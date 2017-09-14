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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8500850185028503
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:11

  rjkz написав: - "Блек Рок заплатил за Украину, но без украинцев".
Народ, что вы там курите?


А шо, не так? Якраз-таки так. Українців вбивають, виживають із своїх земель, а на заміну їм привезуть імігрантів, землі за безцінь фонди заберуть - і кінець нації, кінець державі.

https://youtube.com/watch?v=ZfIMO-glGFc
👆
Никто﻿ не сформулировал как будет выглядеть победа в Украине. Это что, вечная смерть украинцев и русских, пока они все не будут стерты с лица земли? И Blackrock придет туда и захватит ﻿все сельскохозяйственные угодья
...
Они уже ﻿распродают﻿﻿ землю в Украине иностранным инвесторам
...
Они наводнят Украину﻿ иммигрантами из стран третьего мира. И Украины не будет через 50 лет. Не будет никакой украинской нации. Мы предали их так, как ни одну другую ﻿страну﻿﻿


п.с.: кому правда очі коле?? Я ж попередив, підстав для видалення немає, максимум - перенос в цю тему. Джерела до цитат надані, відео за посиланням, таймкод - починаючи із 47:05.
won
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:18

  Water написав:
  Hotab написав:У вас союз закінчився в дитсадку. Є ж люди які більшу частину шкільної дистанції вчились при СССР. Якщо російськомовна школа, то до обовʼязкової соловʼїної прийшли десь може у 1993-94 році. Коди дехто вже і випускався.

Україномовний студент, який у школі навчався українською, у 2008 році вступив до одеської тєхноложки. Перша лекція, викладач викладає російською, питання студента- а чи можливо викладать державною мовою? Відповідь викладача- молодой чєлавєк, державна это какая?
Українська.
А, так это в Украине, а вы находитесь в Одессе. Итак, продолжаем...

Після 2014 року в російськомовних школах нашого російськомовного міста багато чого помінялось, вчителька русскаго язика та літератури звалила назад у Тамбов, звідки вона була родом, зі словами- больше тут русскій якик нікаму нє нужєн.

Одні і ті самі рашаметодичкі, точно так мені десь в 2014-му казала племінниця з Севастополя, казала ми Крим, ми не Україна.
Восени 22-го з чоловіком і малолітнім сином по українським паспортам звалили в Австрію, біженці тіпа, спілкуватись досі не хоче, бо вата ватою залишилась.
Племінника вбив( точніше розрубав мачетою, самурайським мечем вірніше, в хостелі на куски, ховали залишки в закритій труні ) обдолбаний дагестанець в травні 23-го, зараз нарешті відбувся суд, дали вбивці 14-ть років, воно з радістю їде на "сво" і через півроку вільний, ось такий рузькій мір реальний, а не в фейках рашаботів(((
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:25

  won написав:
  rjkz написав: - "Блек Рок заплатил за Украину, но без украинцев".
Народ, что вы там курите?


А шо, не так? Якраз-таки так. Українців вбивають, виживають із своїх земель, а на заміну їм привезуть імігрантів, землі за безцінь фонди заберуть - і кінець нації, кінець державі.

https://youtube.com/watch?v=ZfIMO-glGFc
👆
Никто﻿ не сформулировал как будет выглядеть победа в Украине. Это что, вечная смерть украинцев и русских, пока они все не будут стерты с лица земли? И Blackrock придет туда и захватит ﻿все сельскохозяйственные угодья
...
Они уже ﻿распродают﻿﻿ землю в Украине иностранным инвесторам
...
Они наводнят Украину﻿ иммигрантами из стран третьего мира. И Украины не будет через 50 лет. Не будет никакой украинской нации. Мы предали их так, как ни одну другую ﻿страну﻿﻿


п.с.: кому правда очі коле?? Я ж попередив, підстав для видалення немає, максимум - перенос в цю тему. Джерела до цитат надані, відео за посиланням, таймкод - починаючи із 47:05.

головне що не буряти
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:27

  Water написав:..........
І ви хочете сказать шо ви знаєте Українську мову, тільки ви боїтесь розмовлять?

:?: :shock:
Це ви звідки взяли?

P.s. И я с гораздо бОльшим уважением отнесусь к русскоговорящему бойцу ВСУ, чем к тому украиноязычному, которого Вы "зустріли на блок-посту". Вы, уверен, тоже. Так что главный вопрос не в языке.

Там якщо зустрів таку людину і шось спитав, це рахуй ти приїхав.

Яку "таку"?
Таку, як "русскоговорящий боец ВСУ", чи таку, як україномовний, якого ви "зустріли на блок-посту"?
ЛАД
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  #<1 ... 8500850185028503
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