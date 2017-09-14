RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8502850385048505>
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:50

  fler написав:
  vitaliiangel написав:Кто всю жизнь говорил на мове (например долярчик) ничего против русского языка не имеет. Самые ярые борцы за мову те, кто сами недавно переобулись. Как будто с какими то своими комплексами борятся.

Очевидно, що мова - це для вас комплекс. А для тих, хто перейшов з кацапської на солов'їну - це атрибут ідентичності. Мова єднає націю, робить її міцніше. Якщо не можеш узяти в руки військову зброю на фронті, то хоча б у тилу не сци та використовуй мову, бо вона теж є зброєю.
  vitaliiangel написав:Кто всю жизнь говорил на мове (например долярчик) ничего против русского языка не имеет.

Чергова маніпуляція. Я все життя переважно спілкувалася російською, тому що вважала, що "немає різниці якою мовою спілкуватися", а тепер - переважно українською, тому що прийшло усвідомлення необхідності виражати свою громадянську позицію. На форумі чітко видно, що дописувачі російською (не всі, проте 90%) є прихильниками капітуляції України, сіють зраду тощо. Щодо вас особисто у мене думка, що ви не маєте громадянської позиції та не ідентифікуєте себе з Україною чи з рф, бо вам байдуже в якій країні жити, аби вашу дупу не чіпали. На жаль, "пропетлять" не вийде.

Я пишу сугубо на расейськом
Иногда могу как бы что то типа "твіра" сваять тут, с Мухом, Прапором или $-чиком чтоб пообщаться
Я по вашему ждун,зрадоразносчик и сторонник капитуляции?
А те 73%, которые визжа от оргазма нагрянувшей идиократии, привели квартал и мосейчучек к абсолютной и нелегитимной на моменте власти, наверно тотально гиперпатриоты,борцы за кордоны 91 и готовы вместе с известнейшими патолоанатомами нюхать мозги лаптебиомассы до самого Енисея, ни щадя ни детей своих, ни бетон свой, ни кошельки свои?
И где в вашей проекции врагов,зрадоносов и друзей, Бужанский, Шурма и Дубинский, самые ярые патриоты и украинофилы от СН95? Там ещё в этом цирке можно нарыть таких персоналий на пару штурмовых бригад смертников ШтормZe.
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 04 чер, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
Повідомлень: 4089
З нами з: 16.06.15
Подякував: 275 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цікаво, що на цескаже fler це зрада, чи перемога?
_Mykola_
 
Повідомлень: 4897
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:54

  fler написав: Як тільки встає з колін, то одразу на когось нападає, інакше не може.

Якби це не цинічно не звучало -- ну і нехай. Якщо така природа Мордору. Аби не на нас.
А ми будемо потім допомагати і співчувати... як це і роблять наші партнери.

Або, накрай, сплату на стіл. І грошима, і зброєю. І без надуманих обмежень та вказівок як чим і куди бити. Ринкову. Відповідну. За захист цивілізації і т.д.
Не допомогу, а платню.
Тоді і Перемога буде.

За великим рахунком, можливо краще було б впровадити оті Мінські, навіть отримати весь негатив від них, а Мородор би встряг і застряг у війні з кимось іншим...
Вважаючи, що фланг з нами закрив...
Встряг, поплив і захитався...

А внутрішні негаразди тоді б українці самі б вирішили. Хоча б черговим Майданом.

Бо не буде ніколи в Україні а-ля раші. Бо *Україна - хуторская страна* (с) Корбан
В гарному розумінні хуторская.
Ніякий хутор не підійме під себе інших повністю і надовго.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 04 чер, 2024 19:56, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 28788
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:55

  _Mykola_ написав:Цікаво, що на це інтерв'ю з Ланою Зеркаль скаже fler це зрада, чи перемога?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 04 чер, 2024 19:58, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4897
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:59

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.

