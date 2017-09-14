vitaliiangel написав:А генерал с Норвегии отрабатывает военные бюджеты и свою личную нужность.
Или понимает что с армией в 25.400 человек противопоставить 1.5 миллионам даже с топорами нечего. А 5-я статья не факт что сработает. Да и у орды вовсе не топоры. Как много у нас военных специалистов , давно не встававших с дивана.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 чер, 2024 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Якщо дійсно турбує питання, рекомендую вправу для обмеженого простору: застрибувати (і зістрибувати) на табуретку. Замість табуретки може бути стопка шин (поверх якийсь щит). Висоту можна змінювати. Ідея думаю зрозуміла. Вбивця дихання (витривалість) , також прес і ноги. Якщо хочеться «по-модному», то всі кустарні аналоги TRX. В інеті безліч вправ для TRX. Ну і якщо ви чули ці букви, то мабуть знаєте, що це основа самостійних занять американських спецпризначенців в умовах обмеженого простору. Де може не бути качалок.
fler написав:До сльоз Вибачте за тупість, рфія слабка чи потужна?)))
Якщо не в стані прочитати звичайний текст в дописі, то які тоді можуть бути претензії)) Цитую з дописа текст ще раз: 1. *На слабкість рфії вказує Менон ... 2. Про потужність рфії каже глава збройних сил Норвегії .. Спробуйте по буквах... І весь текст, всю думку, а не шматочок вихопити і відрефлексити.
Я власне про "всю ВАШУ думку" вас і питаю. Чи ви не зрозуміли моє питання? Мені не важливо, що думає Менон чи глава ЗС Норвегії. Питання до detroytred: рфія слабка чи потужна? Чекаю відповідь.
Тобто не зуміли її помітити? Мою відповідь. Добре. Спеціально для вас відділю її з тексту окремо: *На слабкість рфії вказує .... і сучасна картина (рфія не в стані пройти Вовчанськ... про яке протистояння з НАТО тоді може бути мова?)*
Спеціально для вас розтлумачив: Моя думка -- це реальна картина, яку я бачу --- (рфія не в стані пройти Вовчанськ... про яке протистояння з НАТО тоді може бути мова?). Спеціально для вас розтлумаю і це: тобто рфія слабка.
Але це моє бачення. Як я бачу реалії. Але я не рефлексую (на відміну від вас) на чиєсь інше бачення, в даному випадку на погляд голови ЗС Норвегії (не Зімбабве, а Норвегії), який бачить кардинально протилежне.
Саме тому (знов на відміну від вас) в мене не рефлексія аля сльози, а запит --- який ж тоді реальний розклад може бути? Бо розкладу я не бачу. Не маю доступу до такої інфи.
Пояснив? А потім ви і Ко закидаєте, що мої дописи об'ємні))) Якими ж їм бути, коли звичайний текст по три рази все ширше і ширше приходиться розкривати))
Якщо дійсно турбує питання, рекомендую вправу для обмеженого простору: застрибувати (і зістрибувати) на табуретку. Замість табуретки може бути стопка шин (поверх якийсь щит). Висоту можна змінювати. Ідея думаю зрозуміла. Вбивця дихання (витривалість) , також прес і ноги. Якщо хочеться «по-модному», то всі кустарні аналоги TRX. В інеті безліч вправ для TRX. Ну і якщо ви чули ці букви, то мабуть знаєте, що це основа самостійних занять американських спецпризначенців в умовах обмеженого простору. Де може не бути качалок.
Гиря,плигалка та біг. Школа Власова у допомогу.
Є розділ йоги. Статичні вправи. Нічого взагалі не треба. Тільки м'язи напружуй і роби рух з напрягом. Все. Хоч в одиночці))
fler написав: Питання до detroytred: рфія слабка чи потужна? Чекаю відповідь.
Спеціально для вас розтлумаю і це: тобто рфія слабка.. Але це моє бачення. Як я бачу реалії..
Нарешті, прояснилося)))
detroytred написав:Саме тому (знов на відміну від вас) в мене ..запит --- який ж тоді реальний розклад може бути? Бо розкладу я не бачу. Не маю доступу до такої інфи.
Ніхто не знає, як воно буде. Можна лише здогадуватися. Моя думка - рф зупиниться лише тоді, коли добряче відгребе і "впаде на коліна". Стояти на колінах - це її мирний стан. Як тільки встає з колін, то одразу на когось нападає, інакше не може.
detroytred написав:Про потужність рфії каже глава збройних сил Норвегії, заявляючи, що *У НАТО є два-три роки на підготовку до російської агресії, перш ніж Москва відновить здатність здійснити новий напад.*, *Ми можемо виконати ці плани і ці рішення найближчими роками, але нам потрібно прискоритися. Ми повинні зробити це за два-три роки, щоб бути впевненими, що ми готові до всього, що може статися*.
я не военный, но мощь русской армии вызывает смех даже на рф. Иначе как позором россии там сво не называют. А генерал с Норвегии отрабатывает военные бюджеты и свою личную нужность.
Рфія слабка... В порівнянні з нашими Силами Оборони, які тримаються на костяку самих свідомих та готових до отакої боротьби українців; ще й за отакої допомоги партнерів.
Реальні розклади -- це тенденції реальних змін в майбутньому. Як з людьми, так і з допомогою партнерів. В нас. Ще й з власним виробництвом. Як з людьми, так і з допомогою союзників. В рфії. Ще й з власним виробництвом.
Інфи нема. Навіть взагалі нема. Навіть по нам. Бо навіть плану (загального) ніхто в нас досі не озвучив. Навіть Буданов мовчить... Норвежець несе... Байден викрутаси робить. Це трохи напружує.
На іншій стороні ваг тіко реалії на зараз!, які бачимо зараз!, і "наше дєло правоє, враг будєт розбіт".
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 04 чер, 2024 19:22, всього редагувалось 1 раз.