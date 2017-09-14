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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 чер, 2024 09:29
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Schmit
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Додано: Сер 05 чер, 2024 09:30
pesikot написав:
Тим більше, вірити Бетон'у - себе не поважати
тим більше це не слова бетона а відео, яке рознесли по всьому інету. Так що позиція пхати голову в пісок від "неправильних" новин не спрацювала.
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Letusrock
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Додано: Сер 05 чер, 2024 09:32
зимою 2022/2023 світло було 6-7 год на добу (2 через 6). То відключення 10год на добу ще виглядають оптимістично
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Letusrock
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Додано: Сер 05 чер, 2024 09:33
та понятно-то понятно. Что с отоплением делать - непонятно: генераторами хату (да еще и в многоэтажке) особо не прогреешь...
А домовые котельные (как кто-то говорил) - уже в прошлом месяце начинать строить нужно было, что бы к холлдам успеть.
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_hunter
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Додано: Сер 05 чер, 2024 09:41
Letusrock написав:
зимою 2022/2023 світло було 6-7 год на добу (2 через 6). То відключення 10год на добу ще виглядають оптимістично
Ну це ж позитивний марафон, якщо вони вже прогнозують по 10 годин, то потрібно готуватись до на порядок гіршої ситуації, хоча підготувати квартири у містах до такого не реально. А щоб урівняти власників квартир і приватних будинків з генераторами - піднімуть акциз на пальне, "щоб як у Європі".
Востаннє редагувалось Schmit
в Сер 05 чер, 2024 09:42, всього редагувалось 1 раз.
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Schmit
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Додано: Сер 05 чер, 2024 09:42
Бетон написав:
⚡️ Військова поліція, ймовірно, зможе заходити у ваше житло. Також планується запровадити «доноси» про ухилянтів за винагороду.
Где это уже было?
В Німеччині зараз? Хіта там порядні громадяни не повідомляють про порушення закону сусідами?
Та і в іншій Європі. Дитину залишив саму, сусід якщо дізнається - повідомить.
Бетон хоче до Європи, а закони виконувати не бажає. Хм..
Что с отоплением делать - непонятно: генераторами хату (да еще и в многоэтажке) особо не прогреешь...
Ви ж не в Україні, та і нерухомості (як і рухомості) у вас нема , ви так сказали. Навіщо вам ці турботи?
ну подумаешь, будет регистрация авто не день, а два занимать"...
Ще один математик.
А розкажіть мені, як у вас так виходить?
Тобто є потреба у 100 реєстраціях на один ТСЦ. І їх зараз проводять. А тепер зможуть 50 за день. То це просто в черзі стояти 2 дні, чи все ж черга буде наростати постійно? Ви точно біля IT вештались?
Щодо «не всіх поліцаїв», так вони і так там є. А вас з багатобуквенним невимовним ні всього, ні частково нема.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 05 чер, 2024 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Сер 05 чер, 2024 09:50
ЛАД написав:
В 1965 у нас в классе из 35 человек был освобождён только один. Действительно, сын военного.
Но это происходило как естественный процесс в результате того, что родители отдавали детей в русские школы. Хотя никто не запрещал украинские. Они закрывались только по мере того, как уменьшалось количество желающих в них учиться.
Тобто так раз і більше нема бажаючих навчатись в школі, де предмети викладають українською. Мабуть ситуація виглядала інакше, мабуть є методичні рекомендації організації процесу навчання. А школи не зачинялись, тупо перепрофілювались.
І задайте собі питання, чому ви вивчали, але не розмовляли і воно вам не цікаво, бо як для українця вам краще розмовлять мовою сусіда.
Зараз окупована територія України, вже додатково навезли москальських вчителів, вже наші діти, які народились в україномовному середовищі, де всі розмовляли українською, вже зараз балакають виключно москальською.
Тобто, все те, що відбувалось у радянському союзі, зараз добре видно по нинішній ситуації, а не казочки шо в українських школах нема бажаючих навчатись.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 09:51
Hotab написав: Бетон написав:
⚡️ Військова поліція, ймовірно, зможе заходити у ваше житло. Також планується запровадити «доноси» про ухилянтів за винагороду.
Где это уже было?
В Німеччині зараз? Хіта там порядні громадяни не повідомляють про порушення закону сусідами?
Та і в іншій Європі. Дитину залишив саму, сусід якщо дізнається - повідомить.
Бетон хоче до Європи, а закони виконувати не бажає. Хм..
Что с отоплением делать - непонятно: генераторами хату (да еще и в многоэтажке) особо не прогреешь...
Ви ж не в Україні, та і нерухомості (як і рухомості) у вас нема , ви так сказали. Навіщо вам ці турботи?
Там больше в "за вынагороду" смысл... Исполнить свой Гражданский Долг - что может быть почетнее? Зачем этот Поступок осквернять презренными бумажками? 🙄
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_hunter
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Додано: Сер 05 чер, 2024 09:56
🕊 "Мирний план" Китаю з врегулювання війни в Україні підтримали понад 20 країн, - Bloomberg
Дипломат уточнив, що вже 26 країн погодилися приєднатися чи шукають шляхи приєднання до спільного розуміння, якого досягли Китай та Бразилія. Усього ж позитивний відгук на ці ідеї дали 45 країн.
За його словами, Росія та Україна окремо "підтвердили більшу частину змісту" принципів політичного рішення, викладених Китаєм та Бразилією у спільній заяві у травні 2024 року.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 09:59
d44 написав: _hunter написав:
та понятно-то понятно. Что с отоплением делать - непонятно: генераторами хату (да еще и в многоэтажке) особо не прогреешь...
А домовые котельные (как кто-то говорил) - уже в прошлом месяце начинать строить нужно было, что бы к холлдам успеть.
скажуть як про майбутні пенсії- пардон, скрутне становище, думайте самі. Хоча закон, забороняючий відключитися від центрального опалення, ніхто так і не відмінив
Так дотягнуть до холодів, потім злиють систему і "не дякуйте".
Схоже на зиму вимальовується досить патужна переговорна позиція.
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Schmit
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