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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8496849784988499>
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:15

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.

Могли отказаться только дети военных (их родители).
При всьом уважении - нет, не только.

При этом отказавшиеся тоже сидели на уроке.
это да, сидели на уроке формально, на задних партах валяли дурака. Примерно 25-35% состава класса (до 8-го класса, дальше - 10-15%). Лет 5 назад пересматривал их в соцсетях - большинство тех или уже были в раше или ждали рашу.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 04 чер, 2024 15:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:35

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.

Могли отказаться только дети военных (их родители). Для остальных украинский был обязательным.
При этом отказавшиеся тоже сидели на уроке.
76-86

Спасибо.
Это знакомая картина, так было и когда я учился.
Но тут рассказывали о том, что легко освобождался любой желающий.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:39

Сибарит

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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:41

  flysoulfly написав:..........
это да, сидели на уроке формально, на задних партах валяли дурака. Примерно 25-35% состава класса (до 8-го класса, дальше - 10-15%). .....

Это где?
Почему-то в Харькове такого не слышал.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:57

  ЛАД написав:
  sens написав:.......
Ви шановний спекулюєте поняттями такими як патріот,націонал-патріот та активний громадянин. В 2000 році що в Луганську або Донецьку на україномовного дивилися як на "жлоба". Проте зараз всі розмовляємо на державній і майже всі стали "розумними" та розуміти що таке ЦПК

Я ничем не "спекулюю".
А вот вы пользуетесь таким эзоповым языком, что сложно догадаться, что вы хотели сказать.
Боитесь написать свои мысли прямо - не пишите вообще.
В данном случае по сути по поводу моего замечания просто ничего не сказали.


Згадайте чим закінчилася історія про таращанське тіло.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 16:07

  ЛАД написав:
  Water написав:..........
Після 2014 року в російськомовних школах нашого російськомовного міста багато чого помінялось, вчителька русскаго язика та літератури звалила назад у Тамбов, звідки вона була родом, зі словами- больше тут русскій якик нікаму нє нужєн.

В Одессе все учителя русского были из Тамбова?

Хто таку " дичину " намагається показати і в яких мережах ????((((((((((((
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 16:11

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 16:12

  detroytred написав:От нема повної довіри партнерам чому?
Бо як вони збираються допомагати Україні, якщо навіть своє захистити не можуть. Франція-Макрон з її заявами, а по факту:
*Росіяни мають намір поглинути уранові активи на території Республіки Нігер, які належать компанії зі Франції, аби кинути виклик західним інтересам в Африці. Про це повідомляє Bloomberg.*
https://www.unian.ua/world/uranovi-akti ... 55278.html
І це не про сємкі, а про уран і Францію з її купою АЕС та ядерною зброєю.

Оригинал статьи здесь - https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-03/russia-said-to-seek-takeover-of-france-s-uranium-assets-in-niger.
Это не совсем признак слабости Запада и, в частности, Франции. Это просто проявление изменений в мире, конец эпохи "дипломатии канонерок". Ещё несколько десятилетий назад Франция послала бы один линкор/авианосец, какой-то экспедиционный корпус и вопрос Нигера был бы быстро закрыт. О судьбе Абдурахамана Чиани задумываться не пришлось бы. В итоге аналогичных "спецопераций" в прошлом страны Африки испытывают вполне естественное недоверие к Западу. В отличие от Запада Россия никогда не имела колоний в Африке, поэтому нет и такого недоверия. Это неоправданно, но понятно, хотя основано чисто на эмоциях и "исторической памяти", а не на логике.
Я не расист, но факт остаётся фактом - Африка в социальном отношении отстаёт очень сильно, возможно. на века. Посмотрите историю независимого Нигера хотя бы по Вики - только военных переворотов 4за 60 лет, а сколько ещё всякого.
В итоге сегодня Франция вывела свои войска по первому требованию нового "правительства", хотя оно пришло к власти незаконным путём. Справиться с Нигером, думаю, труда бы не составило - при их армии 5300 чел. Но при этом, вероятно, пришлось бы повторить: "Миссия Вуле—Шануана вошла в историю Нигера своей жестокостью и кровавостью, были убиты тысячи местных жителей, множество хаусанских селений сожжено". Это вызвало бы возмущение по всей Африке. Да и вряд ли нашло бы поддержку на сильно гуманизированном Западе.
ЧВК "Вагнер" делала там примерно то же, но, вроде, это не государство (РФ) и выдаётся за поддержку "законных правительств" по их запросу и за их деньги. И не особо афишируется.

Но, вообще-то, всё это пока вилами по воде:
человек в Москве охарактеризовал переговоры как находящиеся на ранней стадии, еще не дошедшие до стадии переговоров, а условия какой-либо передачи еще не определены.

Думаю, там идёт достаточно серьёзная подковёрная игра, в частности:
В марте Пентагон заявил, что официальные лица США отправились в Нигер, чтобы выразить обеспокоенность по поводу «потенциальных отношений» хунты с Россией и Ираном.


И ещё момент:
Несмотря на конкуренцию и конфронтацию по поводу вторжения России в Украину, Париж и Москва продолжают сотрудничать в ядерной сфере. Росатом поставляет во Францию ​​оборудование для производства топлива для российских реакторов в Восточной Европе, где коммунальные предприятия ищут альтернативы Росатому. Франция также продолжает отправлять часть своих ядерных отходов на переработку в Россию.

Кстати, такие решительные заявления Макрона в последнее время в поддержку Украины, возможно, связаны и с событиями в Нигере. По крайней мере, отчасти.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 16:24

Я і раніше не був прихильником членства України в НАТО, – Байден в інтерв'ю Time.

«Мир в Україні означає гарантування того, що рф ніколи не зможе окупувати Україну. Водночас, членство в НАТО для цього не є необхідним».

https://time.com/6984968/joe-biden-tran ... interview/

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 16:32

  Xenon написав:
Я і раніше не був прихильником членства України в НАТО, – Байден в інтерв'ю Time.

«Мир в Україні означає гарантування того, що рф ніколи не зможе окупувати Україну. Водночас, членство в НАТО для цього не є необхідним».

https://time.com/6984968/joe-biden-tran ... interview/



Україна такий собі Афганістан для Америки та Росії , конфлікту немає .
sens
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