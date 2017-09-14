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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 849784988499850085018502>
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 16:47

  Letusrock написав:
  sens написав:
  Xenon написав:Я і раніше не був прихильником членства України в НАТО, – Байден в інтерв'ю Time.

«Мир в Україні означає гарантування того, що рф ніколи не зможе окупувати Україну. Водночас, членство в НАТО для цього не є необхідним».
https://time.com/6984968/joe-biden-tran ... interview/

Україна такий собі Афганістан для Америки та Росії , конфлікту немає .

на гілці слово Афганістан пишеться все частіше й частіше. Але й то добре що не Парагвай

а головне пишеться одними й тими ж персонами...

Південна Корея теж не в НАТО. НАТО не єдиний спосіб гарантій
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 16:50

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.

Могли отказаться только дети военных (их родители). Для остальных украинский был обязательным.
При этом отказавшиеся тоже сидели на уроке.
76-86

Спасибо.
Это знакомая картина, так было и когда я учился.
Но тут рассказывали о том, что легко освобождался любой желающий.

Так ви діти військових чи не осилили?
Сесія Верховної Ради УРСР 17 квітня 1959-го ухвалила закон "Про зміцнення зв'язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР". Він передбачав необов'язковість вивчення в школах української мови за бажанням батьків. https://gazeta.ua/articles/history/_sko ... ovi/897866

У своєму дослідженні Іван Коляска охопив і той період, коли новий освітній закон щойно почав діяти. На перший погляд, ситуація була не такою вже й безнадійною: 1963/1964 навчального року в республіці у 81% шкіл навчання велося українською мовою, а російською - лише в трохи більше ніж 15%. Та досить було поглянути на кількісне співвідношення учнів у школах, і оптимізм розвіювався наче цигарковий дим. Якщо 1951 року в українських школах навчалося 81,35% учнів, а в російських 17,69, то вже за десять років, 1961/1962 навчального року, - 64,49% і 30,93 відповідно. І це лише загальноосвітні школи по країні загалом. Якщо ж подивитися статистику по регіонах, то дані були набагато сумніші: ще до ухвалення освітнього закону, 1958/1959 навчального року, у Харкові українською навчалося 4,1% школярів, в Одесі - 8,1, у Донецьку - 1,2, у Луганську - 6,5%. Навіть у столиці України Києві в українських школах навчалося лише 26,5%!
Надалі становище української мови в системі освіти лише погіршувалося. https://zn.ua/ukr/HISTORY/mova-ne-na-chasi-317961_.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а головне пишеться одними й тими ж персонами...

Південна Корея теж не в НАТО. НАТО не єдиний спосіб гарантій
Абхазія теж не в НАТО, але Байден може бути спокієн, расія не неї не напде. Перемога
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 17:09

  d44 написав:
  Shaman написав:а головне пишеться одними й тими ж персонами...

Південна Корея теж не в НАТО. НАТО не єдиний спосіб гарантій
Абхазія теж не в НАТО, але Байден може бути спокієн, расія не неї не напде. Перемога

щось хотів сказати? :shock:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 17:27

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  sens написав:Україна такий собі Афганістан для Америки та Росії , конфлікту немає .

на гілці слово Афганістан пишеться все частіше й частіше. Але й то добре що не Парагвай

а головне пишеться одними й тими ж персонами...

Південна Корея теж не в НАТО. НАТО не єдиний спосіб гарантій

трошки далеко Корея від Північної Атлантики.
А за Україну прикро, Болгарія с Угорщиной "пикою вийшли", а Україна с 3ма єврореволюціями чомусь ні
Навіть у самих оптимістичних сценаріях що тут можно прочитати, Україна вступає до ЄС\НАТО але без іноземних військових баз на території, тому корейський сценарій ще більш недосяжний ніж НАТО
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 17:39

Некоторые юзеры пробивают днище, вот как это уживается в одной голове, на фупе какой-то "адвокатишка" Ale трещит во всех темах, что все должны воевать и даже исключенных с учета надо пересматривать, а при этом признается, что сам ухилянт, еще и своих родычей отправил в дурку, чтоб не забрали на войну. Адвокатам тоже что ли можно не воевать, они - белая кость? Или это кацапоботы срут? При этом всех оскорбляет и материт и его не банят, а меня забанили на 3 месяца за то, что я написал, что правильнее было бы сперва мобилизировать хотя бы часть ментов и молодых пенсов силовиков, а потом уже ограниченно пригодных.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 04 чер, 2024 17:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 17:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЯЗ у 90-х треба було віддавати під статус союзника США та їх базою в Причерномор'ї. Далі б американці самі б пролобіювали нащ вступ до НАТО, щоб розмити відповідальність. Зараз дупа, повна дупа. Що портніков, що його візаві арєстович - транслюють чорну безвихідь, з позитивних інфогопакерів тільки флер залишилась, але рівень не тот :(
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 04 чер, 2024 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 17:44

  fox767676 написав:ЯЗ у 90-х треба було віддавати під статус союзника США та їх базою в Причерномор'ї. Далі б американці самі б пролобіювали нащ вступ до НАТО, щоб розмити відповідальність. Зараз дупа, повна дупа.

Но правило нами кучмо, вор, убийца и коллаборант, который на наворованные бабки и бабки от кремля скупил все Карловы Вары и все по всему миру и сейчас греет свои кости на испанской вилле и на него у нас даже не заведено никаких дел. Вот как так? Молодец он, надо продолжать в том же духе, пример следующим поколениям или как блт?
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 17:44

  hxbbgaf написав:Некоторые юзеры пробивают днище, вот как это уживается в одной голове, на фупе какой-то "адвокатишка" Ale трещит во всех темах, что все должны воевать и даже исключенных с учета надо пересматривать, а при этом признается, что сам ухилянт, еще и своих родычей отправил в дурку, чтоб не забрали на войну. Адвокатам тоже что ли можно не воевать, они - белая кость? Или это кацапоботы срут? При этом всех оскорбляет и материт и его не банят, а меня забанили на 3 месяца за то, что я написал, что правильнее было бы сперва мобилизировать хотя бы часть ментов и молодых пенсов силовиков, а потом уже ограниченно пригодных.

Ви цю історію розказали вже мабуть на 10 форумах. Бо забули, що сюди її також приносили.

хотя бы часть ментов и молодых пенсов силовиков

Ще один факт що у вас погано з памʼяттю. Вам вже казали про кілька бригад МВС , які воюють. А частини НГУ в зоні БД вже багато років. Після повномасштабного стало ще більше.
Воєнперсів молодше 45 років зараз не існує (хіба по інвалідності під час війни ). Частина з них (по словам Детройта….. я не перевіряв… у відсотках вища ніж відсоток цивільних) повернулась і воює.
Зрозуміло чому вас на 3 місяці зачинили. Ви не чуєте нікого крім себе.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 чер, 2024 17:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hxbbgaf написав:кучмо, вор, убийца и коллаборант, который на наворованные бабки и бабки от кремля скупил все Карловы Вары и все по всему миру и сейчас греет свои кости на испанской вилле и на него у нас даже не заведено никаких дел. Вот как так? Молодец он, надо продолжать в том же духе, пример следующим поколениям или как блт?


згоден, але наступним поколінням вже неначому паразитувати, все вкрали до нас ((((
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