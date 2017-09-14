і навіщо були ці 30- річні євролперегони з фєтішем на ліберальну демократію, верховенство права, євроатлантичні стандарти, толерантністю до різноматності та інщий лгбт-блм-єсг. Треба було култивувати махно, сапатистів, вьєтконгівців, контрас та інше, бо все рівно сіра зона і будь-який бізнес та високі стандарти приречені
))) То може б Мордор тоді й не напав...
Як на Запоріжську Січ...
Навіщо нападати й руйнувати ... коли було б вже зруйновано. Не ракетами, війною, а природньо поступово...
Хз... Ціна... В голові кута завжди ціна...
Але і зараз... Заплатити отаку ціну і отримати руїну? Яку можна було отримати безкоштовно.
З одного боку - тіко Перемога. З другого - посередині. РПВ. З третього - можна в казіно і програтися.
Але Байден реально напружує своїми закидонами. Починав з боротьба зі світовим лихом, за західну цивілізацію і ... зкотився до лише нестабільності: *Захід не повинен дозволити програти Україні, бо це означатиме нестабільність для всіх країн вздовж кордону Росії, Балкан і Білорусі.*.
vitaliiangel написав:А генерал с Норвегии отрабатывает военные бюджеты и свою личную нужность.
Или понимает что с армией в 25.400 человек противопоставить 1.5 миллионам даже с топорами нечего. А 5-я статья не факт что сработает. Да и у орды вовсе не топоры. Как много у нас военных специалистов , давно не встававших с дивана.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 чер, 2024 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Якщо дійсно турбує питання, рекомендую вправу для обмеженого простору: застрибувати (і зістрибувати) на табуретку. Замість табуретки може бути стопка шин (поверх якийсь щит). Висоту можна змінювати. Ідея думаю зрозуміла. Вбивця дихання (витривалість) , також прес і ноги. Якщо хочеться «по-модному», то всі кустарні аналоги TRX. В інеті безліч вправ для TRX. Ну і якщо ви чули ці букви, то мабуть знаєте, що це основа самостійних занять американських спецпризначенців в умовах обмеженого простору. Де може не бути качалок.
fler написав:До сльоз Вибачте за тупість, рфія слабка чи потужна?)))
Якщо не в стані прочитати звичайний текст в дописі, то які тоді можуть бути претензії)) Цитую з дописа текст ще раз: 1. *На слабкість рфії вказує Менон ... 2. Про потужність рфії каже глава збройних сил Норвегії .. Спробуйте по буквах... І весь текст, всю думку, а не шматочок вихопити і відрефлексити.
Я власне про "всю ВАШУ думку" вас і питаю. Чи ви не зрозуміли моє питання? Мені не важливо, що думає Менон чи глава ЗС Норвегії. Питання до detroytred: рфія слабка чи потужна? Чекаю відповідь.
Тобто не зуміли її помітити? Мою відповідь. Добре. Спеціально для вас відділю її з тексту окремо: *На слабкість рфії вказує .... і сучасна картина (рфія не в стані пройти Вовчанськ... про яке протистояння з НАТО тоді може бути мова?)*
Спеціально для вас розтлумачив: Моя думка -- це реальна картина, яку я бачу --- (рфія не в стані пройти Вовчанськ... про яке протистояння з НАТО тоді може бути мова?). Спеціально для вас розтлумаю і це: тобто рфія слабка.
Але це моє бачення. Як я бачу реалії. Але я не рефлексую (на відміну від вас) на чиєсь інше бачення, в даному випадку на погляд голови ЗС Норвегії (не Зімбабве, а Норвегії), який бачить кардинально протилежне.
Саме тому (знов на відміну від вас) в мене не рефлексія аля сльози, а запит --- який ж тоді реальний розклад може бути? Бо розкладу я не бачу. Не маю доступу до такої інфи.
Пояснив? А потім ви і Ко закидаєте, що мої дописи об'ємні))) Якими ж їм бути, коли звичайний текст по три рази все ширше і ширше приходиться розкривати))