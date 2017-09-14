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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 85058506850785088509>
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 21:00

  _Mykola_ написав:Цікаво, що на цескаже fler це зрада, чи перемога?

Не дивилася і дивитись не буду. Якщо є це інтерв'ю у вигляді тексту, то готова прочитати і відкоментувати.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 21:04

  ЛАД написав:Ну ладно, прапорщик не может понять разницу между поводом и причиной, но доктору наук это, вроде, должно быть доступно.
Неужели вы до сих пор не поняли, что язык это повод

повод - привід-При́від — підстава (справжня або вигадана), причина яких-небудь дій або вчинків.
Причина — явище, яке обумовлює або породжує інше явище.

Що там про дурня , який якщо не знає - то збреше?
Я звичайно не філолог, але є гугль з вікіпедією
Отже
Гугль перекладач переводить повод(російська) - привід(українська)
Далі вікіпедія розяснює привід -як причина якихось дій...

То що , може ти труси вдягнеш , хрестик знімеш і підеш в бібліотеку вчити Державну мову а не займатись маніпуляціями.

ПС
Зверніть увагу , ПРАПОРЩИК збройних сил СРСР знає українську краще ніж парторг заводу в СРСР...

  ЛАД написав:И, как видите, "защита русскоязычных", не мешает Путину сильнее всего обстреливать русскоязычный восток.
Звичайно що не заважає..
пуйло ж не парторг...він цілий директор будинку дружби...
так от він розуміє - обстрілювати місто з патріотами - це посилювати ненависть до себе і отримати додаткових мотивованих бійців в ЗСУ
обстрілювати ждунів руССкого міра - це збільшувати кількість тих хто буде вимагати миру на будь-яких умовах..

Так що не звертайся до докторів...з твоїм інтелектом-тобі й до прапорщика як до неба...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 21:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Никогда не думали что Россия так с нами поступит!" Донбасс в шоке! Россия массово отбирает квартиры

pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 21:13

  ЛАД написав:fler
Мой ответ вам уже дважды удаляют.
Неужели вы до сих пор не поняли, что язык это повод. ..
И, как видите, "защита русскоязычных", не мешает Путину сильнее всего обстреливать русскоязычный восток.

Я прекрасно зрозуміла вашу думку ще з першого разу. Щось вам доводити не збираюся.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.washingtonpost.com/world/2024/06/04/australia-china-defense-marles/9eac24be-2241-11ef-bc8d-a8ae61b84dde_story.html
Автралія хоче збільшити чисельність війська з 63 тис до 80 тис. Але не здатна цього зробити лише за рахунок власних громадян, тому впроваджує можливість служби для іноземців. І це всього якісь нещасні 17 тис. у мирний час, у країни, в якої навіть немає сухопутних кордонів з якимось потенційними ворогами. При цьому на даний час у нас з ними приблизно одинакова кількість наявного населення. Тож, як бачимо, в розвинених демократіях люди дуже розлінилися і не хочуть служити в армії. Не дивно, чому всілякі диктатори почали піднімати голови
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 22:01

  The_Rebel написав:https://www.washingtonpost.com/world/2024/06/04/australia-china-defense-marles/9eac24be-2241-11ef-bc8d-a8ae61b84dde_story.html
Автралія хоче збільшити чисельність війська з 63 тис до 80 тис. Але не здатна цього зробити лише за рахунок власних громадян, тому впроваджує можливість служби для іноземців. І це всього якісь нещасні 17 тис. у мирний час, у країни, в якої навіть немає сухопутних кордонів з якимось потенційними ворогами. При цьому на даний час у нас з ними приблизно одинакова кількість наявного населення. Тож, як бачимо, в розвинених демократіях люди дуже розлінилися і не хочуть служити в армії. Не дивно, чому всілякі диктатори почали піднімати голови

у них там Тайвань под боком...
Но да, рисковать своей жизнью ради всего лишь одной из условно полусотни стран - что странно, мало кто хочет :D
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 22:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

😳Жінка у Херсоні вкусила поліцейського за руку, щоб її 23-річний син зміг втікти

Під час заходів з «документування адміністративних правопорушень», які поліція проводила разом з ТЦК, один із чоловіків відмовився надавати будь-які документи, що підтверджували б його особу. В цей момент жінка вкусила поліцейського за руку, а її син втік.

Жінці тепер загрожує кримінальна відповідальність.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 22:19

  Hotab написав:Ще один факт що у вас погано з памʼяттю. Вам вже казали про кілька бригад МВС , які воюють. А частини НГУ в зоні БД вже багато років. Після повномасштабного стало ще більше.
Воєнперсів молодше 45 років зараз не існує (хіба по інвалідності під час війни ). Частина з них (по словам Детройта….. я не перевіряв… у відсотках вища ніж відсоток цивільних) повернулась і воює.
Зрозуміло чому вас на 3 місяці зачинили. Ви не чуєте нікого крім себе.

Это добровольцы, их никто не мобилизирует, я об этом, несколько бригад с нескольких сот тысяч здоровых дававших присягу умеющих обращаться с оружием молодых мужиков? Несколько лет назад были и 38-летние, сейчас 25 лет выслуги - это 43. А погранцы, а менты. Вас не выбешивает, что 40 или 45-летние погранцы (не столько важно. не 60 же) тупо валят и их выпускают, так как пенсы и исключены с учета?
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 22:23

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Бетон так в 23 года не призывают
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