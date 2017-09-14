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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8505850685078508
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 22:36

  Игорь Алексеевич написав:
  fox767676 написав:що б там полювали на чоловіків 50+
Вчера знакомый был в военкомате 59 лет. Сказали пройти мед. комиссию. Пипец....

Его мобилизуют
Человек 51 год с сколиозом 4 степени признан ВЛК Годным и получил воинскую специальность - Стрелок.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 22:38

  fler написав:
  _Mykola_ написав:Цікаво, що на цескаже fler це зрада, чи перемога?

Не дивилася і дивитись не буду. Якщо є це інтерв'ю у вигляді тексту, то готова прочитати і відкоментувати.

Даремно, Лана Зеркаль, доволі розумна і глибоко в темі того що відбувається.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 04 чер, 2024 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 22:40

Росіяни стратили щонайменше 61 українського військовополоненого з початку повномасштабного вторгнення
Він заявив, що всі українські військові зазнавали тортур у полоні РФ. Зокрема, росіяни утримують полонених у нелюдських умовах, морять голодом, відмовляють у медичній допомозі, б’ють за українську мову тощо.
Згідно з інформацією Костіна, наразі 2200 українських військовослужбовців визнано потерпілими. При цьому понад 500 військових свідчили про застосування проти них фізичного насильства під час допитів — зокрема, це були тортури електрострумом.
Також генпрокурор повідомив, що встановлено щонайменше 25 об'єктів у 15 регіонах РФ, де системно знущаються над українськими військовими.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 23:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Толя Якеменко теж сумний та переляканий
а він ще не згадав що Турнччина з пострадянськими тюрками теж на сторону Зла схиляються, дивлячись на західну неміч ((
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 23:07

  detroytred написав:..............
Цитую з дописа текст ще раз:
1. *На слабкість рфії вказує Менон (розглядаючи можливість 3-го варіанту) і сучасна картина (рфія не в стані пройти Вовчанськ... про яке протистояння з НАТО тоді може бути мова?)

2. Про потужність рфії каже глава збройних сил Норвегії, заявляючи, що *У НАТО є два-три роки на підготовку до російської агресії, перш ніж Москва відновить здатність здійснити новий напад.*, *Ми можемо виконати ці плани і ці рішення найближчими роками, але нам потрібно прискоритися. Ми повинні зробити це за два-три роки, щоб бути впевненими, що ми готові до всього, що може статися*.
.......

3-й вариант Менона из Вашей цитаты:
3. Війна заходить у глухий кут, з якого, на думку обох супротивників, вийти неможливо, але у Путіна достатньо важелів, щоб забезпечити нейтралітет України. Київ використовує свою переговорну силу, щоб наполягати на збройному нейтралітеті, який дасть йому свободу навчати свої збройні сили в західних країнах, оснащувати свою армію західним озброєнням і, таким чином, залишатися поза сферою впливу Росії.

Т.о. Путин достаточно силён. Недостаточно для полной победы, но достаточно для достижения хоть каких-то целей и успехов.
Он не победит НАТО, но, к примеру, Сувалки занять может. Может, что-то ещё.
И в 3 варианте Менон ничего не говорит о территориях. Возможно/вероятно, всё же подразумевает какие-то территориальные потери Украины.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 23:12


Цей патужний "дипломат" доведе таки країну до...
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 23:35

9 вересня 2023 року позивач прямував на власному транспортному засобі з міста Тернопіль в напрямку кордону з Польщею з метою супроводу брата, який збирався перетнути кордон.

На блокпості за декілька кілометрів до польського кордону «Шегині» його авто було зупинено. Після чого цього ж дня позивача, з його слів, було силою доставлено до ТЦК, поставлено на військовий облік та зобов`язано пройти військово-лікарську комісію.

На думку позивача, постанова ВЛК про визнання його придатним до військової служби та наказ командира військової частини про зарахування до списків особового складу військової частини є протиправними. До моменту проходження цієї ВЛК позивач був визнаний обмежено придатним.

Як зазначив представник позивача, він звертався з адвокатським запитом щодо надання копії аналізів або лабораторних досліджень, які виконувалися під час проходження позивачем ВЛК. Однак відповіді отримано не було. Крім цього, у зв`язку з тим, що позивача доставили силою до ТЦК, він був позбавлений можливості надати медичні документи щодо стану його здоров`я, що передбачено п 2.7 гл. 2 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, затвердженого наказом Міністра оборони №402

https://sud.ua/uk/news/publication/3024 ... tviya-ttsk

.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 00:06

  ЛАД написав: И, как видите, "защита русскоязычных", не мешает Путину сильнее всего обстреливать русскоязычный восток.

То ви не знаєте, це куди по місту прилетіло, це там бендерівці окопались, й асвабадітелі точєчним ударом їх знищили. Це не тільки у вас.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 00:45

  Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:Возьмём ситуацию.
есть 400штук. у.е. Мужик не хочет воевать, т.к. хочет купить квартиру и получить гражданство Турции. Ему похер раша, Украина - война. Он хочет выехать из страны. Но его не выпускают и насильно отправляют на войну. :roll:
Как быть? На него кричат - ухилянт, бля... ма... и т.д. А он просто не хочет больше быть гражданином Украины. :(

Согласен, некрасиво как-то. Ему надо дать возможность отдать 400 тыс заработанных в нищей Украине с почти отсутствующей пока он зарабатывал деньги армией и ехать куда глаза глядят. Я поддерживаю вашу идею.


Вы не те слова выделили, я подправил
katso
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 00:51

  ЛАД написав:Неужели вы до сих пор не поняли, что язык это повод. А повод дело такое - было бы желание, а повод найдётся.


Достаточно вспомнить что отсутствие языковых споров не помешало СССРу атаковать Финляндию в 39м, Чехию в 68м и Афган в 79м.
katso
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