Hotab написав:Ще один факт що у вас погано з памʼяттю. Вам вже казали про кілька бригад МВС , які воюють. А частини НГУ в зоні БД вже багато років. Після повномасштабного стало ще більше. Воєнперсів молодше 45 років зараз не існує (хіба по інвалідності під час війни ). Частина з них (по словам Детройта….. я не перевіряв… у відсотках вища ніж відсоток цивільних) повернулась і воює. Зрозуміло чому вас на 3 місяці зачинили. Ви не чуєте нікого крім себе.
Это добровольцы, их никто не мобилизирует, я об этом, несколько бригад с нескольких сот тысяч здоровых дававших присягу умеющих обращаться с оружием молодых мужиков? Несколько лет назад были и 38-летние, сейчас 25 лет выслуги - это 43. А погранцы, а менты. Вас не выбешивает, что 40 или 45-летние погранцы (не столько важно. не 60 же) тупо валят и их выпускают, так как пенсы и исключены с учета?
Сколько вы будете жить в своих мифах? Миф1 «добровольцы». Прям вот родились для войны и хотели? А может просто стоял выбор «куда пошлют» , или «в вооруженные нормально части и с обещанием хорошей подготовки». Потому так стают «добровольцами». А разве действующих полицаев не артачили , чтоб шли в ту «Лють»? И они шли. А кто не шел, скандал, увольнение и шел уже не в «Лють». То есть понятно что не добровольцы? 2. «Несколько бригад с несколких сот тысяч» . Читайте https://www.slovoidilo.ua/2024/04/13/no ... i-rosiyeyu И на счет «умеют обращаться с оружием». С каким оружием? Гранатометом ? Танком? Артой? Оте в сервисном центре когда видели оружие? Сколько можно ходить дурачком необучаемым и непробиваемым и нести эту чушь? А по их специальности кто их заменит? Вы? Или они уже не надо вообще? Исчезла их работа? На дорогах все хорошо? Во дворах? Нет преступности? 3. «Несколько лет назад были 38-летние пенсы» Сколько «несколько»? Лет 10 как уже недостаточно 20 лет выслуги. Плавно подняли . С 2021 года надо 25+
з жовтня 2011 року до жовтня 2012 року на пенсію ідуть при вислузі 20 років 6 місяців. З жовтня 2012 по жовтень 2013 року пенсії призначатимуться при вислузі 21 рік і так далі.
С выслугой ровно 25 лет крайний военпенс ушел летом 21 года (тот кто пришел в военВУЗ летом 1996 года в 17 лет) Кто уходил с лета 21 до февраля 22 - это уже больше 25 лет, у нас наборы 17-летних пацанов на учебу в военвуз летом. Умеете считать? Летом 22 и позднее уже не уходил никто. Сколько счас ему лет, если летом 21 ему было 42 (17+25) года ? Что опять с математикой?!!! Почему я должен эту тупню разжовывать?! 4. «45-летние погранцы (не столько важно. не 60 же) тупо валят и их выпускают, так как пенсы и исключены с учета» Что за маразм? Факт наличия или отсутствия учета или пенсии никак не влияют на выезд. Там стопка документов надо согласно постановы КМУ. Какие еще «погранцы в 45 лет на выезд» Вот реально, как вы живете на свете с кучей дерьма в мозгах? Вы себе задавали вопрос, почему вас нормальный патриотичный ресурс (ФУП) на 3 месяца закрыл как обезьяну? И какой ответ? Почему не сделаны выводы?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 чер, 2024 02:18, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik Прапорщик СА, занимающийся филологией, это сильно! При этом прапорщик, доказывающий, что он "1-й сорт" и поэтому он вместе с ближайшими родственниками на фронт ни-ни, он крайне нужен в тылу, тыл без него развалится. Правда, напоминает анекдот. А прапорщик, за 2 года войны так и не понявший, что, называя население востока и юга Украины "ждунами руССкого міра", он работает на Путина, и говорящий об интеллекте... Хотя, что можно ожидать от "первосортного", способного пожелать другому гибели внучки.
P.s. Я до этого не доживу, а многие и здесь пишущих, думаю, застанут времена, когда нац. состав населения Украины, скажем так, сильно изменится. Интересно, тогда всякие прапорщики тоже будут обвинять всяких выходцев, например, из Азии в отсутствии стремления "уничтожить москалей". И было ли такое стремление у прапорщика, когда он служил в СА.
Сибарит написав:.............. Могли отказаться только дети военных (их родители). Для остальных украинский был обязательным. При этом отказавшиеся тоже сидели на уроке. 76-86
Спасибо. Это знакомая картина, так было и когда я учился. Но тут рассказывали о том, что легко освобождался любой желающий.
Так ви діти військових чи не осилили?
Сесія Верховної Ради УРСР 17 квітня 1959-го ухвалила закон "Про зміцнення зв'язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР". Він передбачав необов'язковість вивчення в школах української мови за бажанням батьків. https://gazeta.ua/articles/history/_sko ... ovi/897866
Это я как раз хорошо помню. Постановление я, конечно, в своём возрасте не читал. Но тогда, действительно, пошла волна освобождений от изучения языка. Начали освобождаться не только дети военных (что, в общем-то, понятно), но и многие местные. Начали собирать родительские собрания. Мама рассказывала, что выступала завуч (учительница украинского): "Сало українське їдять, а мову вивчати не хочуть". Не знаю, подействовали "меры морального воздействия" или изменили постановление, но эти "освобождения" очень быстро закончились и практически все язык учили. В 1965 у нас в классе из 35 человек был освобождён только один. Действительно, сын военного.
У своєму дослідженні Іван Коляска охопив і той період, коли новий освітній закон щойно почав діяти. На перший погляд, ситуація була не такою вже й безнадійною: 1963/1964 навчального року в республіці у 81% шкіл навчання велося українською мовою, а російською - лише в трохи більше ніж 15%. Та досить було поглянути на кількісне співвідношення учнів у школах, і оптимізм розвіювався наче цигарковий дим. Якщо 1951 року в українських школах навчалося 81,35% учнів, а в російських 17,69, то вже за десять років, 1961/1962 навчального року, - 64,49% і 30,93 відповідно. І це лише загальноосвітні школи по країні загалом. Якщо ж подивитися статистику по регіонах, то дані були набагато сумніші: ще до ухвалення освітнього закону, 1958/1959 навчального року, у Харкові українською навчалося 4,1% школярів, в Одесі - 8,1, у Донецьку - 1,2, у Луганську - 6,5%. Навіть у столиці України Києві в українських школах навчалося лише 26,5%! Надалі становище української мови в системі освіти лише погіршувалося. https://zn.ua/ukr/HISTORY/mova-ne-na-chasi-317961_.html
Не буду спорить с цифрами, возможно, они правильные. Но это происходило как естественный процесс в результате того, что родители отдавали детей в русские школы. Хотя никто не запрещал украинские. Они закрывались только по мере того, как уменьшалось количество желающих в них учиться.