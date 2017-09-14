Росіяни стратили щонайменше 61 українського військовополоненого з початку повномасштабного вторгнення Він заявив, що всі українські військові зазнавали тортур у полоні РФ. Зокрема, росіяни утримують полонених у нелюдських умовах, морять голодом, відмовляють у медичній допомозі, б’ють за українську мову тощо. Згідно з інформацією Костіна, наразі 2200 українських військовослужбовців визнано потерпілими. При цьому понад 500 військових свідчили про застосування проти них фізичного насильства під час допитів — зокрема, це були тортури електрострумом. Також генпрокурор повідомив, що встановлено щонайменше 25 об'єктів у 15 регіонах РФ, де системно знущаються над українськими військовими.
detroytred написав:.............. Цитую з дописа текст ще раз: 1. *На слабкість рфії вказує Менон (розглядаючи можливість 3-го варіанту) і сучасна картина (рфія не в стані пройти Вовчанськ... про яке протистояння з НАТО тоді може бути мова?)
2. Про потужність рфії каже глава збройних сил Норвегії, заявляючи, що *У НАТО є два-три роки на підготовку до російської агресії, перш ніж Москва відновить здатність здійснити новий напад.*, *Ми можемо виконати ці плани і ці рішення найближчими роками, але нам потрібно прискоритися. Ми повинні зробити це за два-три роки, щоб бути впевненими, що ми готові до всього, що може статися*. .......
3-й вариант Менона из Вашей цитаты:
3. Війна заходить у глухий кут, з якого, на думку обох супротивників, вийти неможливо, але у Путіна достатньо важелів, щоб забезпечити нейтралітет України. Київ використовує свою переговорну силу, щоб наполягати на збройному нейтралітеті, який дасть йому свободу навчати свої збройні сили в західних країнах, оснащувати свою армію західним озброєнням і, таким чином, залишатися поза сферою впливу Росії.
Т.о. Путин достаточно силён. Недостаточно для полной победы, но достаточно для достижения хоть каких-то целей и успехов. Он не победит НАТО, но, к примеру, Сувалки занять может. Может, что-то ещё. И в 3 варианте Менон ничего не говорит о территориях. Возможно/вероятно, всё же подразумевает какие-то территориальные потери Украины.
9 вересня 2023 року позивач прямував на власному транспортному засобі з міста Тернопіль в напрямку кордону з Польщею з метою супроводу брата, який збирався перетнути кордон.
На блокпості за декілька кілометрів до польського кордону «Шегині» його авто було зупинено. Після чого цього ж дня позивача, з його слів, було силою доставлено до ТЦК, поставлено на військовий облік та зобов`язано пройти військово-лікарську комісію.
На думку позивача, постанова ВЛК про визнання його придатним до військової служби та наказ командира військової частини про зарахування до списків особового складу військової частини є протиправними. До моменту проходження цієї ВЛК позивач був визнаний обмежено придатним.
Як зазначив представник позивача, він звертався з адвокатським запитом щодо надання копії аналізів або лабораторних досліджень, які виконувалися під час проходження позивачем ВЛК. Однак відповіді отримано не було. Крім цього, у зв`язку з тим, що позивача доставили силою до ТЦК, він був позбавлений можливості надати медичні документи щодо стану його здоров`я, що передбачено п 2.7 гл. 2 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, затвердженого наказом Міністра оборони №402
Игорь Алексеевич написав:Возьмём ситуацию. есть 400штук. у.е. Мужик не хочет воевать, т.к. хочет купить квартиру и получить гражданство Турции. Ему похер раша, Украина - война. Он хочет выехать из страны. Но его не выпускают и насильно отправляют на войну. Как быть? На него кричат - ухилянт, бля... ма... и т.д. А он просто не хочет больше быть гражданином Украины.
Согласен, некрасиво как-то. Ему надо дать возможность отдать 400 тыс заработанных в нищей Украине с почти отсутствующей пока он зарабатывал деньги армией и ехать куда глаза глядят. Я поддерживаю вашу идею.