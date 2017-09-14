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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 85038504850585068507>
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 20:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:що б там полювали на чоловіків 50+
Вчера знакомый был в военкомате 59 лет. Сказали пройти мед. комиссию. Пипец....
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 20:24

  fox767676 написав:
  Бетон написав:У Херсоні поліція та ТЦК намагалися забрати чоловіка, але у відповідь люди почали кидатися помідорами та бити їх пляшками

Может вам народ не подходит? Может другой поищите?


Сумно. Треба було згортати війну у 2022, тоді б залишилось у пам'яті лише підйом національного духу та єдності.

Я ось пам"ятаю, що саме ти писав, що у танго, як у війні - потрібні двоє
І дорікав мені, що я цього не розумію

Так ось. Війна йде
Одноосібно ми б не змогли звернути війну

Тільки через капітуляції.
Ти про це зараз пишешь ?

Тим більше, вірити Бетон'у - себе не поважати
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 20:24

  Игорь Алексеевич написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:У Херсоні поліція та ТЦК намагалися забрати чоловіка, але у відповідь люди почали кидатися помідорами та бити їх пляшками

Может вам народ не подходит? Может другой поищите?


Сумно. Треба було згортати війну у 2022, тоді б залишилось у пам'яті лише підйом національного духу та єдності. А ось подальші випробування дуже ризиковані , не проходимо (((
И обратим внимание это Херсон, который был под оккупацией и люди устали от войны. :(


Я пишаюся Херсоном 2022, люди під окупацією ходили на українські мітинги. Навіщо стільки випробування, жоден європейський народ не здатен стільки витримати як українці. За що?? Ми ж не вьєтконгівці, в нас 35 років зовсім інші цінності культивувалися
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 04 чер, 2024 20:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 20:25

  Игорь Алексеевич написав:
  The_Rebel написав:Туреччина так само б зробила за необхідності.
Турция разрешает двойное гражданство. А мы?

У нас також ніби вже планують прийняти. Хоча і зараз нема ніяких штрафів за подвійне громадянство. Наприклад, у мене воно є також. Але для України такий громадянин рахується виключно лише як громадянин України (його права та обов'язки щодо іншої держави ніяк не враховуються), тобто він не може сказати "ой, а по іншому громадянству мені заборонено воювати / дозволено не воювати".
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 20:28

  The_Rebel написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  The_Rebel написав:Туреччина так само б зробила за необхідності.
Турция разрешает двойное гражданство. А мы?

У нас також ніби вже планують прийняти. Хоча і зараз нема ніяких штрафів за подвійне громадянство. Наприклад, у мене воно є також. Але для України такий громадянин рахується виключно лише як громадянин України (його права та обов'язки щодо іншої держави ніяк не враховуються), тобто він не може сказати "ой, а по іншому громадянству мені заборонено воювати / дозволено не воювати".
А зачем вам двойное?. Значит тоже были планы в случае шухера слинять.. :P
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Может Успих знает. Если чел. насильно ТЦК отправило на войну, то думаю потом на передовой они создают проблему, т.к. у них в голове будет - слинять и сдаться в плен. Смотрел как то интервью офицера, что таких он не хочет видеть в своём подразделении, т.к на него нельзя 100% рассчитывать.

Знаю тільки, що є багато "відмовлянтів"(відмовляються виконувати наказ/їхати на 0) - і їх десь тримають окремо...
А для чого їх тримають і що з ними далі будуть робити - не відомо.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 20:30

  Letusrock написав:
  fler написав:
  detroytred написав:От які реальні розклади?
Реальний розклад один. І він вкаже тільки на один реальний варіант -- або рфія дійсно слабка, або рфія дійсно потужна.

До сльоз :lol: Вибачте за тупість, рфія слабка чи потужна?)))

Слабка щоб взяти Вовчанськ але потужна щоб через 2-3 роки напасти на НАТО.
Новий кіт Шредінгера - рф перебуває у суперпозиції: одночасно і слабка і потужна

Залежить від спостерігача. У Норвегії місто як Вовчанськ було би в 10ці по величині та важливості.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 04 чер, 2024 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А для чого їх тримають і що з ними далі будуть робити - не відомо.
Отправят домой)) Раньше такие служили в стройбате.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 20:35

  detroytred написав:
  fox767676 написав:detroytred

і навіщо були ці 30- річні євролперегони з фєтішем на ліберальну демократію, верховенство права, євроатлантичні стандарти, толерантністю до різноматності та інщий лгбт-блм-єсг.
Треба було култивувати махно, сапатистів, вьєтконгівців, контрас та інше, бо все рівно сіра зона і будь-який бізнес та високі стандарти приречені

)))
То може б Мордор тоді й не напав...

Як на Запоріжську Січ...

Навіщо нападати й руйнувати ... коли було б вже зруйновано.
Не ракетами, війною, а природньо поступово...

Хз...
Ціна... В голові кута завжди ціна...

Але і зараз...
Заплатити отаку ціну і отримати руїну?
Яку можна було отримати безкоштовно.

З одного боку - тіко Перемога.
З другого - посередині. РПВ.
З третього - можна в казіно і програтися.

Але Байден реально напружує своїми закидонами. Починав з боротьба зі світовим лихом, за західну цивілізацію і ... зкотився до лише нестабільності:
*Захід не повинен дозволити програти Україні, бо це означатиме нестабільність для всіх країн вздовж кордону Росії, Балкан і Білорусі.*.

натякає, що значення Росії стало не таке як було
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 20:36

Свято наближається!©)))

  Игорь Алексеевич написав:
  fox767676 написав:що б там полювали на чоловіків 50+
Вчера знакомый был в военкомате 59 лет. Сказали пройти мед. комиссию. Пипец....

Будівельнику і Василю-Рівне - приготуватись! :mrgreen:

Настала ваша черга ;)

То що - тепер разом вип'ємо кави в Лимані, а потім, копаючи окопи і будуючи бліндажі - розкажете мені і моїм побратимам, які ви обоє "надважливі в тилу"? :mrgreen:
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