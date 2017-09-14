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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84988499850085018502>
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 17:51

hxbbgaf

а хто Ви на фупі?

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Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 04 чер, 2024 18:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 17:55

  fox767676 написав:але наступним поколінням вже неначому паразитувати, все вкрали до нас ((((

Та ні.
Наприклад АЕС ще є. Зроблять "ринкові тарифи" на електрику(тут усі за), АЕС стануть мега-прибуткові. Дерибану вагон і тєлєжка.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 17:56

  fox767676 написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:на гілці слово Афганістан пишеться все частіше й частіше. Але й то добре що не Парагвай

а головне пишеться одними й тими ж персонами...

Південна Корея теж не в НАТО. НАТО не єдиний спосіб гарантій

трошки далеко Корея від Північної Атлантики.
А за Україну прикро, Болгарія с Угорщиной "пикою вийшли", а Україна с 3ма єврореволюціями чомусь ні
Навіть у самих оптимістичних сценаріях що тут можно прочитати, Україна вступає до ЄС\НАТО але без іноземних військових баз на території, тому корейський сценарій ще більш недосяжний ніж НАТО

я про принцип - є різні сценарії забезпечення гарантій. так, не вийшли - надто ще живуче - оце порішати, треба ще над цим працювати та працювати. членство в Нато й без військових баз буде норм
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 17:57

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:але наступним поколінням вже неначому паразитувати, все вкрали до нас ((((

Та ні.
Наприклад АЕС ще є. Зроблять "ринкові тарифи" на електрику(тут усі за), АЕС стануть мега-прибуткові. Дерибану вагон і тєлєжка.

оце вас курвить, що ви не можете встромити свій хобот :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 18:02

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Менон переконаний,...........
https://www.unian.ua/war/peregovori-z-r ... ws_in_post

І одночасно:
У НАТО є два-три роки на підготовку до російської агресії, перш ніж Москва відновить здатність здійснити новий напад.
Таку думку висловив глава Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен. ........
https://www.unian.ua/world/voyna-s-nato ... 55671.html

От які реальні розклади?
Бо одні вбачають контрнаступ тощо, а другі *Москва відновить здатність здійснити новий напад.*
Ну не можуть існувати одначасно підстави для отаких настільки кардинально протилежних сценаріїв: Україна перемагає і моцква посилюється навіть до рівня нового нападу.

Не вижу противоречия.
Менон ни в одном из указанных вариантов не видит Победу Украины. Все 3 варианта это более или менее болезненные для Украины варианты поражения - от практически капитуляции до относительно благополучного.

Не прискіпайтесь до формулювань))

Тим паче, що *контрнаступ, перемагає* -- це не обов'язково велика Перемога.
Мова була про те, що одночасно лунає про можливість: рфія не в стані досягти своїх цілей в Україні - покорити Україну (Україна здатна проводити контрнаступи; *Київ використовує свою переговорну силу, щоб наполягати на збройному нейтралітеті, який дасть йому свободу навчати свої збройні сили в західних країнах, оснащувати свою армію західним озброєнням і, таким чином, залишатися поза сферою впливу Росії.*) І можливість рії відновитися (за 2-3 роки) і здійснити новий напад, як наголосив норвезький генерал.

Тобто, якщо Україна зможе настільки протистояти ріії, то ні про яку можливість рфії відновитися за 2-3 найближчі роки не може бути мови.
Але глава ЗС Норвергії заявляє про це.

Тобто, якщо рфія здатна і є ймовірність, що вона відноситься за 2-3 роки і здійснення новий напад (до того ж, наскільки я зрозумів, не на Україну, бо генерал вказав *її сухопутні війська на Кольському півострові "зруйновані" після важких втрат в Україні.* і мав на увазі час підготовки для НАТО), то про третій варіант в Менона не може бути мови.

Не можуть настільки кардинально розходитися погляди.
Реальний розклад один. І він вкаже тільки на один реальний варіант -- або рфія дійсно слабка, або рфія дійсно потужна.

На слабкість рфії вказує Менон (розглядаючи можливість 3-го варіанту) і сучасна картина (рфія не в стані пройти Вовчанськ... про яке протистояння з НАТО тоді може бути мова?)

Про потужність рфії каже глава збройних сил Норвегії, заявляючи, що *У НАТО є два-три роки на підготовку до російської агресії, перш ніж Москва відновить здатність здійснити новий напад.*, *Ми можемо виконати ці плани і ці рішення найближчими роками, але нам потрібно прискоритися. Ми повинні зробити це за два-три роки, щоб бути впевненими, що ми готові до всього, що може статися*.
______________________
Розтлумачив думку до ...))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 18:10

Байден нагадав, що саме він раніше був тим, хто виступав проти "НАТОїзації" України.

Також він пригадав часи, коли відвідував Україну на посадах сенатора і віцепрезидента: "Там була значна корупція. Це була обставина, яка дійсно все обтяжувала".

Але президент США наголосив, що Захід не повинен дозволити програти Україні, бо це означатиме нестабільність для всіх країн вздовж кордону Росії, Балкан і Білорусі.


чому б не сказати "Захід ніколи не допустить програшу України". Може Зе має рацію коли говорить про "слабаків" ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 18:12

  Сибарит написав:Коль здесь флудю, значит все в порядке :)
) скупо.
чим голову в вільний час займаєте?
Як фізичну форму підтримуєте?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 18:14

  Shaman написав:
  d44 написав:
  Shaman написав:а головне пишеться одними й тими ж персонами...

Південна Корея теж не в НАТО. НАТО не єдиний спосіб гарантій
Абхазія теж не в НАТО, але Байден може бути спокієн, расія не неї не напде. Перемога

щось хотів сказати? :shock:
Що Байдену голоне вирішити питання :) От питанння "грузинського конфлікту" Америка вирішила швидко та вдало. Просто заплющила очі ( як і наше кримське) І корейске питання теж, тільки по іншому, фізично відправив війська. Що в першому шо в другому варіанті є гарантований результат, щоправда прамо протилежний для прямих учасників війни.
Одна з вимог юхла - ніякого НАТО для України... дивно
Востаннє редагувалось d44 в Вів 04 чер, 2024 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 18:14

Офігєть...

Вже розмови пішли, що і без НАТО можна)))
Так тоді навіщо було про це раніше так наполягати, відстоювати, закріплювати в Конституції, якщо можна було спокійно обійтись іншими засобами?
Так може і без вступу в ЄС теж можна? Замінити чимось))

Ну дійсно це вже якийсь сюр.
Одна справа погодитися, поступитися отим вступом до НАТО, визнати це і пояснити чому.
Інша замінити сурогатами... і запевняти, що це норм, повноцінна заміна.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 18:17

  detroytred написав:От які реальні розклади?
Реальний розклад один. І він вкаже тільки на один реальний варіант -- або рфія дійсно слабка, або рфія дійсно потужна.

До сльоз :lol: Вибачте за тупість, рфія слабка чи потужна?)))
fler
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