Могли отказаться только дети военных (их родители). Для остальных украинский был обязательным.
При этом отказавшиеся тоже сидели на уроке.
76-86

саме так, факультативно
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35232
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2776 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 20:03

  flyman написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Не знаю, можно ли было отказаться от изучения украинского языка в 70-80-е и насколько легко это было, но все дети моих знакомых его учили.

Могли отказаться только дети военных (их родители). Для остальных украинский был обязательным.
При этом отказавшиеся тоже сидели на уроке.
76-86

саме так, факультативно

У нас тоже помню в классе были освобожд. от изучения украинского языка прибл. 7 чел из 30-ти. Сидели на уроке и занимались своими делами - рисовали, читали, делали дом. задания по др. предметам.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8035
З нами з: 13.09.09
Подякував: 105 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 20:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Херсоні поліція та ТЦК намагалися забрати чоловіка, але у відповідь люди почали кидатися помідорами та бити їх пляшками

Может вам народ не подходит? Может другой поищите?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2743
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 20:10

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:Коль здесь флудю, значит все в порядке :)
) скупо.
чим голову в вільний час займаєте?
Як фізичну форму підтримуєте?

Вот. Родной форум прочитываю.
Нечего поддерживать. Здоровому спорт не нужен, а больному вреден. :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7449
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6374 раз.
Подякували: 21176 раз.
 
Профіль
129
76
34
2
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 20:12

  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:Подейкують)) що перетин кордону коштує всього лиш 20Кдол
Опять же можно и перейти, можно дать взятку. Но если человек по убеждению не хочет воевать и может стать гражд. др. страны, то зачем его насильно заставлять воевать за Украину, если он не хочет быть её гражданином. Ведь помните многие писали - пусть уезжают из страны в свою рашу. Но готов предположим он уехать, но не в рашу, а в др. страну, то почему не выпускают?.

Таке враження, що не фінансовий форум, дитячий садок. Ніби не проходили в школі основи держава та права. Тому що, громадянин - це "і в радості, і в горі". Тобто є права, але є і обов'язки. І та ж сама Туреччина так само б зробила за необхідності.
Інший приклад - страхова компанія. Допустим, клієнт сплачує внески по медичній страховці 10 років, все ок, ніяких негараздів. Але ось сталося так, що захворів і по всіх правилах страхова має оплатити дорогу операцію. А вона така: "ой, а я хочу розірвати з вами всі зв'язки, дозволяю Вам не сплачувати страхові внески від сьогодні, всього Вам найкрашого!".
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 282
З нами з: 01.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 20:18

  The_Rebel написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:Подейкують)) що перетин кордону коштує всього лиш 20Кдол
Опять же можно и перейти, можно дать взятку. Но если человек по убеждению не хочет воевать и может стать гражд. др. страны, то зачем его насильно заставлять воевать за Украину, если он не хочет быть её гражданином. Ведь помните многие писали - пусть уезжают из страны в свою рашу. Но готов предположим он уехать, но не в рашу, а в др. страну, то почему не выпускают?.

Таке враження, що не фінансовий форум, дитячий садок. Ніби не проходили в школі основи держава та права. Тому що, громадянин - це "і в радості, і в горі". Тобто є права, але є і обов'язки. І та ж сама Туреччина так само б зробила за необхідності.
Інший приклад - страхова компанія. Допустим, клієнт сплачує внески по медичній страховці 10 років, все ок, ніяких негараздів. Але ось сталося так, що захворів і по всіх правилах страхова має оплатити дорогу операцію. А вона така: "ой, а я хочу розірвати з вами всі зв'язки, дозволяю Вам не сплачувати страхові внески від сьогодні, всього Вам найкрашого!".

Ця тема вже обговорена 100500 разів. Мабуть ІА в цей час був зайнятий:,через числа фібоначчі виводив 37.2.
Hotab
 
Повідомлень: 12373
З нами з: 15.02.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 2237 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 8502850385048505>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676, pesikot, The_Rebel, Игорь Алексеевич і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 42497
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 202876
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 659411
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6339)
04.06.2024 20:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.