Додано: Вів 04 чер, 2024 15:03

flysoulfly написав: ЛАД написав: В Одессе все учителя русского были из Тамбова? В Одессе все учителя русского были из Тамбова? не удивительно.

условно процентов 30%-50%.

Они(или сначала их родители) массово переезжали в 50х-80х с реально голодных районов союза в более хорошо обеспеченные материально (товарами и продуктами в магазинах), и более теплые облцентры. не удивительно.условно процентов 30%-50%.Они(или сначала их родители) массово переезжали в 50х-80х с реально голодных районов союза в более хорошо обеспеченные материально (товарами и продуктами в магазинах), и более теплые облцентры.

В південних (і східних) містах це було дуже характерно. В селах набагато менше, але також зустрічалось.За останній рік довелось кілька разів побувати на батьківщині віталіка , (сільському півдні України).1. Дуже мальовнича природа. Пагорби, річки і озера поміж пагорбів. Я це все бачив раніше з повітря, коли літали в районі ШирЛану, але побувати там - це інше.2. Практично всі україномовні. Так, суржик, але точно там не російська. (тут відразу багато питань до віталііка)3. Бачив нащадків «тамбовців» . Вони переважно українізовані. В селі вони б були білою вороною, якби не вивчили державну і не користувались. Традиційно село патріотичніше. Багато служать, бо там не сховатись.Цікаве розповіли ті, чиї діди/батьки жили в «тамбовській області» (узагальнено… просто російська глубінка) . Вони їздили до рідні в кацапію. Дехто ще 40-50 років тому перетягнув батьків до себе в село помирати, де вони і померли. Коротше кацапське село дійсно дуже відрізнялось від українського (з їх слів). Неряшність. В одному будинку розгородженому перегородкою (з прямим проходом туди/сюди) жила скотина і люди. Кози чи кури могли вільно перейти в жилу половину. Звичайно чимало міфів про кацапів ходить у нас (унітази, стіралки) Але воно не повністю безпідставне.