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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 85068507850885098510>
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 07:24


Для Зе все, що відбувається - просто кіно.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 07:51

  vitaliiangel написав:
9 вересня 2023 року позивач прямував на власному транспортному засобі з міста Тернопіль в напрямку кордону з Польщею з метою супроводу брата, який збирався перетнути кордон.

На блокпості за декілька кілометрів до польського кордону «Шегині» його авто було зупинено. Після чого цього ж дня позивача, з його слів, було силою доставлено до ТЦК, поставлено на військовий облік та зобов`язано пройти військово-лікарську комісію.

На думку позивача, постанова ВЛК про визнання його придатним до військової служби та наказ командира військової частини про зарахування до списків особового складу військової частини є протиправними. До моменту проходження цієї ВЛК позивач був визнаний обмежено придатним.

Як зазначив представник позивача, він звертався з адвокатським запитом щодо надання копії аналізів або лабораторних досліджень, які виконувалися під час проходження позивачем ВЛК. Однак відповіді отримано не було. Крім цього, у зв`язку з тим, що позивача доставили силою до ТЦК, він був позбавлений можливості надати медичні документи щодо стану його здоров`я, що передбачено п 2.7 гл. 2 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, затвердженого наказом Міністра оборони №402

https://sud.ua/uk/news/publication/3024 ... tviya-ttsk

.

Судитись то він може, але демобілізуватись - ні.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 07:54

  Schmit написав:
Для Зе все, що відбувається - просто кіно.


Аукнеться нам це все від профффесіоналів.
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 07:55

За його словами, вже можна говорити, що така модель мобілізації показує гарні результати:
звернень громадян – понад 6600;
огоджено для підбору вакансій – близько 1500 кандидатів;
вже стали військовослужбовцями – майже 150 осіб.
https://varta1.com.ua/news/u-minoboroni ... 81575.html

Мабуть гарний результат це все ж таки, якщо було б 150 осіб в день ставали військовослужбовцями.
Тобто хоча б 4500 в місяць.

На 1 травня в Україні було відкрито вже 19 рекрутингових центрів.
Тобто за місяць -- менше 8 осіб на центр.
А якщо рахувати, що 12 лютого у Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу Міноборони, то тільки він мав би за 3+ місяці роботи мати результат суттєво більший, ніж 150 всл.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 08:11

  Schmit написав:Для Зе все, що відбувається - просто кіно.

Да ладно))
Матриця вже давно у всьому світі.
Замінює реал всюди і у всьому.

І цілком логічно, що там, де реал смурніший, заміна відбувається сильніше і на найяскравішу ілюзію.

Назад шляху нема.
Пігулок (можливості бачити реал) масам не буде))
В принципі, це вже не так і пагано...
Бо без Матриці (ілюзій) люди творять ще гірші дії.

А реал ... це вже так потеревініти на хфорумах тощо))
Ну і деякі маргінали можуть стояти на шляху тепер вже вічної боротьби.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 08:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡️ Військова поліція, ймовірно, зможе заходити у ваше житло. Також планується запровадити «доноси» про ухилянтів за винагороду.

Где это уже было?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 08:41

  Бетон написав:⚡️ Військова поліція, ймовірно, зможе заходити у ваше житло. Також планується запровадити «доноси» про ухилянтів за винагороду.

Где это уже было?

Я так понимаю, скоро выйдет закон про инцидентов?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 09:01

В Україні планують ввести «доноси» про ухилянтів за винагороду, – законопроєкт.


Пропонується створити цілу партизанську мережу. Нагадаю, цей законопроєкт також може дозволити військовій поліції перевіряти у водіїв документи і проникати до житла.

https://tsn.ua/exclusive/chi-budut-v-zh ... 93548.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 09:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У липні можливі відключення світла на 10 годин, — голова Спілки споживачів комунальних послуг

Не варто очікувати зменшення часу відключень. Мовляв, через російські обстріли Україні не вистачає генерації для покриття всіх потреб. Дефіцит ми не можемо покрити й імпортом.

За словами експерта, покращення ситуації можна очікувати лише у вересні. До цього часу будуть відключення світла по 6-8 годин.

О нормально. До вересня дотянуть а там по 8 годын
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 09:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Також планується запровадити «доноси» про ухилянтів за винагороду.

тільки пару днів тому про це писав дивуючись що ще не запровадили. Я провидець?
Letusrock
 
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