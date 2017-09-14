ЛАД написав:Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.
Могли отказаться только дети военных (их родители).
При всьом уважении - нет, не только.
При этом отказавшиеся тоже сидели на уроке.
это да, сидели на уроке формально, на задних партах валяли дурака. Примерно 25-35% состава класса (до 8-го класса, дальше - 10-15%). Лет 5 назад пересматривал их в соцсетях - большинство тех или уже были в раше или ждали рашу.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 04 чер, 2024 15:26, всього редагувалось 2 разів.
Скільки коштуватиме будівництво малого реактора? У своїх презентаціях виробники виходять із суми $6000 за кВт, каже ексменеджер профільної компанії. Отже, SMR-160 Holtec потужністю 160 МВт обійдеться майже в $1 млрд, а модульний реактор NuScale потужністю 462 МВт – у майже $3 млрд. Для порівняння, вартість 1 МВт мобільної газової електростанції – $400 000–600 000, розповідав раніше голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Тобто $400–600 на 1 кВт.
«Зараз «Енергоатом» не має грошей навіть розраховуватися з постачальниками», – пояснює Харченко.
Тим більше, якщо ти постійно попрікаєш Порошенка за те що той знаючи що педерація нападе-створював боєздатні ЗСУ - і цим створював підставу для нападу на нас педерації...
Очерелная ложь в вашем исполнении. Уже привычно. Подтверждающих такое утверждение цитат, естественно, не будет.
Труси - хрестик..
Або про Патріотів -мовчи Або від педераційної - відмовляйся.
От чего мне отказываться я как-нибудь без вас решу. "Труси - хрестик..." Або про Патріотів -мовчи. Или перестань доказывать, что в тылу вместе с сыновьями нужнее.
хоч я і не будівельник, ось підтверлжуюча цитата, не знайшов оригіналу (можливо видалили),але вже з відповідями 2будівельник, можете не дякувати
Василь-Рівне написав:
ЛАД написав:Моя основная претензия к Зеленскому (тоже уже писал) - не сумел избежать войну.
Моя теж, але Ви про це пишите як нібито ця така дитяча "шалость", дрібничка - ну подумаєш войнушку спровокував, що тут такого До речі сам ЗЕ це вже нарешті зрозумів дійшло навіть до нього і визнав, що його в любому випадку будуть судити рано чи пізно і добре, якщо це буде український суд, а не басманний суд москви
ЛАД написав:Поэтому (отчасти, одна из причин) и проголосовали за Зе против По. Порошенко явно вёл дело к войне.
Ну звичайно - хто всрався - невістка, так її дома нема - та он пальто вісить. так ЛАД? Це із за Порошенко війна? А Ви хочете щоб з Вами чемно спілкувались, а як можна на таку дурню нормально відповісти? Несете ахінею, а потім плач Ярославни що Вам заслужено накидали
komp написав:
ЛАД написав:Порошенко явно вёл дело к войне. Не знаю, на что он рассчитывал.
После таких высказываний вспомнился фильм"Тупой, тупой- еще тупее" !....
Бетон написав:Yasno: День. Київ вийшов за ліміти. Екстренні вимкнення.
Это означает лишь мрак монополии ахметов энерго.
Какие лимиты, они в адеквате? Светы нет ваще
Це означає, що десь де є елекроенергія на всю працюють кондиционери. Бачу це по своєму будинку. Хоча в квартирі ще не така жара, достатньо відкрити вікна, але ніт, кондиціонери працюють на всю катушку. А потім ті ж люди жаліються, а чого відключень побільшало...
sens написав:....... Ви шановний спекулюєте поняттями такими як патріот,націонал-патріот та активний громадянин. В 2000 році що в Луганську або Донецьку на україномовного дивилися як на "жлоба". Проте зараз всі розмовляємо на державній і майже всі стали "розумними" та розуміти що таке ЦПК
Я ничем не "спекулюю". А вот вы пользуетесь таким эзоповым языком, что сложно догадаться, что вы хотели сказать. Боитесь написать свои мысли прямо - не пишите вообще. В данном случае по сути по поводу моего замечания просто ничего не сказали.
Згадайте чим закінчилася історія про таращанське тіло.