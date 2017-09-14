Додано: Вів 04 чер, 2024 16:12

detroytred написав: От нема повної довіри партнерам чому?

Бо як вони збираються допомагати Україні, якщо навіть своє захистити не можуть. Франція-Макрон з її заявами, а по факту:

*Росіяни мають намір поглинути уранові активи на території Республіки Нігер, які належать компанії зі Франції, аби кинути виклик західним інтересам в Африці. Про це повідомляє Bloomberg.*

https://www.unian.ua/world/uranovi-akti ... 55278.html

І це не про сємкі, а про уран і Францію з її купою АЕС та ядерною зброєю. От нема повної довіри партнерам чому?Бо як вони збираються допомагати Україні, якщо навіть своє захистити не можуть. Франція-Макрон з її заявами, а по факту:*Росіяни мають намір поглинути уранові активи на території Республіки Нігер, які належать компанії зі Франції, аби кинути виклик західним інтересам в Африці. Про це повідомляє Bloomberg.*І це не про сємкі, а про уран і Францію з її купою АЕС та ядерною зброєю.

человек в Москве охарактеризовал переговоры как находящиеся на ранней стадии, еще не дошедшие до стадии переговоров, а условия какой-либо передачи еще не определены.

В марте Пентагон заявил, что официальные лица США отправились в Нигер, чтобы выразить обеспокоенность по поводу «потенциальных отношений» хунты с Россией и Ираном.

Несмотря на конкуренцию и конфронтацию по поводу вторжения России в Украину, Париж и Москва продолжают сотрудничать в ядерной сфере. Росатом поставляет во Францию ​​оборудование для производства топлива для российских реакторов в Восточной Европе, где коммунальные предприятия ищут альтернативы Росатому. Франция также продолжает отправлять часть своих ядерных отходов на переработку в Россию.

Оригинал статьи здесь -Это не совсем признак слабости Запада и, в частности, Франции. Это просто проявление изменений в мире, конец эпохи "дипломатии канонерок". Ещё несколько десятилетий назад Франция послала бы один линкор/авианосец, какой-то экспедиционный корпус и вопрос Нигера был бы быстро закрыт. О судьбе Абдурахамана Чиани задумываться не пришлось бы. В итоге аналогичных "спецопераций" в прошлом страны Африки испытывают вполне естественное недоверие к Западу. В отличие от Запада Россия никогда не имела колоний в Африке, поэтому нет и такого недоверия. Это неоправданно, но понятно, хотя основано чисто на эмоциях и "исторической памяти", а не на логике.Я не расист, но факт остаётся фактом - Африка в социальном отношении отстаёт очень сильно, возможно. на века. Посмотрите историю независимого Нигера хотя бы по Вики - только военных переворотов 4за 60 лет, а сколько ещё всякого.В итоге сегодня Франция вывела свои войска по первому требованию нового "правительства", хотя оно пришло к власти незаконным путём. Справиться с Нигером, думаю, труда бы не составило - при их армии 5300 чел. Но при этом, вероятно, пришлось бы повторить: "Миссия Вуле—Шануана вошла в историю Нигера своей жестокостью и кровавостью, были убиты тысячи местных жителей, множество хаусанских селений сожжено". Это вызвало бы возмущение по всей Африке. Да и вряд ли нашло бы поддержку на сильно гуманизированном Западе.ЧВК "Вагнер" делала там примерно то же, но, вроде, это не государство (РФ) и выдаётся за поддержку "законных правительств" по их запросу и за их деньги. И не особо афишируется.Но, вообще-то, всё это пока вилами по воде:Думаю, там идёт достаточно серьёзная подковёрная игра, в частности:И ещё момент:Кстати, такие решительные заявления Макрона в последнее время в поддержку Украины, возможно, связаны и с событиями в Нигере. По крайней мере, отчасти.