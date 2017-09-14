Никто не сформулировал как будет выглядеть победа в Украине. Это что, вечная смерть украинцев и русских, пока они все не будут стерты с лица земли? И Blackrock придет туда и захватит все сельскохозяйственные угодья ... Они уже распродают землю в Украине иностранным инвесторам ... Они наводнят Украину иммигрантами из стран третьего мира. И Украины не будет через 50 лет. Не будет никакой украинской нации. Мы предали их так, как ни одну другую страну
п.с.: кому правда очі коле?? Я ж попередив, підстав для видалення немає, максимум - перенос в цю тему. Джерела до цитат надані, відео за посиланням, таймкод - починаючи із 47:05.
Hotab написав:У вас союз закінчився в дитсадку. Є ж люди які більшу частину шкільної дистанції вчились при СССР. Якщо російськомовна школа, то до обовʼязкової соловʼїної прийшли десь може у 1993-94 році. Коди дехто вже і випускався.
Україномовний студент, який у школі навчався українською, у 2008 році вступив до одеської тєхноложки. Перша лекція, викладач викладає російською, питання студента- а чи можливо викладать державною мовою? Відповідь викладача- молодой чєлавєк, державна это какая? Українська. А, так это в Украине, а вы находитесь в Одессе. Итак, продолжаем...
Після 2014 року в російськомовних школах нашого російськомовного міста багато чого помінялось, вчителька русскаго язика та літератури звалила назад у Тамбов, звідки вона була родом, зі словами- больше тут русскій якик нікаму нє нужєн.
Одні і ті самі рашаметодичкі, точно так мені десь в 2014-му казала племінниця з Севастополя, казала ми Крим, ми не Україна. Восени 22-го з чоловіком і малолітнім сином по українським паспортам звалили в Австрію, біженці тіпа, спілкуватись досі не хоче, бо вата ватою залишилась. Племінника вбив( точніше розрубав мачетою, самурайським мечем вірніше, в хостелі на куски, ховали залишки в закритій труні ) обдолбаний дагестанець в травні 23-го, зараз нарешті відбувся суд, дали вбивці 14-ть років, воно з радістю їде на "сво" і через півроку вільний, ось такий рузькій мір реальний, а не в фейках рашаботів(((
Никто не сформулировал как будет выглядеть победа в Украине. Это что, вечная смерть украинцев и русских, пока они все не будут стерты с лица земли? И Blackrock придет туда и захватит все сельскохозяйственные угодья ... Они уже распродают землю в Украине иностранным инвесторам ... Они наводнят Украину иммигрантами из стран третьего мира. И Украины не будет через 50 лет. Не будет никакой украинской нации. Мы предали их так, как ни одну другую страну
п.с.: кому правда очі коле?? Я ж попередив, підстав для видалення немає, максимум - перенос в цю тему. Джерела до цитат надані, відео за посиланням, таймкод - починаючи із 47:05.