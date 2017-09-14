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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:39
flyman написав:
натякає, що значення Росії стало не таке як було
Рабочие группы постоянно работали и искали решение. Теперь из источников в интернете, когда разрешили бить по тер. раши, то все переговоры рабочих групп заморожены до выборов в США.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:41
Игорь Алексеевич написав:
Отправят домой
Успіх написав:
А для чого їх тримають і що з ними далі будуть робити - не відомо.
)) Раньше такие служили в стройбате.
Швидше у в'язницю... або на "примусові роботи" - типу копати/облаштовувати лінію укріплення і т.п.
Подейкують, що якусь "спецполіцію"(чи щось типу того) створюють, щоб вони спеціально займались лише СЗЧешниками(шукали їх/виловлювали)
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:43
flyman написав:
виглядає що марсіани на Марсі готуються до РПВ
Это они были у невролога и он назначил им ЛФК. А то всех сейчас появились грыжи.))
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:43
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:43
flyman написав:
виглядає що марсіани на Марсі готуються до РПВ
Цсссссссс!
Циц!
Це на Марсі називається:
а) відходимо, щоб зайняти кращі позиції
б) просто робимо запасні позиції
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:44
Игорь Алексеевич написав:
А зачем вам двойное?. Значит тоже были планы в случае шухера слинять..
Я жив за кордоном деякий час, тому було потрібно. Але крім громадянства ще є постійне місце проживання. Хто хотів, той ніби міг знятися з обліку в Україні і стати на облік у іншій країні (до "настання страхового випадку" - до війни).
П.с. Я ж нікого не закликаю кудись, бо і сам не спішу на фронт добровільно. Хоча дані оновив і можливо після закінчення відстрочки прийдеться. Але принаймні розумію, що у держави немає іншого виходу, і кожна держава в нашій ситуації робила б так само, щоб захистити себе, в т.ч. своїх громадян
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:44
Успіх написав:
Подейкують, що якусь "спецполіцію"(чи щось типу того) створюють, щоб вони спеціально займались лише СЗЧешниками(шукали їх/виловлювали)
недавно был на ж/д вокзале в Киеве. наблюдал такую картину, полиция с военными всего 4 человека проверяла документы у тех кто в пикселе. В гражданской одежде народ не трогали.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:48
The_Rebel написав: Игорь Алексеевич написав: Успіх написав:
Подейкують)) що перетин кордону коштує всього лиш 20Кдол
Опять же можно и перейти, можно дать взятку. Но если человек по убеждению не хочет воевать и может стать гражд. др. страны, то зачем его насильно заставлять воевать за Украину, если он не хочет быть её гражданином. Ведь помните многие писали - пусть уезжают из страны в свою рашу. Но готов предположим он уехать, но не в рашу, а в др. страну, то почему не выпускают?.
Таке враження, що не фінансовий форум, дитячий садок. Ніби не проходили в школі основи держава та права. Тому що, громадянин - це "і в радості, і в горі". Тобто є права, але є і обов'язки. І та ж сама Туреччина так само б зробила за необхідності.
Інший приклад - страхова компанія. Допустим, клієнт сплачує внески по медичній страховці 10 років, все ок, ніяких негараздів. Але ось сталося так, що захворів і по всіх правилах страхова має оплатити дорогу операцію. А вона така: "ой, а я хочу розірвати з вами всі зв'язки, дозволяю Вам не сплачувати страхові внески від сьогодні, всього Вам найкрашого!".
Страхова: кілька мільонів пересічених донорами на органи, так як ми там в себе в страховій трохи зробили помилочку в коефіцієнтах, заодно кожен наступний СЕО з ефективною командою менеджерів небагато собі відкашлював на золотий парашют, а інших менеджерів у нас для вас нема, самі ж бачте, що кожен наступний гірше попереднього
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:53
The_Rebel написав:
Я жив за кордоном деякий час, тому було потрібно.
Может вы и жили, я бы то же написал, что нужен был и готов идти на войну. но у каждого есть своё НО. И это понятно, т.к у любого чел. есть самосохранение и люди после 35 начинают осознавать понятия - семья, дети. А значит не каждый готов умирать.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:57
fler
Мой ответ вам уже дважды удаляют.
Поэтому попробую иначе.
Ну ладно, прапорщик не может понять разницу между поводом и причиной, но доктору наук это, вроде, должно быть доступно.
Неужели вы до сих пор не поняли, что язык это повод. А повод дело такое - было бы желание, а повод найдётся.
Или вы до сих пор считаете, что причиной 1 МВ было убийство эрцгерцога Фердинанда, а 2МВ провокация в Глейвице?
А в качестве зброї я предпочитаю пушки и самолёты. Ещё ракеты.
И, как видите, "защита русскоязычных", не мешает Путину сильнее всего обстреливать русскоязычный восток.
P.s. Написал пост, но отправить не успел - выключили свет. Отправляю через 4 часа.
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