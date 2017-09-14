часто пишут, что уничтожим мы Крымский мост. Думаю сразу прилетит ответочка по нашим мостам. А значит у нас логистика станет просто катастрофической.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 20:58
Після ударів ЗСУ по Криму росіяни посилюють оборону Кримського мосту - "АТЕШ"
часто пишут, что уничтожим мы Крымский мост. Думаю сразу прилетит ответочка по нашим мостам. А значит у нас логистика станет просто катастрофической.
Додано: Вів 04 чер, 2024 21:00
Не дивилася і дивитись не буду. Якщо є це інтерв'ю у вигляді тексту, то готова прочитати і відкоментувати.
Додано: Вів 04 чер, 2024 21:04
повод - привід-При́від — підстава (справжня або вигадана), причина яких-небудь дій або вчинків.
Причина — явище, яке обумовлює або породжує інше явище.
Що там про дурня , який якщо не знає - то збреше?
Я звичайно не філолог, але є гугль з вікіпедією
Отже
Гугль перекладач переводить повод(російська) - привід(українська)
Далі вікіпедія розяснює привід -як причина якихось дій...
То що , може ти труси вдягнеш , хрестик знімеш і підеш в бібліотеку вчити Державну мову а не займатись маніпуляціями.
ПС
Зверніть увагу , ПРАПОРЩИК збройних сил СРСР знає українську краще ніж парторг заводу в СРСР...
Звичайно що не заважає..
пуйло ж не парторг...він цілий директор будинку дружби...
так от він розуміє - обстрілювати місто з патріотами - це посилювати ненависть до себе і отримати додаткових мотивованих бійців в ЗСУ
обстрілювати ждунів руССкого міра - це збільшувати кількість тих хто буде вимагати миру на будь-яких умовах..
Так що не звертайся до докторів...з твоїм інтелектом-тобі й до прапорщика як до неба...
Додано: Вів 04 чер, 2024 21:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 04 чер, 2024 21:13
Додано: Вів 04 чер, 2024 21:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Автралія хоче збільшити чисельність війська з 63 тис до 80 тис. Але не здатна цього зробити лише за рахунок власних громадян, тому впроваджує можливість служби для іноземців. І це всього якісь нещасні 17 тис. у мирний час, у країни, в якої навіть немає сухопутних кордонів з якимось потенційними ворогами. При цьому на даний час у нас з ними приблизно одинакова кількість наявного населення. Тож, як бачимо, в розвинених демократіях люди дуже розлінилися і не хочуть служити в армії. Не дивно, чому всілякі диктатори почали піднімати голови
Додано: Вів 04 чер, 2024 22:01
у них там Тайвань под боком...
Но да, рисковать своей жизнью ради всего лишь одной из условно полусотни стран - что странно, мало кто хочет
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