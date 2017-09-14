Дивна школа. В нас російської мови взагалі не було. Українська була обов'язкова, а інакше як випуститись і як поступити в ВУЗ? Цікаво, ті діти в Вашій школі - вони в Росію поступали?
У вас союз закінчився в дитсадку. Є ж люди які більшу частину шкільної дистанції вчились при СССР. Якщо російськомовна школа, то до обовʼязкової соловʼїної прийшли десь може у 1993-94 році. Коди дехто вже і випускався.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 чер, 2024 13:48, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Це все наслідки політики знищення української мови, яка цілеспрямовано проводилася десятиліттями. Дуже добре памятаю, як у школі дітям давали вибір - вивчати українську мову чи відмовитися. (У нас тоді півкласу відмовилися). Це в Україні, Карл! При цьому від вивчення російської не можна було відмовитись. Ви можете уявити собі, щоб на рф був вибір - вивчати російську чи відмовитися? Отож.
Дивна школа. В нас російської мови взагалі не було. Українська була обов'язкова, а інакше як випуститись і як поступити в ВУЗ? Цікаво, ті діти в Вашій школі - вони в Росію поступали?
Флер якраз описала типову ситуацію в школах десь аж до середини 90-х
Как видите, я спокойно общаюсь по-украински. И когда собеседник говорит по-украински, тоже перехожу. И это не связано с любовью или нелюбовью к языку, это элементарная вежливость.
Особисто я цього не бачу.
Я понял, о чём Вы говорите, но "прошёлся сапожищем" всё же не язык, а ФСБ и росс. армия. Понимаю, что возмущают принуждение и запреты.
Прінуждєнія і запрєти? Це смішно. Приклад, людина, 83, роки, народився у Татарстані, рсфср. З 16 років живе в Україні. Прийшли москалі, окупували місто, залізли до нього в гараж, вантажили все що можна було завантажити. Йому хтось з сусідів сказав, людина прибігла з питанням на чисто російській мові- чтожвидєлаєтє? Як ви гадаєте шо потім відбулось?
А вообще, "языковый вопрос" надоел ещё несколько лет назад на политветке. И не стоит каждый раз разворачивать "дискуссию о профсоюзах" снова и снова. "Вопрос" по сути выеденного яйца не стоит и в Европе, в кот. мы стремимся, был бы решён легко и просто. Государственный язык человек обязан знать, но и запрещать другие языки не стоит.
І ви хочете сказать шо ви знаєте Українську мову, тільки ви боїтесь розмовлять? Не дай Бог вам потрапити в окупацію, бо там пізнаєте всі прєлісті русскаго язика. Хоча, можливо, наш нарІд потрібно прогнать через окупацію, шоби возненавиділи все шо пов`язано з покидьком сусідом та сусідською мовою.
P.s. И я с гораздо бОльшим уважением отнесусь к русскоговорящему бойцу ВСУ, чем к тому украиноязычному, которого Вы "зустріли на блок-посту". Вы, уверен, тоже. Так что главный вопрос не в языке.
Там якщо зустрів таку людину і шось спитав, це рахуй ти приїхав. Інше питання російськомовні, як вже сказала fler, можу підтвердити, дуже багато в моєму житті виявились зрадниками саме російськомовні. Зараз, якщо зустрічаю російськомовну людину, в першу чергу ставлюсь з підозрою. Хотя я без проблем могу разговаривать по-русски.
UA написав:Hotab, какие цены на красную рыбу и бензин в Британии? Интересно услышать от находящегося там сейчас человека, а не через трети уши.
Вам лендлордських теж стали платити менше ? Теж мучаєтесь від війни? Чи третій рік без мальдів забирає всі життєві сили? Чи ваших дітей мобілізували? Розкажіть мені про свої страждання.
2 Бетон: восени-взимку 22 року всі генератори торохтіли. В цьому буде інакше? Хіба через відсутність клієнтів, а не через е/е.
В "Львів круасан" мне сказали через тариф. И суши закрылись через виключення е.е. 22 рік пережила на ентузіазмі. В мінус. Вам, як людині далекій від бізнесу, це не зрозуміти. Зараз резерви кінчаються, бізнес закривається. Знайомий 2 роки працював в мінус, шкода було звільняти людей. Сьогодні все, кінець
ви намагаєтеся пояснити смоктальщику бюджетної циці, що гроші беруться із платників податків, а не "в закромах родіни, якій надо отдать борг"
Hotab написав:У вас союз закінчився в дитсадку. Є ж люди які більшу частину шкільної дистанції вчились при СССР. Якщо російськомовна школа, то до обовʼязкової соловʼїної прийшли десь може у 1993-94 році. Коди дехто вже і випускався.
Україномовний студент, який у школі навчався українською, у 2008 році вступив до одеської тєхноложки. Перша лекція, викладач викладає російською, питання студента- а чи можливо викладать державною мовою? Відповідь викладача- молодой чєлавєк, державна это какая? Українська. А, так это в Украине, а вы находитесь в Одессе. Итак, продолжаем...
Після 2014 року в російськомовних школах нашого російськомовного міста багато чого помінялось, вчителька русскаго язика та літератури звалила назад у Тамбов, звідки вона була родом, зі словами- больше тут русскій якик нікаму нє нужєн.
Администратор Байдена проведет «переговоры» с Украиной о том, чтобы разрешить Киеву наносить удары по большей части России с использованием оружия, предоставленного США, заявил сегодня журналистам представитель СНБ Джон Кирби
На предыдущей странице yama (Додано: Вів 04 чер, 2024 13:30) дал ссылку на forbes.ua, но не привел никакого описания новости. Учитывая, что часть форумчан не переходят на ссылки с "пустым" описанием, привожу расширенное.