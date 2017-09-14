Додано: Сер 05 чер, 2024 01:48

hxbbgaf написав: Hotab написав: Ще один факт що у вас погано з памʼяттю. Вам вже казали про кілька бригад МВС , які воюють. А частини НГУ в зоні БД вже багато років. Після повномасштабного стало ще більше.

Воєнперсів молодше 45 років зараз не існує (хіба по інвалідності під час війни ). Частина з них (по словам Детройта….. я не перевіряв… у відсотках вища ніж відсоток цивільних) повернулась і воює.

Зрозуміло чому вас на 3 місяці зачинили. Ви не чуєте нікого крім себе. Ще один факт що у вас погано з памʼяттю. Вам вже казали про кілька бригад МВС , які воюють. А частини НГУ в зоні БД вже багато років. Після повномасштабного стало ще більше.Воєнперсів молодше 45 років зараз не існує (хіба по інвалідності під час війни ). Частина з них (по словам Детройта….. я не перевіряв… у відсотках вища ніж відсоток цивільних) повернулась і воює.Зрозуміло чому вас на 3 місяці зачинили. Ви не чуєте нікого крім себе.

Это добровольцы, их никто не мобилизирует, я об этом, несколько бригад с нескольких сот тысяч здоровых дававших присягу умеющих обращаться с оружием молодых мужиков? Несколько лет назад были и 38-летние, сейчас 25 лет выслуги - это 43. А погранцы, а менты. Вас не выбешивает, что 40 или 45-летние погранцы (не столько важно. не 60 же) тупо валят и их выпускают, так как пенсы и исключены с учета? Это добровольцы, их никто не мобилизирует, я об этом, несколько бригад с нескольких сот тысяч здоровых дававших присягу умеющих обращаться с оружием молодых мужиков? Несколько лет назад были и 38-летние, сейчас 25 лет выслуги - это 43. А погранцы, а менты. Вас не выбешивает, что 40 или 45-летние погранцы (не столько важно. не 60 же) тупо валят и их выпускают, так как пенсы и исключены с учета?

з жовтня 2011 року до жовтня 2012 року на пенсію ідуть при вислузі 20 років 6 місяців. З жовтня 2012 по жовтень 2013 року пенсії призначатимуться при вислузі 21 рік і так далі.





Сколько вы будете жить в своих мифах?Миф1 «добровольцы». Прям вот родились для войны и хотели? А может просто стоял выбор «куда пошлют» , или «в вооруженные нормально части и с обещанием хорошей подготовки». Потому так стают «добровольцами». А разве действующих полицаев не артачили , чтоб шли в ту «Лють»? И они шли. А кто не шел, скандал, увольнение и шел уже не в «Лють». То есть понятно что не добровольцы?2. «Несколько бригад с несколких сот тысяч» .ЧитайтеИ на счет «умеют обращаться с оружием». С каким оружием? Гранатометом ? Танком? Артой? Оте в сервисном центре когда видели оружие? Сколько можно ходить дурачком необучаемым и непробиваемым и нести эту чушь?А по их специальности кто их заменит? Вы? Или они уже не надо вообще? Исчезла их работа? На дорогах все хорошо? Во дворах? Нет преступности?3. «Несколько лет назад были 38-летние пенсы» Сколько «несколько»? Лет 10 как уже недостаточно 20 лет выслуги. Плавно подняли . С 2021 года надо 25+С выслугой ровно 25 лет крайний военпенс ушел летом 21 года (тот кто пришел в военВУЗ летом 1996 года в 17 лет) Кто уходил с лета 21 до февраля 22 - это уже больше 25 лет, у нас наборы 17-летних пацанов на учебу в военвуз летом. Умеете считать?Летом 22 и позднее уже не уходил никто. Сколько счас ему лет, если летом 21 ему было 42 (17+25) года ? Что опять с математикой?!!! Почему я должен эту тупню разжовывать?!4. «45-летние погранцы (не столько важно. не 60 же) тупо валят и их выпускают, так как пенсы и исключены с учета»Что за маразм? Факт наличия или отсутствия учета или пенсии никак не влияют на выезд. Там стопка документов надо согласно постановы КМУ. Какие еще «погранцы в 45 лет на выезд»Вот реально, как вы живете на свете с кучей дерьма в мозгах? Вы себе задавали вопрос, почему вас нормальный патриотичный ресурс (ФУП) на 3 месяца закрыл как обезьяну? И какой ответ? Почему не сделаны выводы?