти (для розквіту країни, а не особистого збагачення)?
Water написав:То что Харьков, Одесса, Донецк это русскоязычные города мне не нужно рассказывать, это все москалі придумали, а вы им верите или вам так удобно верить..
Простите, но Харьков, Одесса, Донецк это действительно русскоязычные города. Это не "москалі придумали". Да и Киев по факту тоже. Кстати, Крым тоже был русскоязычным. Но это совсем не означает, что в этих городах "ненавидят українську мову". ..
Це все наслідки політики знищення української мови, яка цілеспрямовано проводилася десятиліттями. Дуже добре памятаю, як у школі дітям давали вибір - вивчати українську мову чи відмовитися. (У нас тоді півкласу відмовилися). Це в Україні, Карл! При цьому від вивчення російської не можна було відмовитись. Ви можете уявити собі, щоб на рф був вибір - вивчати російську чи відмовитися? Отож.
Дивна школа. В нас російської мови взагалі не було. Українська була обов'язкова, а інакше як випуститись і як поступити в ВУЗ? Цікаво, ті діти в Вашій школі - вони в Росію поступали?