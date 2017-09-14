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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 850085018502850385048505>
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 18:52

  vitaliiangel написав:А генерал с Норвегии отрабатывает военные бюджеты и свою личную нужность.


Или понимает что с армией в 25.400 человек противопоставить 1.5 миллионам даже с топорами нечего. А 5-я статья не факт что сработает. Да и у орды вовсе не топоры.
Как много у нас военных специалистов , давно не встававших с дивана.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 чер, 2024 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 18:53

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Сибарит написав:Коль здесь флудю, значит все в порядке
Ну от, я ж не даремно запрошував і запрошую усіх до лав ЗСУ! :D
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Ласкаво просимо! :D
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 18:53

  Hotab написав:Banderlog
Як фізичну форму підтримуєте?


Якщо дійсно турбує питання, рекомендую вправу для обмеженого простору: застрибувати (і зістрибувати) на табуретку. Замість табуретки може бути стопка шин (поверх якийсь щит). Висоту можна змінювати. Ідея думаю зрозуміла. Вбивця дихання (витривалість) , також прес і ноги.
Якщо хочеться «по-модному», то всі кустарні аналоги TRX. В інеті безліч вправ для TRX. Ну і якщо ви чули ці букви, то мабуть знаєте, що це основа самостійних занять американських спецпризначенців в умовах обмеженого простору. Де може не бути качалок.

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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:*Захід не повинен дозволити програти Україні, бо це означатиме нестабільність для всіх країн вздовж кордону Росії, Балкан і Білорусі.*.

а нестабільність України то таке, українці ж всі як один незламні сини Бандери
Все більше думаю про південну-південну Америку, десь в патагонії. Хай європейці самі за свою стабільність дбають
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 04 чер, 2024 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 18:54

  Успіх написав:
  Сибарит написав:Коль здесь флудю, значит все в порядке
Ну от, я ж не даремно запрошував і запрошую усіх до лав ЗСУ! :D
БЕЗКОШТОВНО:
І одягнуть
І нагодують

І час є в інтернеті посидіти!
Ще й платять!!!
Від 20К до 190К/міс!!!

Ласкаво просимо! :D

Зрозуміло звідки ваш нік мені знайомий - успіх і дія.підпис)
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:00

  fler написав:
  detroytred написав:
  fler написав:До сльоз :lol: Вибачте за тупість, рфія слабка чи потужна?)))


Якщо не в стані прочитати звичайний текст в дописі, то які тоді можуть бути претензії))
Цитую з дописа текст ще раз:
1. *На слабкість рфії вказує Менон ...
2. Про потужність рфії каже глава збройних сил Норвегії ..
Спробуйте по буквах...
І весь текст, всю думку, а не шматочок вихопити і відрефлексити.

Я власне про "всю ВАШУ думку" вас і питаю. Чи ви не зрозуміли моє питання? Мені не важливо, що думає Менон чи глава ЗС Норвегії. Питання до detroytred: рфія слабка чи потужна? Чекаю відповідь.

Тобто не зуміли її помітити?
Мою відповідь.
Добре.
Спеціально для вас відділю її з тексту окремо:
*На слабкість рфії вказує .... і сучасна картина (рфія не в стані пройти Вовчанськ... про яке протистояння з НАТО тоді може бути мова?)*

Спеціально для вас розтлумачив:
Моя думка -- це реальна картина, яку я бачу --- (рфія не в стані пройти Вовчанськ... про яке протистояння з НАТО тоді може бути мова?).
Спеціально для вас розтлумаю і це: тобто рфія слабка.

Але це моє бачення. Як я бачу реалії.
Але я не рефлексую (на відміну від вас) на чиєсь інше бачення, в даному випадку на погляд голови ЗС Норвегії (не Зімбабве, а Норвегії), який бачить кардинально протилежне.

Саме тому (знов на відміну від вас) в мене не рефлексія аля сльози, а запит --- який ж тоді реальний розклад може бути?
Бо розкладу я не бачу.
Не маю доступу до такої інфи.

Пояснив?
А потім ви і Ко закидаєте, що мої дописи об'ємні)))
Якими ж їм бути, коли звичайний текст по три рази все ширше і ширше приходиться розкривати))
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:05

  sens написав:
  Hotab написав:Banderlog
Як фізичну форму підтримуєте?


Якщо дійсно турбує питання, рекомендую вправу для обмеженого простору: застрибувати (і зістрибувати) на табуретку. Замість табуретки може бути стопка шин (поверх якийсь щит). Висоту можна змінювати. Ідея думаю зрозуміла. Вбивця дихання (витривалість) , також прес і ноги.
Якщо хочеться «по-модному», то всі кустарні аналоги TRX. В інеті безліч вправ для TRX. Ну і якщо ви чули ці букви, то мабуть знаєте, що це основа самостійних занять американських спецпризначенців в умовах обмеженого простору. Де може не бути качалок.

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Гиря,плигалка та біг. Школа Власова у допомогу.

Є розділ йоги.
Статичні вправи.
Нічого взагалі не треба.
Тільки м'язи напружуй і роби рух з напрягом. Все.
Хоч в одиночці))
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:12

detroytred
Є розділ йоги.
Статичні вправи.
Нічого взагалі не треба.
Тільки м'язи напружуй і роби рух з напрягом. Все.
Хоч в одиночці))


Як відреагують мʼязи і звʼязки , коли їм доведеться рухатись? Бігти, прискоритись з вантажем? Підняти щось на автомобіль?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 чер, 2024 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:13

  detroytred написав:
  fler написав: Питання до detroytred: рфія слабка чи потужна? Чекаю відповідь.


Спеціально для вас розтлумаю і це: тобто рфія слабка..
Але це моє бачення. Як я бачу реалії..


Нарешті, прояснилося)))
  detroytred написав:Саме тому (знов на відміну від вас) в мене ..запит --- який ж тоді реальний розклад може бути?
Бо розкладу я не бачу.
Не маю доступу до такої інфи.

Ніхто не знає, як воно буде. Можна лише здогадуватися. Моя думка - рф зупиниться лише тоді, коли добряче відгребе і "впаде на коліна". Стояти на колінах - це її мирний стан. Як тільки встає з колін, то одразу на когось нападає, інакше не може.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:16

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Про потужність рфії каже глава збройних сил Норвегії, заявляючи, що *У НАТО є два-три роки на підготовку до російської агресії, перш ніж Москва відновить здатність здійснити новий напад.*, *Ми можемо виконати ці плани і ці рішення найближчими роками, але нам потрібно прискоритися. Ми повинні зробити це за два-три роки, щоб бути впевненими, що ми готові до всього, що може статися*.

я не военный, но мощь русской армии вызывает смех даже на рф. Иначе как позором россии там сво не называют. А генерал с Норвегии отрабатывает военные бюджеты и свою личную нужность.

Рфія слабка...
В порівнянні з нашими Силами Оборони, які тримаються на костяку самих свідомих та готових до отакої боротьби українців; ще й за отакої допомоги партнерів.

Реальні розклади -- це тенденції реальних змін в майбутньому.
Як з людьми, так і з допомогою партнерів. В нас. Ще й з власним виробництвом.
Як з людьми, так і з допомогою союзників. В рфії. Ще й з власним виробництвом.

Інфи нема. Навіть взагалі нема. Навіть по нам. Бо навіть плану (загального) ніхто в нас досі не озвучив.
Навіть Буданов мовчить...
Норвежець несе...
Байден викрутаси робить.
Це трохи напружує.

На іншій стороні ваг тіко реалії на зараз!, які бачимо зараз!, і "наше дєло правоє, враг будєт розбіт".
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 04 чер, 2024 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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