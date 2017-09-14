Якщо дійсно турбує питання, рекомендую вправу для обмеженого простору: застрибувати (і зістрибувати) на табуретку. Замість табуретки може бути стопка шин (поверх якийсь щит). Висоту можна змінювати. Ідея думаю зрозуміла. Вбивця дихання (витривалість) , також прес і ноги. Якщо хочеться «по-модному», то всі кустарні аналоги TRX. В інеті безліч вправ для TRX. Ну і якщо ви чули ці букви, то мабуть знаєте, що це основа самостійних занять американських спецпризначенців в умовах обмеженого простору. Де може не бути качалок.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 чер, 2024 18:43, всього редагувалось 1 раз.
і навіщо були ці 30- річні євролперегони з фєтішем на ліберальну демократію, верховенство права, євроатлантичні стандарти, толерантністю до різноматності та інщий лгбт-блм-єсг. Треба було култивувати махно, сапатистів, вьєтконгівців, контрас та інше, бо все рівно сіра зона і будь-який бізнес та високі стандарти приречені
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 04 чер, 2024 18:22, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:В інеті безліч вправ для TRX. Ну і якщо ви чули ці букви, то мабуть знаєте, що це основа самостійних занять американських спецпризначенців в умовах полігонів.
для 55-річних українських спецназівців (з числа водіїв тролейбусів) теж підійде?) Мій батя в армії би легко загасив обох кличків, але в 55 він вже не міг стрибати на табуретку, навіть один раз. Добре що йому зараз уже далеко за 60
detroytred написав:Вже розмови пішли, що і без НАТО можна))) Так тоді навіщо було про це раніше так наполягати, відстоювати, закріплювати в Конституції, якщо можна було спокійно обійтись іншими засобами? Так може і без вступу в ЄС теж можна? Замінити чимось))
не хочу каркати але щоб не доворились до ролі а-ля Сінгапура
Вже розмови пішли, що і без НАТО можна))) Так тоді навіщо було про це раніше так наполягати, відстоювати, закріплювати в Конституції, якщо можна було спокійно обійтись іншими засобами?
Це ж не Україна каже, що нато їй не потрібно. Нато потрібно було Україні, щоб захиститися від расії. НАТО виявилося неспроможним імпотентом. Чекаємо конкретики як буде досягатися "неможливість контролю расії над новими теріторіями" та відповіді Зеленського.
Востаннє редагувалось d44 в Вів 04 чер, 2024 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:В інеті безліч вправ для TRX. Ну і якщо ви чули ці букви, то мабуть знаєте, що це основа самостійних занять американських спецпризначенців в умовах полігонів.
для 55-річних українських спецназівців (з числа водіїв тролейбусів) теж підійде?) Мій батя в армії би легко загасив обох кличків, але в 55 він вже не міг стрибати на табуретку, навіть один раз. Добре що йому зараз уже далеко за 60
Вище було питання від українського військового. Я йому відповідь. До чого тут репліка переляканого ухилянта, який розказує як масово стрибають з потягів і Камазів на ходу на полігон, але чомусь не можуть на табуретку??
detroytred написав:От які реальні розклади? Реальний розклад один. І він вкаже тільки на один реальний варіант -- або рфія дійсно слабка, або рфія дійсно потужна.
До сльоз Вибачте за тупість, рфія слабка чи потужна?)))
Звісно рефлексія - це до сльоз.
Звісно вибачаю. Якщо не в стані прочитати звичайний текст в дописі, то які тоді можуть бути претензії)) Цитую з дописа текст ще раз: 1. *На слабкість рфії вказує Менон (розглядаючи можливість 3-го варіанту) і сучасна картина (рфія не в стані пройти Вовчанськ... про яке протистояння з НАТО тоді може бути мова?)
2. Про потужність рфії каже глава збройних сил Норвегії, заявляючи, що *У НАТО є два-три роки на підготовку до російської агресії, перш ніж Москва відновить здатність здійснити новий напад.*, *Ми можемо виконати ці плани і ці рішення найближчими роками, але нам потрібно прискоритися. Ми повинні зробити це за два-три роки, щоб бути впевненими, що ми готові до всього, що може статися*.
Спробуйте по буквах... І весь текст, всю думку, а не шматочок вихопити і відрефлексити.
detroytred написав:Про потужність рфії каже глава збройних сил Норвегії, заявляючи, що *У НАТО є два-три роки на підготовку до російської агресії, перш ніж Москва відновить здатність здійснити новий напад.*, *Ми можемо виконати ці плани і ці рішення найближчими роками, але нам потрібно прискоритися. Ми повинні зробити це за два-три роки, щоб бути впевненими, що ми готові до всього, що може статися*.
я не военный, но мощь русской армии вызывает смех даже на рф. Иначе как позором россии там сво не называют. А генерал с Норвегии отрабатывает военные бюджеты и свою личную нужность.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 04 чер, 2024 18:47, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:От які реальні розклади? Реальний розклад один. І він вкаже тільки на один реальний варіант -- або рфія дійсно слабка, або рфія дійсно потужна.
До сльоз Вибачте за тупість, рфія слабка чи потужна?)))
Якщо не в стані прочитати звичайний текст в дописі, то які тоді можуть бути претензії)) Цитую з дописа текст ще раз: 1. *На слабкість рфії вказує Менон ... 2. Про потужність рфії каже глава збройних сил Норвегії .. Спробуйте по буквах... І весь текст, всю думку, а не шматочок вихопити і відрефлексити.
Я власне про "всю ВАШУ думку" вас і питаю. Чи ви не зрозуміли моє питання? Мені не важливо, що думає Менон чи глава ЗС Норвегії. Питання до detroytred: рфія слабка чи потужна? Чекаю відповідь.