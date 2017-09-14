ЛАД написав:Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.
Могли отказаться только дети военных (их родители).
При всьом уважении - нет, не только.
При этом отказавшиеся тоже сидели на уроке.
это да, сидели на уроке формально, на задних партах валяли дурака. Примерно 25-35% состава класса (до 8-го класса, дальше - 10-15%). Лет 5 назад пересматривал их в соцсетях - большинство тех или уже были в раше или ждали рашу.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 04 чер, 2024 15:26, всього редагувалось 2 разів.
sens написав:....... Ви шановний спекулюєте поняттями такими як патріот,націонал-патріот та активний громадянин. В 2000 році що в Луганську або Донецьку на україномовного дивилися як на "жлоба". Проте зараз всі розмовляємо на державній і майже всі стали "розумними" та розуміти що таке ЦПК
Я ничем не "спекулюю". А вот вы пользуетесь таким эзоповым языком, что сложно догадаться, что вы хотели сказать. Боитесь написать свои мысли прямо - не пишите вообще. В данном случае по сути по поводу моего замечания просто ничего не сказали.
Згадайте чим закінчилася історія про таращанське тіло.
Water написав:.......... Після 2014 року в російськомовних школах нашого російськомовного міста багато чого помінялось, вчителька русскаго язика та літератури звалила назад у Тамбов, звідки вона була родом, зі словами- больше тут русскій якик нікаму нє нужєн.
В Одессе все учителя русского были из Тамбова?
Хто таку " дичину " намагається показати і в яких мережах ????((((((((((((
detroytred написав:От нема повної довіри партнерам чому? Бо як вони збираються допомагати Україні, якщо навіть своє захистити не можуть. Франція-Макрон з її заявами, а по факту: *Росіяни мають намір поглинути уранові активи на території Республіки Нігер, які належать компанії зі Франції, аби кинути виклик західним інтересам в Африці. Про це повідомляє Bloomberg.* https://www.unian.ua/world/uranovi-akti ... 55278.html І це не про сємкі, а про уран і Францію з її купою АЕС та ядерною зброєю.
Оригинал статьи здесь - https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-03/russia-said-to-seek-takeover-of-france-s-uranium-assets-in-niger. Это не совсем признак слабости Запада и, в частности, Франции. Это просто проявление изменений в мире, конец эпохи "дипломатии канонерок". Ещё несколько десятилетий назад Франция послала бы один линкор/авианосец, какой-то экспедиционный корпус и вопрос Нигера был бы быстро закрыт. О судьбе Абдурахамана Чиани задумываться не пришлось бы. В итоге аналогичных "спецопераций" в прошлом страны Африки испытывают вполне естественное недоверие к Западу. В отличие от Запада Россия никогда не имела колоний в Африке, поэтому нет и такого недоверия. Это неоправданно, но понятно, хотя основано чисто на эмоциях и "исторической памяти", а не на логике. Я не расист, но факт остаётся фактом - Африка в социальном отношении отстаёт очень сильно, возможно. на века. Посмотрите историю независимого Нигера хотя бы по Вики - только военных переворотов 4за 60 лет, а сколько ещё всякого. В итоге сегодня Франция вывела свои войска по первому требованию нового "правительства", хотя оно пришло к власти незаконным путём. Справиться с Нигером, думаю, труда бы не составило - при их армии 5300 чел. Но при этом, вероятно, пришлось бы повторить: "Миссия Вуле—Шануана вошла в историю Нигера своей жестокостью и кровавостью, были убиты тысячи местных жителей, множество хаусанских селений сожжено". Это вызвало бы возмущение по всей Африке. Да и вряд ли нашло бы поддержку на сильно гуманизированном Западе. ЧВК "Вагнер" делала там примерно то же, но, вроде, это не государство (РФ) и выдаётся за поддержку "законных правительств" по их запросу и за их деньги. И не особо афишируется.
Но, вообще-то, всё это пока вилами по воде:
человек в Москве охарактеризовал переговоры как находящиеся на ранней стадии, еще не дошедшие до стадии переговоров, а условия какой-либо передачи еще не определены.
Думаю, там идёт достаточно серьёзная подковёрная игра, в частности:
В марте Пентагон заявил, что официальные лица США отправились в Нигер, чтобы выразить обеспокоенность по поводу «потенциальных отношений» хунты с Россией и Ираном.
И ещё момент:
Несмотря на конкуренцию и конфронтацию по поводу вторжения России в Украину, Париж и Москва продолжают сотрудничать в ядерной сфере. Росатом поставляет во Францию оборудование для производства топлива для российских реакторов в Восточной Европе, где коммунальные предприятия ищут альтернативы Росатому. Франция также продолжает отправлять часть своих ядерных отходов на переработку в Россию.
Кстати, такие решительные заявления Макрона в последнее время в поддержку Украины, возможно, связаны и с событиями в Нигере. По крайней мере, отчасти.