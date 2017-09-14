9 вересня 2023 року позивач прямував на власному транспортному засобі з міста Тернопіль в напрямку кордону з Польщею з метою супроводу брата, який збирався перетнути кордон.
На блокпості за декілька кілометрів до польського кордону «Шегині» його авто було зупинено. Після чого цього ж дня позивача, з його слів, було силою доставлено до ТЦК, поставлено на військовий облік та зобов`язано пройти військово-лікарську комісію.
На думку позивача, постанова ВЛК про визнання його придатним до військової служби та наказ командира військової частини про зарахування до списків особового складу військової частини є протиправними. До моменту проходження цієї ВЛК позивач був визнаний обмежено придатним.
Як зазначив представник позивача, він звертався з адвокатським запитом щодо надання копії аналізів або лабораторних досліджень, які виконувалися під час проходження позивачем ВЛК. Однак відповіді отримано не було. Крім цього, у зв`язку з тим, що позивача доставили силою до ТЦК, він був позбавлений можливості надати медичні документи щодо стану його здоров`я, що передбачено п 2.7 гл. 2 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, затвердженого наказом Міністра оборони №402
За його словами, вже можна говорити, що така модель мобілізації показує гарні результати: звернень громадян – понад 6600; огоджено для підбору вакансій – близько 1500 кандидатів; вже стали військовослужбовцями – майже 150 осіб. https://varta1.com.ua/news/u-minoboroni ... 81575.html
Мабуть гарний результат це все ж таки, якщо було б 150 осіб в день ставали військовослужбовцями. Тобто хоча б 4500 в місяць.
На 1 травня в Україні було відкрито вже 19 рекрутингових центрів. Тобто за місяць -- менше 8 осіб на центр. А якщо рахувати, що 12 лютого у Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу Міноборони, то тільки він мав би за 3+ місяці роботи мати результат суттєво більший, ніж 150 всл.