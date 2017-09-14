Додано: Вів 04 чер, 2024 19:00

fler написав: detroytred написав: fler написав: До сльоз Вибачте за тупість, рфія слабка чи потужна?))) До сльозВибачте за тупість,)))



Якщо не в стані прочитати звичайний текст в дописі, то які тоді можуть бути претензії))

Цитую з дописа текст ще раз:

1. *На слабкість рфії вказує Менон ...

2. Про потужність рфії каже глава збройних сил Норвегії ..

Спробуйте по буквах...

І весь текст, всю думку, а не шматочок вихопити і відрефлексити. Якщо не в стані прочитати звичайний текст в дописі, то які тоді можуть бути претензії))Цитую з дописа текст ще раз:1. *На слабкість рфії вказує Менон ...2. Про потужність рфії каже глава збройних сил Норвегії ..Спробуйте по буквах...І весь текст,, а не шматочок вихопити і відрефлексити.

Я власне про "всю ВАШУ думку" вас і питаю. Чи ви не зрозуміли моє питання? Мені не важливо, що думає Менон чи глава ЗС Норвегії. Питання до detroytred: рфія слабка чи потужна? Чекаю відповідь. Я власне про "всю ВАШУ думку" вас і питаю. Чи ви не зрозуміли моє питання? Мені не важливо, що думає Менон чи глава ЗС Норвегії. Питання до detroytred: рфія слабка чи потужна? Чекаю відповідь.

Тобто не зуміли її помітити?Мою відповідь.Добре.Спеціально для вас відділю її з тексту окремо:*На слабкість рфії вказує .... і сучасна картина (рфія не в стані пройти Вовчанськ... про яке протистояння з НАТО тоді може бути мова?)*Спеціально для вас розтлумачив:Моя думка -- це реальна картина, яку я бачу --- (рфія не в стані пройти Вовчанськ... про яке протистояння з НАТО тоді може бути мова?).Спеціально для вас розтлумаю і це: тобто рфія слабка.Але це моє бачення. Як я бачу реалії.Але я не рефлексую (на відміну від вас) на чиєсь інше бачення, в даному випадку на погляд голови ЗС Норвегії (не Зімбабве, а Норвегії), який бачить кардинально протилежне.Саме тому (знов на відміну від вас) в мене не рефлексія аля сльози, а запит --- який ж тоді реальний розклад може бути?Бо розкладу я не бачу.Не маю доступу до такої інфи.Пояснив?А потім ви і Ко закидаєте, що мої дописи об'ємні)))Якими ж їм бути, коли звичайний текст по три рази все ширше і ширше приходиться розкривати))