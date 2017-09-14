Додано: Вів 04 чер, 2024 18:02

ЛАД написав: detroytred написав: Менон переконаний,...........

https://www.unian.ua/war/peregovori-z-r ... ws_in_post



І одночасно:

У НАТО є два-три роки на підготовку до російської агресії, перш ніж Москва відновить здатність здійснити новий напад.

Таку думку висловив глава Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен. ........

https://www.unian.ua/world/voyna-s-nato ... 55671.html



От які реальні розклади?

Бо одні вбачають контрнаступ тощо, а другі *Москва відновить здатність здійснити новий напад.*

Ну не можуть існувати одначасно підстави для отаких настільки кардинально протилежних сценаріїв: Україна перемагає і моцква посилюється навіть до рівня нового нападу. Менон переконаний,...........І одночасно:У НАТО є два-три роки на підготовку до російської агресії, перш ніж Москва відновить здатність здійснити новий напад.Таку думку висловив глава Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен. ........От які реальні розклади?Бо одні вбачають контрнаступ тощо, а другі *Москва відновить здатність здійснити новий напад.*Ну не можуть існувати одначасно підстави для отаких настільки кардинально протилежних сценаріїв: Україна перемагає і моцква посилюється навіть до рівня нового нападу.

Не вижу противоречия.

Менон ни в одном из указанных вариантов не видит Победу Украины. Все 3 варианта это более или менее болезненные для Украины варианты поражения - от практически капитуляции до относительно благополучного. Не вижу противоречия.Менон ни в одном из указанных вариантов не видитУкраины. Все 3 варианта это более или менее болезненные для Украины варианты поражения - от практически капитуляции доблагополучного.

Не прискіпайтесь до формулювань))Тим паче, що *контрнаступ, перемагає* -- це не обов'язково велика Перемога.Мова була про те, що одночасно лунає про можливість: рфія не в стані досягти своїх цілей в Україні - покорити Україну (Україна здатна проводити контрнаступи; *Київ використовує свою переговорну силу, щоб наполягати на збройному нейтралітеті, який дасть йому свободу навчати свої збройні сили в західних країнах, оснащувати свою армію західним озброєнням і, таким чином, залишатися поза сферою впливу Росії.*) І можливість рії відновитися (за 2-3 роки) і здійснити новий напад, як наголосив норвезький генерал.Тобто, якщо Україна зможе настільки протистояти ріії, то ні про яку можливість рфії відновитися за 2-3 найближчі роки не може бути мови.Але глава ЗС Норвергії заявляє про це.Тобто, якщо рфія здатна і є ймовірність, що вона відноситься за 2-3 роки і здійснення новий напад (до того ж, наскільки я зрозумів, не на Україну, бо генерал вказав *її сухопутні війська на Кольському півострові "зруйновані" після важких втрат в Україні.* і мав на увазі час підготовки для НАТО), то про третій варіант в Менона не може бути мови.Не можуть настільки кардинально розходитися погляди.Реальний розклад один. І він вкаже тільки на один реальний варіант -- або рфія дійсно слабка, або рфія дійсно потужна.На слабкість рфії вказує Менон (розглядаючи можливість 3-го варіанту) і сучасна картина (рфія не в стані пройти Вовчанськ... про яке протистояння з НАТО тоді може бути мова?)Про потужність рфії каже глава збройних сил Норвегії, заявляючи, що *У НАТО є два-три роки на підготовку до російської агресії, перш ніж Москва відновить здатність здійснити новий напад.*, *Ми можемо виконати ці плани і ці рішення найближчими роками, але нам потрібно прискоритися. Ми повинні зробити це за два-три роки, щоб бути впевненими, що ми готові до всього, що може статися*.______________________Розтлумачив думку до ...))