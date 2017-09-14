fler написав:Це все наслідки політики знищення української мови, яка цілеспрямовано проводилася десятиліттями. Дуже добре памятаю, як у школі дітям давали вибір - вивчати українську мову чи відмовитися. (У нас тоді півкласу відмовилися). Це в Україні, Карл! При цьому від вивчення російської не можна було відмовитись. Ви можете уявити собі, щоб на рф був вибір - вивчати російську чи відмовитися? Отож.
Дивна школа. В нас російської мови взагалі не було. Українська була обов'язкова, а інакше як випуститись і як поступити в ВУЗ? Цікаво, ті діти в Вашій школі - вони в Росію поступали?
Флер якраз описала типову ситуацію в школах десь аж до середини 90-х
Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.
Water написав:.......... Після 2014 року в російськомовних школах нашого російськомовного міста багато чого помінялось, вчителька русскаго язика та літератури звалила назад у Тамбов, звідки вона була родом, зі словами- больше тут русскій якик нікаму нє нужєн.
fler написав:Це все наслідки політики знищення української мови, яка цілеспрямовано проводилася десятиліттями. Дуже добре памятаю, як у школі дітям давали вибір - вивчати українську мову чи відмовитися. (У нас тоді півкласу відмовилися). Це в Україні, Карл! При цьому від вивчення російської не можна було відмовитись. Ви можете уявити собі, щоб на рф був вибір - вивчати російську чи відмовитися? Отож.
Флер якраз описала типову ситуацію в школах десь аж до середини 90-х
Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.
в 70-80е было можно, вообще легко. Их родители писали в школу просьбу-заявление "по семейным обстоятельствам" - и никому не отказали, так понимаю.
ЛАД написав:В Одессе все учителя русского были из Тамбова?
не удивительно. условно процентов 30%-50%. Они(или сначала их родители) массово переезжали в 50х-80х с реально голодных районов союза в более индустриализованные и по советской практике более хорошо обеспеченные материально (товарами и продуктами в магазинах) и более теплые облцентры.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 04 чер, 2024 14:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:........ Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.
в 70-80е было можно, вообще легко. Их родители писали в школу просьбу-заявление "по семейным обстоятельствам" - и никому не отказали, так понимаю.
Может быть. Не знаю, спорить не буду. Но не знаю никого из знакомых, у кого дети не учили украинский в школе. В Харькове.
Они(или сначала их родители) массово переезжали в 50х-80х с реально голодных районов союза в более индустриализованные и по советской практике более хорошо обеспеченные материально (товарами и продуктами в магазинах) и более теплые облцентры.
Так они или их родители? Если родители, то учительница уже вроде как не из Тамбова. К тому же украинские вузы выпускали достаточно много филологов (как педвузы, так и университеты). Так что вполне хватало наших местных выпускников учителей русского.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 04 чер, 2024 14:58, всього редагувалось 1 раз.