Додано: Вів 04 чер, 2024 13:53

Как видите, я спокойно общаюсь по-украински. И когда собеседник говорит по-украински, тоже перехожу. И это не связано с любовью или нелюбовью к языку, это элементарная вежливость.

Я понял, о чём Вы говорите, но "прошёлся сапожищем" всё же не язык, а ФСБ и росс. армия. Понимаю, что возмущают принуждение и запреты.

А вообще, "языковый вопрос" надоел ещё несколько лет назад на политветке. И не стоит каждый раз разворачивать "дискуссию о профсоюзах" снова и снова.

"Вопрос" по сути выеденного яйца не стоит и в Европе, в кот. мы стремимся, был бы решён легко и просто. Государственный язык человек обязан знать, но и запрещать другие языки не стоит.

P.s. И я с гораздо бОльшим уважением отнесусь к русскоговорящему бойцу ВСУ, чем к тому украиноязычному, которого Вы "зустріли на блок-посту". Вы, уверен, тоже. Так что главный вопрос не в языке.

Особисто я цього не бачу.Прінуждєнія і запрєти? Це смішно.Приклад, людина, 83, роки, народився у Татарстані, рсфср. З 16 років живе в Україні. Прийшли москалі, окупували місто, залізли до нього в гараж, вантажили все що можна було завантажити. Йому хтось з сусідів сказав, людина прибігла з питанням на чисто російській мові- чтожвидєлаєтє? Як ви гадаєте шо потім відбулось?І ви хочете сказать шо ви знаєте Українську мову, тільки ви боїтесь розмовлять? Не дай Бог вам потрапити в окупацію, бо там пізнаєте всі прєлісті русскаго язика.Хоча, можливо, наш нарІд потрібно прогнать через окупацію, шоби возненавиділи все шо пов`язано з покидьком сусідом та сусідською мовою.Там якщо зустрів таку людину і шось спитав, це рахуй ти приїхав.Інше питання російськомовні, як вже сказала fler, можу підтвердити, дуже багато в моєму житті виявились зрадниками саме російськомовні.Зараз, якщо зустрічаю російськомовну людину, в першу чергу ставлюсь з підозрою. Хотя я без проблем могу разговаривать по-русски.