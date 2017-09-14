ЛАД написав:Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.
Могли отказаться только дети военных (их родители). Для остальных украинский был обязательным. При этом отказавшиеся тоже сидели на уроке. 76-86
Спасибо. Это знакомая картина, так было и когда я учился. Но тут рассказывали о том, что легко освобождался любой желающий.
Так ви діти військових чи не осилили?
Сесія Верховної Ради УРСР 17 квітня 1959-го ухвалила закон "Про зміцнення зв'язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР". Він передбачав необов'язковість вивчення в школах української мови за бажанням батьків. https://gazeta.ua/articles/history/_sko ... ovi/897866
У своєму дослідженні Іван Коляска охопив і той період, коли новий освітній закон щойно почав діяти. На перший погляд, ситуація була не такою вже й безнадійною: 1963/1964 навчального року в республіці у 81% шкіл навчання велося українською мовою, а російською - лише в трохи більше ніж 15%. Та досить було поглянути на кількісне співвідношення учнів у школах, і оптимізм розвіювався наче цигарковий дим. Якщо 1951 року в українських школах навчалося 81,35% учнів, а в російських 17,69, то вже за десять років, 1961/1962 навчального року, - 64,49% і 30,93 відповідно. І це лише загальноосвітні школи по країні загалом. Якщо ж подивитися статистику по регіонах, то дані були набагато сумніші: ще до ухвалення освітнього закону, 1958/1959 навчального року, у Харкові українською навчалося 4,1% школярів, в Одесі - 8,1, у Донецьку - 1,2, у Луганську - 6,5%. Навіть у столиці України Києві в українських школах навчалося лише 26,5%! Надалі становище української мови в системі освіти лише погіршувалося. https://zn.ua/ukr/HISTORY/mova-ne-na-chasi-317961_.html