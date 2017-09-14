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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8498849985008501>
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:15

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.

Могли отказаться только дети военных (их родители).
При всьом уважении - нет, не только.

При этом отказавшиеся тоже сидели на уроке.
это да, сидели на уроке формально, на задних партах валяли дурака. Примерно 25-35% состава класса (до 8-го класса, дальше - 10-15%). Лет 5 назад пересматривал их в соцсетях - большинство тех или уже были в раше или ждали рашу.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 04 чер, 2024 15:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:22

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:Це щодо спростування фактами теорії змов з навмисними відключеннями щоб підвищити тарифи...
Україна подвоїла рекорд імпорту електроенергії у травні

При наших разрушениях в энергетике, причём, как в генерации, так и в передаче, все эти теорії змов было просто смешно читать. Не захотел даже спорить с ними.


2023 рік
Для відновлення, ремонтів та захисту об’єктів енергетики лише Держагентству з відновлення виділили 10 млрд грн. Також отримуємо допомогу США у розмірі 897 млн доларів

Станом на сьогодні ми отримали від європейських партнерів та донорів більше 700 мільйонів євро

США виділили понад пів мільярда доларів для відновлення української енергетики - Шмигаль

США виділяють $125 млн на ремонт української енергосистеми
Грант у розмірі 200 мільйонів доларів США, підтриманий Світовим банком, допоможе відновити енергетичну інфраструктуру України

США виділять Україні 1,3 млрд доларів на відновлення енергосистеми та інфраструктури, – Блінкен

І ще, по мелочах, сотні мільйонів разом від Австралії, Канади, Австрії і т.д. у вигляді коштів та обладнання.

2024 рік
Кабмін виділив майже 7,2 млрд грн на відновлення енергосистеми України - Шмигаль
+ ще по мелочах партнери.

Питання до фахівців: куди і ким попиляні мільярди торік, що можна було б зробити на ці кошти? Газові генератори у кількості тисяч штук, сонячні панелі з пауерволами, малі ядерні реактори?

Новина від 2023 року, суцільні Нью-Васюкі від зе-влади:

Міненерго хоче побудувати 20 малих ядерних реакторів.
Скільки коштуватиме будівництво малого реактора? У своїх презентаціях виробники виходять із суми $6000 за кВт, каже ексменеджер профільної компанії. Отже, SMR-160 Holtec потужністю 160 МВт обійдеться майже в $1 млрд, а модульний реактор NuScale потужністю 462 МВт – у майже $3 млрд. Для порівняння, вартість 1 МВт мобільної газової електростанції – $400 000–600 000, розповідав раніше голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Тобто $400–600 на 1 кВт.

«Зараз «Енергоатом» не має грошей навіть розраховуватися з постачальниками», – пояснює Харченко.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:28

  ЛАД написав:
Тим більше, якщо ти постійно попрікаєш Порошенка за те що той знаючи що педерація нападе-створював боєздатні ЗСУ - і цим створював підставу для нападу на нас педерації...

Очерелная ложь в вашем исполнении. Уже привычно. Подтверждающих такое утверждение цитат, естественно, не будет.
Труси - хрестик..

Або про Патріотів -мовчи
Або від педераційної - відмовляйся.

От чего мне отказываться я как-нибудь без вас решу.
"Труси - хрестик..."
Або про Патріотів -мовчи.
Или перестань доказывать, что в тылу вместе с сыновьями нужнее.


хоч я і не будівельник, ось підтверлжуюча цитата, не знайшов оригіналу (можливо видалили),але вже з відповідями
2будівельник, можете не дякувати :)
  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:Моя основная претензия к Зеленскому (тоже уже писал) - не сумел избежать войну.

Моя теж, але Ви про це пишите як нібито ця така дитяча "шалость", дрібничка - ну подумаєш войнушку спровокував, що тут такого :twisted: До речі сам ЗЕ це вже нарешті зрозумів дійшло навіть до нього і визнав, що його в любому випадку будуть судити рано чи пізно і добре, якщо це буде український суд, а не басманний суд москви :twisted:
  ЛАД написав:Поэтому (отчасти, одна из причин) и проголосовали за Зе против По. Порошенко явно вёл дело к войне.

Ну звичайно - хто всрався - невістка, так її дома нема - та он пальто вісить. так ЛАД? Це із за Порошенко війна? А Ви хочете щоб з Вами чемно спілкувались, а як можна на таку дурню нормально відповісти? Несете ахінею, а потім плач Ярославни що Вам заслужено накидали :twisted:
  komp написав:
  ЛАД написав:Порошенко явно вёл дело к войне. Не знаю, на что он рассчитывал.

После таких высказываний вспомнился фильм"Тупой, тупой- еще тупее" !....

Цитата дня тонко, заслужено і бех хамства :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:35

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.

Могли отказаться только дети военных (их родители). Для остальных украинский был обязательным.
При этом отказавшиеся тоже сидели на уроке.
76-86

Спасибо.
Это знакомая картина, так было и когда я учился.
Но тут рассказывали о том, что легко освобождался любой желающий.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:39

Сибарит

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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:41

  flysoulfly написав:..........
это да, сидели на уроке формально, на задних партах валяли дурака. Примерно 25-35% состава класса (до 8-го класса, дальше - 10-15%). .....

Это где?
Почему-то в Харькове такого не слышал.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:43

Когда в подтверждение моих слов цитируют Васю, это круто и вполне соответствует уровню дикого кота. :)
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:48

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:Це щодо спростування фактами теорії змов з навмисними відключеннями щоб підвищити тарифи...
Україна подвоїла рекорд імпорту електроенергії у травні

При наших разрушениях в энергетике, причём, как в генерации, так и в передаче, все эти теорії змов было просто смешно читать. Не захотел даже спорить с ними.

Це виключно щоб поставити крапку на спекуляціях на цю тему. :)
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:51

  Бетон написав:Yasno: День. Київ вийшов за ліміти. Екстренні вимкнення.

Это означает лишь мрак монополии ахметов энерго.

Какие лимиты, они в адеквате? Светы нет ваще

Це означає, що десь де є елекроенергія на всю працюють кондиционери.
Бачу це по своєму будинку.
Хоча в квартирі ще не така жара, достатньо відкрити вікна, але ніт, кондиціонери працюють на всю катушку. А потім ті ж люди жаліються, а чого відключень побільшало...
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:57

  ЛАД написав:
  sens написав:.......
Ви шановний спекулюєте поняттями такими як патріот,націонал-патріот та активний громадянин. В 2000 році що в Луганську або Донецьку на україномовного дивилися як на "жлоба". Проте зараз всі розмовляємо на державній і майже всі стали "розумними" та розуміти що таке ЦПК

Я ничем не "спекулюю".
А вот вы пользуетесь таким эзоповым языком, что сложно догадаться, что вы хотели сказать.
Боитесь написать свои мысли прямо - не пишите вообще.
В данном случае по сути по поводу моего замечания просто ничего не сказали.


Згадайте чим закінчилася історія про таращанське тіло.
sens
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