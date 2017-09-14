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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84998500850185028503>
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:54

  ЛАД написав:
  Water написав:То что Харьков, Одесса, Донецк это русскоязычные города мне не нужно рассказывать, это все москалі придумали, а вы им верите или вам так удобно верить..

Простите, но Харьков, Одесса, Донецк это действительно русскоязычные города. Это не "москалі придумали". Да и Киев по факту тоже. Кстати, Крым тоже был русскоязычным.
Но это совсем не означает, что в этих городах "ненавидят українську мову". ..

Це все наслідки політики знищення української мови, яка цілеспрямовано проводилася десятиліттями. Дуже добре памятаю, як у школі дітям давали вибір - вивчати українську мову чи відмовитися. (У нас тоді півкласу відмовилися). Це в Україні, Карл! При цьому від вивчення російської не можна було відмовитись. Ви можете уявити собі, щоб на рф був вибір - вивчати російську чи відмовитися? Отож.
fler
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Перспективи українського ОПК
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 13:23

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Интересно, неужели вы до сих пор не поняли, что язык это повод.
Отже
Якщо ти знаєш що використання педераційної це додаткова причина щоб на тебе напали і далі користуєшся нею - то що в тебе з головою...

Если вы до сих пор не научились различать причину и повод, "то що в тебе з головою"?

Тим більше, якщо ти постійно попрікаєш Порошенка за те що той знаючи що педерація нападе-створював боєздатні ЗСУ - і цим створював підставу для нападу на нас педерації...

Очерелная ложь в вашем исполнении. Уже привычно. Подтверждающих такое утверждение цитат, естественно, не будет.
Труси - хрестик..

Або про Патріотів -мовчи
Або від педераційної - відмовляйся.

От чего мне отказываться я как-нибудь без вас решу.
"Труси - хрестик..."
Або про Патріотів -мовчи.
Или перестань доказывать, что в тылу вместе с сыновьями нужнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 13:28

  Hotab написав:UA

Тут все просто.
Мы с Бетоном разбираемся в актуальных трендах/социальных запросах/демографических реалиях


Є хоч якісь докази цього твердження?
Від Бетона лише плач і істерики. Від вас критика і тролінг. Пропозицій (реальних) жоден не надавав.
Бетон напічканий фейками, нісенітницями, дурницями і ІПСО. Був багаторазово спійманий на нерозумінні предмету і всім відомих фактів.
«Чому вам потрібно вірити?» тм

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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 13:30

  sens написав:.......
Ви шановний спекулюєте поняттями такими як патріот,націонал-патріот та активний громадянин. В 2000 році що в Луганську або Донецьку на україномовного дивилися як на "жлоба". Проте зараз всі розмовляємо на державній і майже всі стали "розумними" та розуміти що таке ЦПК

Я ничем не "спекулюю".
А вот вы пользуетесь таким эзоповым языком, что сложно догадаться, что вы хотели сказать.
Боитесь написать свои мысли прямо - не пишите вообще.
В данном случае по сути по поводу моего замечания просто ничего не сказали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://forbes.ua/news/zalezhatime-vid- ... 2024-21547

https://youtu.be/dHn7oold4BI?si=Vpurp9aq3x_Jp9qv
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 13:34

Напередодні Зеленський висловив своє невдоволення через нібито небажання Байдена взяти участь у мирному саміті у Швейцарії, пише видання. «Президент Байден потрібен саміту миру і потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію США. Його відсутності аплодуватиме Путін, причому стоячи», – зазначив Зеленський.
Невдоволення Києва через відсутність Байдена на саміті у Швейцарії – лише одне з багатьох спірних питань у відносинах США та України. Серед інших проблемних моментів – шестимісячна затримка Конгресу зі схваленням американської військової допомоги, відсутність істотного прогресу в питанні членства України в НАТО та заборона США на використання американської зброї для ударів по військових обʼєктах у РФ.


https://forbes.ua/news/bayden-ta-zelens ... 2024-21481
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 13:36

  UA написав:..........
https://www.rubhoz.com/river/1/2

Ожидаете пересечения графиков уровня воды и температуры? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 13:41

  Бетон написав:
  Hotab написав:UA

Тут все просто.
Мы с Бетоном разбираемся в актуальных трендах/социальных запросах/демографических реалиях


Є хоч якісь докази цього твердження?
Від Бетона лише плач і істерики. Від вас критика і тролінг. Пропозицій (реальних) жоден не надавав.
Бетон напічканий фейками, нісенітницями, дурницями і ІПСО. Був багаторазово спійманий на нерозумінні предмету і всім відомих фактів.
«Чому вам потрібно вірити?» тм

1. Открыть границы
2. Налоги 5%
3. Заменить менеджмент власти на профессионалов

У проєктах законів (наказів) прийняти давати оцінку очікуваних наслідків.
Є якісь обґрунтовані розрахунки наслідків?
По третьому пункту необхідно вказати хто ці люди. Їх не було 30 років, а тут вони десь взялись? І не виїхали, і готові взяти в свої руки розпечене вугілля? Ви яку посаду б хотіли обійняти (для розквіту країни, а не особистого збагачення)?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 13:42

  fler написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:То что Харьков, Одесса, Донецк это русскоязычные города мне не нужно рассказывать, это все москалі придумали, а вы им верите или вам так удобно верить..

Простите, но Харьков, Одесса, Донецк это действительно русскоязычные города. Это не "москалі придумали". Да и Киев по факту тоже. Кстати, Крым тоже был русскоязычным.
Но это совсем не означает, что в этих городах "ненавидят українську мову". ..

Це все наслідки політики знищення української мови, яка цілеспрямовано проводилася десятиліттями. Дуже добре памятаю, як у школі дітям давали вибір - вивчати українську мову чи відмовитися. (У нас тоді півкласу відмовилися). Це в Україні, Карл! При цьому від вивчення російської не можна було відмовитись. Ви можете уявити собі, щоб на рф був вибір - вивчати російську чи відмовитися? Отож.

Дивна школа. В нас російської мови взагалі не було. Українська була обов'язкова, а інакше як випуститись і як поступити в ВУЗ? Цікаво, ті діти в Вашій школі - вони в Росію поступали?
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