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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8500850185028503>
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 13:47

BIGor

Дивна школа. В нас російської мови взагалі не було. Українська була обов'язкова, а інакше як випуститись і як поступити в ВУЗ? Цікаво, ті діти в Вашій школі - вони в Росію поступали?


У вас союз закінчився в дитсадку. Є ж люди які більшу частину шкільної дистанції вчились при СССР. Якщо російськомовна школа, то до обовʼязкової соловʼїної прийшли десь може у 1993-94 році. Коди дехто вже і випускався.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 чер, 2024 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 13:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:і як поступити в ВУЗ?
Ще 10 років тому всі завдання вступних іспитів, ЗНО, олімпіад перекладались російською, мадярською та іншими мовами.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 13:49

Напад росії і білорусі на Україну

BIGor написав:
  fler написав:Це все наслідки політики знищення української мови, яка цілеспрямовано проводилася десятиліттями. Дуже добре памятаю, як у школі дітям давали вибір - вивчати українську мову чи відмовитися. (У нас тоді півкласу відмовилися). Це в Україні, Карл! При цьому від вивчення російської не можна було відмовитись. Ви можете уявити собі, щоб на рф був вибір - вивчати російську чи відмовитися? Отож.

Дивна школа. В нас російської мови взагалі не було. Українська була обов'язкова, а інакше як випуститись і як поступити в ВУЗ? Цікаво, ті діти в Вашій школі - вони в Росію поступали?
Флер якраз описала типову ситуацію в школах десь аж до середини 90-х
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 13:53

ЛАД
Как видите, я спокойно общаюсь по-украински. И когда собеседник говорит по-украински, тоже перехожу. И это не связано с любовью или нелюбовью к языку, это элементарная вежливость.

Особисто я цього не бачу.
Я понял, о чём Вы говорите, но "прошёлся сапожищем" всё же не язык, а ФСБ и росс. армия. Понимаю, что возмущают принуждение и запреты.

Прінуждєнія і запрєти? Це смішно.
Приклад, людина, 83, роки, народився у Татарстані, рсфср. З 16 років живе в Україні. Прийшли москалі, окупували місто, залізли до нього в гараж, вантажили все що можна було завантажити. Йому хтось з сусідів сказав, людина прибігла з питанням на чисто російській мові- чтожвидєлаєтє? Як ви гадаєте шо потім відбулось?
А вообще, "языковый вопрос" надоел ещё несколько лет назад на политветке. И не стоит каждый раз разворачивать "дискуссию о профсоюзах" снова и снова.
"Вопрос" по сути выеденного яйца не стоит и в Европе, в кот. мы стремимся, был бы решён легко и просто. Государственный язык человек обязан знать, но и запрещать другие языки не стоит.

І ви хочете сказать шо ви знаєте Українську мову, тільки ви боїтесь розмовлять? Не дай Бог вам потрапити в окупацію, бо там пізнаєте всі прєлісті русскаго язика.
Хоча, можливо, наш нарІд потрібно прогнать через окупацію, шоби возненавиділи все шо пов`язано з покидьком сусідом та сусідською мовою.
P.s. И я с гораздо бОльшим уважением отнесусь к русскоговорящему бойцу ВСУ, чем к тому украиноязычному, которого Вы "зустріли на блок-посту". Вы, уверен, тоже. Так что главный вопрос не в языке.

Там якщо зустрів таку людину і шось спитав, це рахуй ти приїхав.
Інше питання російськомовні, як вже сказала fler, можу підтвердити, дуже багато в моєму житті виявились зрадниками саме російськомовні.
Зараз, якщо зустрічаю російськомовну людину, в першу чергу ставлюсь з підозрою. Хотя я без проблем могу разговаривать по-русски.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 13:56

  Бетон написав: И суши закрылись через виключення е.е. Сьогодні все, кінець

Це саме ті суші які забронювали співробітників?
Чи дуже багато "знайомих" і штірліц почав плутатись в фейках?

Суші тільки добавляються, бо високомаржинальний бізнес, це в реальному житті, але в когось дійсно паралельна реальність, за яку платять в рублях(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:01

  UA написав:Мы с Бетоном разбираемся в актуальных трендах/?

Може просто одні методичкі отримуєте від кураторів?
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:04

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  UA написав:Hotab, какие цены на красную рыбу и бензин в Британии?
Интересно услышать от находящегося там сейчас человека, а не через трети уши.

Вам лендлордських теж стали платити менше ? Теж мучаєтесь від війни?
Чи третій рік без мальдів забирає всі життєві сили?
Чи ваших дітей мобілізували? Розкажіть мені про свої страждання.

2 Бетон: восени-взимку 22 року всі генератори торохтіли. В цьому буде інакше? Хіба через відсутність клієнтів, а не через е/е.

В "Львів круасан" мне сказали через тариф. И суши закрылись через виключення е.е. 22 рік пережила на ентузіазмі. В мінус. Вам, як людині далекій від бізнесу, це не зрозуміти.
Зараз резерви кінчаються, бізнес закривається. Знайомий 2 роки працював в мінус, шкода було звільняти людей. Сьогодні все, кінець

ви намагаєтеся пояснити смоктальщику бюджетної циці, що гроші беруться із платників податків, а не "в закромах родіни, якій надо отдать борг"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:06

  Hotab написав:У вас союз закінчився в дитсадку. Є ж люди які більшу частину шкільної дистанції вчились при СССР. Якщо російськомовна школа, то до обовʼязкової соловʼїної прийшли десь може у 1993-94 році. Коди дехто вже і випускався.

Україномовний студент, який у школі навчався українською, у 2008 році вступив до одеської тєхноложки. Перша лекція, викладач викладає російською, питання студента- а чи можливо викладать державною мовою? Відповідь викладача- молодой чєлавєк, державна это какая?
Українська.
А, так это в Украине, а вы находитесь в Одессе. Итак, продолжаем...

Після 2014 року в російськомовних школах нашого російськомовного міста багато чого помінялось, вчителька русскаго язика та літератури звалила назад у Тамбов, звідки вона була родом, зі словами- больше тут русскій якик нікаму нє нужєн.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:09

  Бетон написав:❗️7 грн 50 коп за 1 кВт: Міненерго порахували тариф для населення, — заступниця міністра енергетики України Гринчук

🤯


Скоро закроются кафе. Торохтеть на бензине невыгодно.
С другой стороны хотят или уже повысили налоги.
Мобилизация с третьей стороны.

Вот это бизнес модель, вот это я понимаю.

далі продрозгортка, "закон про 5 колосків", ГУЛАГ, штрафбати/загрядотряди ... внучата рулять
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:11

Гуглоперевод:
4:35 AM · 4 июн. 2024 г 205,8 тыс. просмотров

Администратор Байдена проведет «переговоры» с Украиной о том, чтобы разрешить Киеву наносить удары по большей части России с использованием оружия, предоставленного США, заявил сегодня журналистам представитель СНБ Джон Кирби

https://x.com/alexbward/status/1797804318537490468

На предыдущей странице yama (Додано: Вів 04 чер, 2024 13:30) дал ссылку на forbes.ua, но не привел никакого описания новости. Учитывая, что часть форумчан не переходят на ссылки с "пустым" описанием, привожу расширенное.
yanyura
 
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