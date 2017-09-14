ЛАД написав:В Одессе все учителя русского были из Тамбова?
не удивительно. условно процентов 30%-50%. Они(или сначала их родители) массово переезжали в 50х-80х с реально голодных районов союза в более хорошо обеспеченные материально (товарами и продуктами в магазинах), и более теплые облцентры.
В південних (і східних) містах це було дуже характерно. В селах набагато менше, але також зустрічалось. За останній рік довелось кілька разів побувати на батьківщині віталіка , (сільському півдні України). 1. Дуже мальовнича природа. Пагорби, річки і озера поміж пагорбів. Я це все бачив раніше з повітря, коли літали в районі ШирЛану, але побувати там - це інше. 2. Практично всі україномовні. Так, суржик, але точно там не російська. (тут відразу багато питань до віталііка) 3. Бачив нащадків «тамбовців» . Вони переважно українізовані. В селі вони б були білою вороною, якби не вивчили державну і не користувались. Традиційно село патріотичніше. Багато служать, бо там не сховатись. Цікаве розповіли ті, чиї діди/батьки жили в «тамбовській області» (узагальнено… просто російська глубінка) . Вони їздили до рідні в кацапію. Дехто ще 40-50 років тому перетягнув батьків до себе в село помирати, де вони і померли. Коротше кацапське село дійсно дуже відрізнялось від українського (з їх слів). Неряшність. В одному будинку розгородженому перегородкою (з прямим проходом туди/сюди) жила скотина і люди. Кози чи кури могли вільно перейти в жилу половину. Звичайно чимало міфів про кацапів ходить у нас (унітази, стіралки) Але воно не повністю безпідставне.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 чер, 2024 15:07, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly написав:Они(или сначала их родители) массово переезжали в 50х-80х с реально голодных районов союза в более индустриализованные и по советской практике более хорошо обеспеченные материально (товарами и продуктами в магазинах) и более теплые облцентры.
Так они или их родители? Если родители, то учительница уже вроде как не из Тамбова
от вы совсем не в курсе чи шо: если родители переехали "с Тамбова"- в их семье все будут "с Тамбова", и Родина у них - там. Особенно если тут вдруг биндэрафцы
ЛАД написав:Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.
Могли отказаться только дети военных (их родители).
При всьом уважении - нет, не только.
При этом отказавшиеся тоже сидели на уроке.
это да, сидели на уроке формально, на задних партах валяли дурака. Примерно 25-35% состава класса (до 8-го класса, дальше - 10-15%). Лет 5 назад пересматривал их в соцсетях - большинство тех или уже были в раше или ждали рашу.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 04 чер, 2024 15:26, всього редагувалось 2 разів.
Скільки коштуватиме будівництво малого реактора? У своїх презентаціях виробники виходять із суми $6000 за кВт, каже ексменеджер профільної компанії. Отже, SMR-160 Holtec потужністю 160 МВт обійдеться майже в $1 млрд, а модульний реактор NuScale потужністю 462 МВт – у майже $3 млрд. Для порівняння, вартість 1 МВт мобільної газової електростанції – $400 000–600 000, розповідав раніше голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Тобто $400–600 на 1 кВт.
«Зараз «Енергоатом» не має грошей навіть розраховуватися з постачальниками», – пояснює Харченко.
Тим більше, якщо ти постійно попрікаєш Порошенка за те що той знаючи що педерація нападе-створював боєздатні ЗСУ - і цим створював підставу для нападу на нас педерації...
Очерелная ложь в вашем исполнении. Уже привычно. Подтверждающих такое утверждение цитат, естественно, не будет.
Труси - хрестик..
Або про Патріотів -мовчи Або від педераційної - відмовляйся.
От чего мне отказываться я как-нибудь без вас решу. "Труси - хрестик..." Або про Патріотів -мовчи. Или перестань доказывать, что в тылу вместе с сыновьями нужнее.
хоч я і не будівельник, ось підтверлжуюча цитата, не знайшов оригіналу (можливо видалили),але вже з відповідями 2будівельник, можете не дякувати
Василь-Рівне написав:
ЛАД написав:Моя основная претензия к Зеленскому (тоже уже писал) - не сумел избежать войну.
Моя теж, але Ви про це пишите як нібито ця така дитяча "шалость", дрібничка - ну подумаєш войнушку спровокував, що тут такого До речі сам ЗЕ це вже нарешті зрозумів дійшло навіть до нього і визнав, що його в любому випадку будуть судити рано чи пізно і добре, якщо це буде український суд, а не басманний суд москви
ЛАД написав:Поэтому (отчасти, одна из причин) и проголосовали за Зе против По. Порошенко явно вёл дело к войне.
Ну звичайно - хто всрався - невістка, так її дома нема - та он пальто вісить. так ЛАД? Це із за Порошенко війна? А Ви хочете щоб з Вами чемно спілкувались, а як можна на таку дурню нормально відповісти? Несете ахінею, а потім плач Ярославни що Вам заслужено накидали
komp написав:
ЛАД написав:Порошенко явно вёл дело к войне. Не знаю, на что он рассчитывал.
После таких высказываний вспомнился фильм"Тупой, тупой- еще тупее" !....