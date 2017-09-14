Додано: Сер 05 чер, 2024 09:42

Бетон написав: ⚡️ Військова поліція, ймовірно, зможе заходити у ваше житло. Також планується запровадити «доноси» про ухилянтів за винагороду.



Где это уже было? ⚡️ Військова поліція, ймовірно, зможе заходити у ваше житло. Також планується запровадити «доноси» про ухилянтів за винагороду.Где это уже было?

Что с отоплением делать - непонятно: генераторами хату (да еще и в многоэтажке) особо не прогреешь...



ну подумаешь, будет регистрация авто не день, а два занимать"...



В Німеччині зараз? Хіта там порядні громадяни не повідомляють про порушення закону сусідами?Та і в іншій Європі. Дитину залишив саму, сусід якщо дізнається - повідомить.Бетон хоче до Європи, а закони виконувати не бажає. Хм..Ви ж не в Україні, та і нерухомості (як і рухомості) у вас нема , ви так сказали. Навіщо вам ці турботи?Ще один математик.А розкажіть мені, як у вас так виходить?Тобто є потреба у 100 реєстраціях на один ТСЦ. І їх зараз проводять. А тепер зможуть 50 за день. То це просто в черзі стояти 2 дні, чи все ж черга буде наростати постійно? Ви точно біля IT вештались?Щодо «не всіх поліцаїв», так вони і так там є. А вас з багатобуквенним невимовним ні всього, ні частково нема.