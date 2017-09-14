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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 85018502850385048505>
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:20

  detroytred написав:Як з людьми,
люди нужны подготовленные. общее население ни о чём. на счёт производств надо признать у русских это единственная сильная сторона. Я постил фото кто и где собирает шахеды в елабуге.
  detroytred написав:Навіть Буданов мовчить...
снимут его скоро вот и молчит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:23

"Зарядка для хвоста!"©))

  Hotab написав:Banderlog
Як фізичну форму підтримуєте?


Якщо дійсно турбує питання, рекомендую вправу для обмеженого простору: застрибувати (і зістрибувати) на табуретку. Замість табуретки може бути стопка шин (поверх якийсь щит). Висоту можна змінювати. Ідея думаю зрозуміла. Вбивця дихання (витривалість) , також прес і ноги.
Якщо хочеться «по-модному», то всі кустарні аналоги TRX. В інеті безліч вправ для TRX. Ну і якщо ви чули ці букви, то мабуть знаєте, що це основа самостійних занять американських спецпризначенців в умовах обмеженого простору. Де може не бути качалок.

Зображення

Та фтопку все це ☝️😁😁😁

Майстер-клас для всіх:
Берете лопату і копаєте окопи... будуєте бійниці і бліндажі з колод... :mrgreen:

Тут якось наснився сон, що на Марсі копав/будував/облаштовував окопи/бійниці для марсіанської піхоти майже 2 тижні, а потім перейшов на зведення/будівлю/облаштування "для себе" бліндажів, погребків для зберігання боєприпасів, копанірів для заїзду марсокосмопушок... :mrgreen:
Навіть, вже 1 зробили і перейшли інший будувати...
А загалом, має бути їх 4шт.


Тож навіщо вам всім тринажери?
Вступайте ло лав ЗСУ і все буде добре! :D
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:25

  Успіх написав:Берете лопату і копаєте окопи... будуєте бійниці і бліндажі з колод..
а как устанешь копать включай видос и повторяй
https://youtube.com/shorts/8_wzbdGf-Sc? ... 5GQj_VAraE
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:27

Успіх
Від тренажерки - задоволення. Знов тягне до тренувань. Ендорфіни чи що там виробляються.
А від лопати?))

Я своєму ... кажу: так ти проговорюй при цьому "я роблю велику справу..." і буде щастя.
Він у відповідь - йди на ..
(Отак шуткуємо).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:33

Без жартів - нікуди!)))

  detroytred написав:Він у відповідь - йди на ..
(Отак шуткуємо).
Це - ключове)) без цього тут ніяк))
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:42

Успіх
Перенесли обговорення енергозабезпечення.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 04 чер, 2024 19:43, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:42

Возьмём ситуацию.
есть 400штук. у.е. Мужик не хочет воевать, т.к. хочет купить квартиру и получить гражданство Турции. Ему похер раша, Украина - война. Он хочет выехать из страны. Но его не выпускают и насильно отправляют на войну. :roll:
Как быть? На него кричат - ухилянт, бля... ма... и т.д. А он просто не хочет больше быть гражданином Украины. :(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:47

  Игорь Алексеевич написав:Он хочет выехать из страны. Но его не выпускают и насильно отправляют на войну.
сказочки. Военком любит деньги и за каких-то 6-8 куе его отправят в любую точку мира волшебным пенделем. Даже не брать богатых 8 куе это всего лишь годовая зарплата.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:48

  Игорь Алексеевич написав:Возьмём ситуацию.
есть 400штук. у.е. Мужик не хочет воевать, т.к. хочет купить квартиру и получить гражданство Турции. Ему похер раша, Украина - война. Он хочет выехать из страны. Но его не выпускают и насильно отправляют на войну. :roll:
Как быть? На него кричат - ухилянт, бля... ма... и т.д. А он просто не хочет больше быть гражданином Украины. :(

Согласен, некрасиво как-то. Ему надо дать возможность отдать 400 тыс заработанных в нищей Украине с почти отсутствующей пока он зарабатывал деньги армией и ехать куда глаза глядят. Я поддерживаю вашу идею.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:50


Дякую
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  #<1 ... 85018502850385048505>
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