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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84978498849985008501>
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:31

  Faceless написав:
BIGor написав:
  fler написав:Це все наслідки політики знищення української мови, яка цілеспрямовано проводилася десятиліттями. Дуже добре памятаю, як у школі дітям давали вибір - вивчати українську мову чи відмовитися. (У нас тоді півкласу відмовилися). Це в Україні, Карл! При цьому від вивчення російської не можна було відмовитись. Ви можете уявити собі, щоб на рф був вибір - вивчати російську чи відмовитися? Отож.

Дивна школа. В нас російської мови взагалі не було. Українська була обов'язкова, а інакше як випуститись і як поступити в ВУЗ? Цікаво, ті діти в Вашій школі - вони в Росію поступали?
Флер якраз описала типову ситуацію в школах десь аж до середини 90-х

Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:32

won
ты как именно на этот финасовый форум попал, чЮдо?
на позапрошлой неделе специально зарегистрировался для чего? :mrgreen: :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:33

  Water написав:..........
Після 2014 року в російськомовних школах нашого російськомовного міста багато чого помінялось, вчителька русскаго язика та літератури звалила назад у Тамбов, звідки вона була родом, зі словами- больше тут русскій якик нікаму нє нужєн.

В Одессе все учителя русского были из Тамбова?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:36

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
  fler написав:Це все наслідки політики знищення української мови, яка цілеспрямовано проводилася десятиліттями. Дуже добре памятаю, як у школі дітям давали вибір - вивчати українську мову чи відмовитися. (У нас тоді півкласу відмовилися). Це в Україні, Карл! При цьому від вивчення російської не можна було відмовитись. Ви можете уявити собі, щоб на рф був вибір - вивчати російську чи відмовитися? Отож.
Флер якраз описала типову ситуацію в школах десь аж до середини 90-х

Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.
в 70-80е было можно, вообще легко. Их родители писали в школу просьбу-заявление "по семейным обстоятельствам" - и никому не отказали, так понимаю.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:39

  _Mykola_ написав:Це щодо спростування фактами теорії змов з навмисними відключеннями щоб підвищити тарифи...
Україна подвоїла рекорд імпорту електроенергії у травні

При наших разрушениях в энергетике, причём, как в генерации, так и в передаче, все эти теорії змов было просто смешно читать. Не захотел даже спорить с ними.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:41

  ЛАД написав:В Одессе все учителя русского были из Тамбова?
не удивительно.
условно процентов 30%-50%.
Они(или сначала их родители) массово переезжали в 50х-80х с реально голодных районов союза в более индустриализованные и
по советской практике более хорошо обеспеченные материально (товарами и продуктами в магазинах) и более теплые облцентры.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 04 чер, 2024 14:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:52

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:Це щодо спростування фактами теорії змов з навмисними відключеннями щоб підвищити тарифи...
Україна подвоїла рекорд імпорту електроенергії у травні

При наших разрушениях в энергетике, причём, как в генерации, так и в передаче, все эти теорії змов было просто смешно читать. Не захотел даже спорить с ними.
в WWII британцы национализировали почти все об'екты критической инфраструктуры, много других крупных предприятий - и тратили деньги на восстановление не какому-то частнику в карман
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:55

  flysoulfly написав:
  ЛАД написав:........
Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.
в 70-80е было можно, вообще легко. Их родители писали в школу просьбу-заявление "по семейным обстоятельствам" - и никому не отказали, так понимаю.

Может быть. Не знаю, спорить не буду.
Но не знаю никого из знакомых, у кого дети не учили украинский в школе. В Харькове.

Они(или сначала их родители) массово переезжали в 50х-80х с реально голодных районов союза в более индустриализованные и по советской практике более хорошо обеспеченные материально (товарами и продуктами в магазинах) и более теплые облцентры.

Так они или их родители? Если родители, то учительница уже вроде как не из Тамбова.
К тому же украинские вузы выпускали достаточно много филологов (как педвузы, так и университеты). Так что вполне хватало наших местных выпускников учителей русского.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 04 чер, 2024 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:57

Олигарх Ахметов разбогател во время войны.

  flysoulfly написав: в WWII британцы национализировали почти все об'екты критической инфраструктуры, много других крупных предприятий - и тратили деньги на восстановление не какому-то частнику в карман

https://gazeta.ua/ru/articles/economics ... rg/1182810
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Yasno: День. Київ вийшов за ліміти. Екстренні вимкнення.

Это означает лишь мрак монополии ахметов энерго.

Какие лимиты, они в адеквате? Светы нет ваще
Бетон
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