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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:23
fox767676 написав:
що б там полювали на чоловіків 50+
Вчера знакомый был в военкомате 59 лет. Сказали пройти мед. комиссию. Пипец....
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:24
fox767676 написав: Бетон написав:
У Херсоні поліція та ТЦК намагалися забрати чоловіка, але у відповідь люди почали кидатися помідорами та бити їх пляшками
Может вам народ не подходит? Может другой поищите?
Сумно. Треба було згортати війну у 2022, тоді б залишилось у пам'яті лише підйом національного духу та єдності.
Я ось пам"ятаю, що саме ти писав, що у танго, як у війні - потрібні двоє
І дорікав мені, що я цього не розумію
Так ось. Війна йде
Одноосібно ми б не змогли звернути війну
Тільки через капітуляції.
Ти про це зараз пишешь ?
Тим більше, вірити Бетон'у - себе не поважати
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:24
Игорь Алексеевич написав: fox767676 написав: Бетон написав:
У Херсоні поліція та ТЦК намагалися забрати чоловіка, але у відповідь люди почали кидатися помідорами та бити їх пляшками
Может вам народ не подходит? Может другой поищите?
Сумно. Треба було згортати війну у 2022, тоді б залишилось у пам'яті лише підйом національного духу та єдності. А ось подальші випробування дуже ризиковані , не проходимо (((
И обратим внимание это Херсон, который был под оккупацией и люди устали от войны.
Я пишаюся Херсоном 2022, люди під окупацією ходили на українські мітинги. Навіщо стільки випробування, жоден європейський народ не здатен стільки витримати як українці. За що?? Ми ж не вьєтконгівці, в нас 35 років зовсім інші цінності культивувалися
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 04 чер, 2024 20:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:25
Игорь Алексеевич написав: The_Rebel написав:
Туреччина так само б зробила за необхідності.
Турция разрешает двойное гражданство. А мы?
У нас також ніби вже планують прийняти. Хоча і зараз нема ніяких штрафів за подвійне громадянство. Наприклад, у мене воно є також. Але для України такий громадянин рахується виключно лише як громадянин України (його права та обов'язки щодо іншої держави ніяк не враховуються), тобто він не може сказати "ой, а по іншому громадянству мені заборонено воювати / дозволено не воювати".
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:28
The_Rebel написав: Игорь Алексеевич написав: The_Rebel написав:
Туреччина так само б зробила за необхідності.
Турция разрешает двойное гражданство. А мы?
У нас також ніби вже планують прийняти. Хоча і зараз нема ніяких штрафів за подвійне громадянство. Наприклад, у мене воно є також. Але для України такий громадянин рахується виключно лише як громадянин України (його права та обов'язки щодо іншої держави ніяк не враховуються), тобто він не може сказати "ой, а по іншому громадянству мені заборонено воювати / дозволено не воювати".
А зачем вам двойное?. Значит тоже были планы в случае шухера слинять..
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:30
Игорь Алексеевич написав:
Может Успих знает. Если чел. насильно ТЦК отправило на войну, то думаю потом на передовой они создают проблему, т.к. у них в голове будет - слинять и сдаться в плен. Смотрел как то интервью офицера, что таких он не хочет видеть в своём подразделении, т.к на него нельзя 100% рассчитывать.
Знаю тільки, що є багато "відмовлянтів"(відмовляються виконувати наказ/їхати на 0) - і їх десь тримають окремо...
А для чого їх тримають і що з ними далі будуть робити - не відомо.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:30
Letusrock написав: fler написав: detroytred написав:
От які реальні розклади?
Реальний розклад один. І він вкаже тільки на один реальний варіант -- або рфія дійсно слабка, або рфія дійсно потужна.
До сльоз
Вибачте за тупість, рфія слабка чи потужна?)))
Слабка щоб взяти Вовчанськ але потужна щоб через 2-3 роки напасти на НАТО.
Новий кіт Шредінгера - рф перебуває у суперпозиції: одночасно і слабка і потужна
Залежить від спостерігача. У Норвегії місто як Вовчанськ було би в 10ці по величині та важливості.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 04 чер, 2024 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:31
Успіх написав:
А для чого їх тримають і що з ними далі будуть робити - не відомо.
Отправят домой)) Раньше такие служили в стройбате.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:35
detroytred написав: fox767676 написав:detroytred
і навіщо були ці 30- річні євролперегони з фєтішем на ліберальну демократію, верховенство права, євроатлантичні стандарти, толерантністю до різноматності та інщий лгбт-блм-єсг.
Треба було култивувати махно, сапатистів, вьєтконгівців, контрас та інше, бо все рівно сіра зона і будь-який бізнес та високі стандарти приречені
)))
То може б Мордор тоді й не напав...
Як на Запоріжську Січ...
Навіщо нападати й руйнувати ... коли було б вже зруйновано.
Не ракетами, війною, а природньо поступово...
Хз...
Ціна... В голові кута завжди ціна...
Але і зараз...
Заплатити отаку ціну і отримати руїну?
Яку можна було отримати безкоштовно.
З одного боку - тіко Перемога.
З другого - посередині. РПВ.
З третього - можна в казіно і програтися.
Але Байден реально напружує своїми закидонами. Починав з боротьба зі світовим лихом, за західну цивілізацію і ... зкотився до лише нестабільності:
*Захід не повинен дозволити програти Україні, бо це означатиме нестабільність для всіх країн вздовж кордону Росії, Балкан і Білорусі.*.
натякає, що значення Росії стало не таке як було
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:36
Игорь Алексеевич написав: fox767676 написав:
що б там полювали на чоловіків 50+
Вчера знакомый был в военкомате 59 лет. Сказали пройти мед. комиссию. Пипец....
Будівельнику і Василю-Рівне - приготуватись!
Настала ваша черга
То що - тепер разом вип'ємо кави в Лимані, а потім, копаючи окопи і будуючи бліндажі - розкажете мені і моїм побратимам, які ви обоє "надважливі в тилу"?
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