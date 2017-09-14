vitaliiangel написав:Кто всю жизнь говорил на мове (например долярчик) ничего против русского языка не имеет. Самые ярые борцы за мову те, кто сами недавно переобулись. Как будто с какими то своими комплексами борятся.
Очевидно, що мова - це для вас комплекс. А для тих, хто перейшов з кацапської на солов'їну - це атрибут ідентичності. Мова єднає націю, робить її міцніше. Якщо не можеш узяти в руки військову зброю на фронті, то хоча б у тилу не сци та використовуй мову, бо вона теж є зброєю.
vitaliiangel написав:Кто всю жизнь говорил на мове (например долярчик) ничего против русского языка не имеет.
Чергова маніпуляція. Я все життя переважно спілкувалася російською, тому що вважала, що "немає різниці якою мовою спілкуватися", а тепер - переважно українською, тому що прийшло усвідомлення необхідності виражати свою громадянську позицію. На форумі чітко видно, що дописувачі російською (не всі, проте 90%) є прихильниками капітуляції України, сіють зраду тощо. Щодо вас особисто у мене думка, що ви не маєте громадянської позиції та не ідентифікуєте себе з Україною чи з рф, бо вам байдуже в якій країні жити, аби вашу дупу не чіпали. На жаль, "пропетлять" не вийде.
Я пишу сугубо на расейськом Иногда могу как бы что то типа "твіра" сваять тут, с Мухом, Прапором или $-чиком чтоб пообщаться Я по вашему ждун,зрадоразносчик и сторонник капитуляции? А те 73%, которые визжа от оргазма нагрянувшей идиократии, привели квартал и мосейчучек к абсолютной и нелегитимной на моменте власти, наверно тотально гиперпатриоты,борцы за кордоны 91 и готовы вместе с известнейшими патолоанатомами нюхать мозги лаптебиомассы до самого Енисея, ни щадя ни детей своих, ни бетон свой, ни кошельки свои? И где в вашей проекции врагов,зрадоносов и друзей, Бужанский, Шурма и Дубинский, самые ярые патриоты и украинофилы от СН95? Там ещё в этом цирке можно нарыть таких персоналий на пару штурмовых бригад смертников ШтормZe.
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 04 чер, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
fler написав: Як тільки встає з колін, то одразу на когось нападає, інакше не може.
Якби це не цинічно не звучало -- ну і нехай. Якщо така природа Мордору. Аби не на нас. А ми будемо потім допомагати і співчувати... як це і роблять наші партнери.
Або, накрай, сплату на стіл. І грошима, і зброєю. І без надуманих обмежень та вказівок як чим і куди бити. Ринкову. Відповідну. За захист цивілізації і т.д. Не допомогу, а платню. Тоді і Перемога буде.
За великим рахунком, можливо краще було б впровадити оті Мінські, навіть отримати весь негатив від них, а Мородор би встряг і застряг у війні з кимось іншим... Вважаючи, що фланг з нами закрив... Встряг, поплив і захитався...
А внутрішні негаразди тоді б українці самі б вирішили. Хоча б черговим Майданом.
Бо не буде ніколи в Україні а-ля раші. Бо *Україна - хуторская страна* (с) Корбан В гарному розумінні хуторская. Ніякий хутор не підійме під себе інших повністю і надовго.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 04 чер, 2024 19:56, всього редагувалось 2 разів.
Успіх написав:Подейкують)) що перетин кордону коштує всього лиш 20Кдол
Опять же можно и перейти, можно дать взятку. Но если человек по убеждению не хочет воевать и может стать гражд. др. страны, то зачем его насильно заставлять воевать за Украину, если он не хочет быть её гражданином. Ведь помните многие писали - пусть уезжают из страны в свою рашу. Но готов предположим он уехать, но не в рашу, а в др. страну, то почему не выпускают?.
Таке враження, що не фінансовий форум, дитячий садок. Ніби не проходили в школі основи держава та права. Тому що, громадянин - це "і в радості, і в горі". Тобто є права, але є і обов'язки. І та ж сама Туреччина так само б зробила за необхідності. Інший приклад - страхова компанія. Допустим, клієнт сплачує внески по медичній страховці 10 років, все ок, ніяких негараздів. Але ось сталося так, що захворів і по всіх правилах страхова має оплатити дорогу операцію. А вона така: "ой, а я хочу розірвати з вами всі зв'язки, дозволяю Вам не сплачувати страхові внески від сьогодні, всього Вам найкрашого!".
Успіх написав:Подейкують)) що перетин кордону коштує всього лиш 20Кдол
Опять же можно и перейти, можно дать взятку. Но если человек по убеждению не хочет воевать и может стать гражд. др. страны, то зачем его насильно заставлять воевать за Украину, если он не хочет быть её гражданином. Ведь помните многие писали - пусть уезжают из страны в свою рашу. Но готов предположим он уехать, но не в рашу, а в др. страну, то почему не выпускают?.
Таке враження, що не фінансовий форум, дитячий садок. Ніби не проходили в школі основи держава та права. Тому що, громадянин - це "і в радості, і в горі". Тобто є права, але є і обов'язки. І та ж сама Туреччина так само б зробила за необхідності. Інший приклад - страхова компанія. Допустим, клієнт сплачує внески по медичній страховці 10 років, все ок, ніяких негараздів. Але ось сталося так, що захворів і по всіх правилах страхова має оплатити дорогу операцію. А вона така: "ой, а я хочу розірвати з вами всі зв'язки, дозволяю Вам не сплачувати страхові внески від сьогодні, всього Вам найкрашого!".
Ця тема вже обговорена 100500 разів. Мабуть ІА в цей час був зайнятий:,через числа фібоначчі виводив 37.2.