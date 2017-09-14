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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8496849784988499
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 16:39

  sens написав:
  Xenon написав:
Я і раніше не був прихильником членства України в НАТО, – Байден в інтерв'ю Time.

«Мир в Україні означає гарантування того, що рф ніколи не зможе окупувати Україну. Водночас, членство в НАТО для цього не є необхідним».
https://time.com/6984968/joe-biden-tran ... interview/

Україна такий собі Афганістан для Америки та Росії , конфлікту немає .

на гілці слово Афганістан пишеться все частіше й частіше. Але й то добре що не Парагвай
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 16:47

  Letusrock написав:
  sens написав:
  Xenon написав:Я і раніше не був прихильником членства України в НАТО, – Байден в інтерв'ю Time.

«Мир в Україні означає гарантування того, що рф ніколи не зможе окупувати Україну. Водночас, членство в НАТО для цього не є необхідним».
https://time.com/6984968/joe-biden-tran ... interview/

Україна такий собі Афганістан для Америки та Росії , конфлікту немає .

на гілці слово Афганістан пишеться все частіше й частіше. Але й то добре що не Парагвай

а головне пишеться одними й тими ж персонами...

Південна Корея теж не в НАТО. НАТО не єдиний спосіб гарантій
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 16:50

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.

Могли отказаться только дети военных (их родители). Для остальных украинский был обязательным.
При этом отказавшиеся тоже сидели на уроке.
76-86

Спасибо.
Это знакомая картина, так было и когда я учился.
Но тут рассказывали о том, что легко освобождался любой желающий.

Так ви діти військових чи не осилили?
Сесія Верховної Ради УРСР 17 квітня 1959-го ухвалила закон "Про зміцнення зв'язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР". Він передбачав необов'язковість вивчення в школах української мови за бажанням батьків. https://gazeta.ua/articles/history/_sko ... ovi/897866

У своєму дослідженні Іван Коляска охопив і той період, коли новий освітній закон щойно почав діяти. На перший погляд, ситуація була не такою вже й безнадійною: 1963/1964 навчального року в республіці у 81% шкіл навчання велося українською мовою, а російською - лише в трохи більше ніж 15%. Та досить було поглянути на кількісне співвідношення учнів у школах, і оптимізм розвіювався наче цигарковий дим. Якщо 1951 року в українських школах навчалося 81,35% учнів, а в російських 17,69, то вже за десять років, 1961/1962 навчального року, - 64,49% і 30,93 відповідно. І це лише загальноосвітні школи по країні загалом. Якщо ж подивитися статистику по регіонах, то дані були набагато сумніші: ще до ухвалення освітнього закону, 1958/1959 навчального року, у Харкові українською навчалося 4,1% школярів, в Одесі - 8,1, у Донецьку - 1,2, у Луганську - 6,5%. Навіть у столиці України Києві в українських школах навчалося лише 26,5%!
Надалі становище української мови в системі освіти лише погіршувалося. https://zn.ua/ukr/HISTORY/mova-ne-na-chasi-317961_.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а головне пишеться одними й тими ж персонами...

Південна Корея теж не в НАТО. НАТО не єдиний спосіб гарантій
Абхазія теж не в НАТО, але Байден може бути спокієн, расія не неї не напде. Перемога
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 17:09

  d44 написав:
  Shaman написав:а головне пишеться одними й тими ж персонами...

Південна Корея теж не в НАТО. НАТО не єдиний спосіб гарантій
Абхазія теж не в НАТО, але Байден може бути спокієн, расія не неї не напде. Перемога

щось хотів сказати? :shock:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 17:27

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  sens написав:Україна такий собі Афганістан для Америки та Росії , конфлікту немає .

на гілці слово Афганістан пишеться все частіше й частіше. Але й то добре що не Парагвай

а головне пишеться одними й тими ж персонами...

Південна Корея теж не в НАТО. НАТО не єдиний спосіб гарантій

трошки далеко Корея від Північної Атлантики.
А за Україну прикро, Болгарія с Угорщиной "пикою вийшли", а Україна с 3ма єврореволюціями чомусь ні
fox767676
 
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