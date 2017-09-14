Якщо дійсно турбує питання, рекомендую вправу для обмеженого простору: застрибувати (і зістрибувати) на табуретку. Замість табуретки може бути стопка шин (поверх якийсь щит). Висоту можна змінювати. Ідея думаю зрозуміла. Вбивця дихання (витривалість) , також прес і ноги. Якщо хочеться «по-модному», то всі кустарні аналоги TRX. В інеті безліч вправ для TRX. Ну і якщо ви чули ці букви, то мабуть знаєте, що це основа самостійних занять американських спецпризначенців в умовах обмеженого простору. Де може не бути качалок.
Та фтопку все це ☝️😁😁😁
Майстер-клас для всіх: Берете лопату і копаєте окопи... будуєте бійниці і бліндажі з колод...
Тут якось наснився сон, що на Марсі копав/будував/облаштовував окопи/бійниці для марсіанської піхоти майже 2 тижні, а потім перейшов на зведення/будівлю/облаштування "для себе" бліндажів, погребків для зберігання боєприпасів, копанірів для заїзду марсокосмопушок... Навіть, вже 1 зробили і перейшли інший будувати... А загалом, має бути їх 4шт.
Тож навіщо вам всім тринажери? Вступайте ло лав ЗСУ і все буде добре!
Возьмём ситуацию. есть 400штук. у.е. Мужик не хочет воевать, т.к. хочет купить квартиру и получить гражданство Турции. Ему похер раша, Украина - война. Он хочет выехать из страны. Но его не выпускают и насильно отправляют на войну. Как быть? На него кричат - ухилянт, бля... ма... и т.д. А он просто не хочет больше быть гражданином Украины.
Игорь Алексеевич написав:Возьмём ситуацию. есть 400штук. у.е. Мужик не хочет воевать, т.к. хочет купить квартиру и получить гражданство Турции. Ему похер раша, Украина - война. Он хочет выехать из страны. Но его не выпускают и насильно отправляют на войну. Как быть? На него кричат - ухилянт, бля... ма... и т.д. А он просто не хочет больше быть гражданином Украины.
Согласен, некрасиво как-то. Ему надо дать возможность отдать 400 тыс заработанных в нищей Украине с почти отсутствующей пока он зарабатывал деньги армией и ехать куда глаза глядят. Я поддерживаю вашу идею.