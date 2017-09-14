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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8507850885098510>
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 09:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Тим більше, вірити Бетон'у - себе не поважати

тим більше це не слова бетона а відео, яке рознесли по всьому інету. Так що позиція пхати голову в пісок від "неправильних" новин не спрацювала.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 09:32

  Schmit написав:Відключення світла по 10 годин: українцям слід готуватися до складної зими
Ну що, зрозуміли, для чого підніматимуть акцизи на пальне?


зимою 2022/2023 світло було 6-7 год на добу (2 через 6). То відключення 10год на добу ще виглядають оптимістично :?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 09:33

  Schmit написав:Відключення світла по 10 годин: українцям слід готуватися до складної зими
Ну що, зрозуміли, для чого підніматимуть акцизи на пальне?

та понятно-то понятно. Что с отоплением делать - непонятно: генераторами хату (да еще и в многоэтажке) особо не прогреешь...
А домовые котельные (как кто-то говорил) - уже в прошлом месяце начинать строить нужно было, что бы к холлдам успеть.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 09:41

  Letusrock написав:
  Schmit написав:Відключення світла по 10 годин: українцям слід готуватися до складної зими
Ну що, зрозуміли, для чого підніматимуть акцизи на пальне?


зимою 2022/2023 світло було 6-7 год на добу (2 через 6). То відключення 10год на добу ще виглядають оптимістично :?

Ну це ж позитивний марафон, якщо вони вже прогнозують по 10 годин, то потрібно готуватись до на порядок гіршої ситуації, хоча підготувати квартири у містах до такого не реально. А щоб урівняти власників квартир і приватних будинків з генераторами - піднімуть акциз на пальне, "щоб як у Європі".
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 05 чер, 2024 09:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 09:42

Точно Корея, Віталік? А ти десь був крім Ірпеня?

  Бетон написав:⚡️ Військова поліція, ймовірно, зможе заходити у ваше житло. Також планується запровадити «доноси» про ухилянтів за винагороду.

Где это уже было?

В Німеччині зараз? Хіта там порядні громадяни не повідомляють про порушення закону сусідами?
Та і в іншій Європі. Дитину залишив саму, сусід якщо дізнається - повідомить.
Бетон хоче до Європи, а закони виконувати не бажає. Хм..
Что с отоплением делать - непонятно: генераторами хату (да еще и в многоэтажке) особо не прогреешь...

Ви ж не в Україні, та і нерухомості (як і рухомості) у вас нема , ви так сказали. Навіщо вам ці турботи?

ну подумаешь, будет регистрация авто не день, а два занимать"...

Ще один математик.
А розкажіть мені, як у вас так виходить?
Тобто є потреба у 100 реєстраціях на один ТСЦ. І їх зараз проводять. А тепер зможуть 50 за день. То це просто в черзі стояти 2 дні, чи все ж черга буде наростати постійно? Ви точно біля IT вештались?


Щодо «не всіх поліцаїв», так вони і так там є. А вас з багатобуквенним невимовним ні всього, ні частково нема.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 чер, 2024 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 09:50

  ЛАД написав:В 1965 у нас в классе из 35 человек был освобождён только один. Действительно, сын военного.

Но это происходило как естественный процесс в результате того, что родители отдавали детей в русские школы. Хотя никто не запрещал украинские. Они закрывались только по мере того, как уменьшалось количество желающих в них учиться.

Тобто так раз і більше нема бажаючих навчатись в школі, де предмети викладають українською. Мабуть ситуація виглядала інакше, мабуть є методичні рекомендації організації процесу навчання. А школи не зачинялись, тупо перепрофілювались.
І задайте собі питання, чому ви вивчали, але не розмовляли і воно вам не цікаво, бо як для українця вам краще розмовлять мовою сусіда.

Зараз окупована територія України, вже додатково навезли москальських вчителів, вже наші діти, які народились в україномовному середовищі, де всі розмовляли українською, вже зараз балакають виключно москальською.
Тобто, все те, що відбувалось у радянському союзі, зараз добре видно по нинішній ситуації, а не казочки шо в українських школах нема бажаючих навчатись.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 09:51

  Hotab написав:
  Бетон написав:⚡️ Військова поліція, ймовірно, зможе заходити у ваше житло. Також планується запровадити «доноси» про ухилянтів за винагороду.

Где это уже было?

В Німеччині зараз? Хіта там порядні громадяни не повідомляють про порушення закону сусідами?
Та і в іншій Європі. Дитину залишив саму, сусід якщо дізнається - повідомить.
Бетон хоче до Європи, а закони виконувати не бажає. Хм..
Что с отоплением делать - непонятно: генераторами хату (да еще и в многоэтажке) особо не прогреешь...

Ви ж не в Україні, та і нерухомості (як і рухомості) у вас нема , ви так сказали. Навіщо вам ці турботи?

Там больше в "за вынагороду" смысл... Исполнить свой Гражданский Долг - что может быть почетнее? Зачем этот Поступок осквернять презренными бумажками? 🙄
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 09:56

🕊 "Мирний план" Китаю з врегулювання війни в Україні підтримали понад 20 країн, - Bloomberg

Дипломат уточнив, що вже 26 країн погодилися приєднатися чи шукають шляхи приєднання до спільного розуміння, якого досягли Китай та Бразилія. Усього ж позитивний відгук на ці ідеї дали 45 країн.

За його словами, Росія та Україна окремо "підтвердили більшу частину змісту" принципів політичного рішення, викладених Китаєм та Бразилією у спільній заяві у травні 2024 року.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:
  _hunter написав:
  Schmit написав:Відключення світла по 10 годин: українцям слід готуватися до складної зими
Ну що, зрозуміли, для чого підніматимуть акцизи на пальне?

та понятно-то понятно. Что с отоплением делать - непонятно: генераторами хату (да еще и в многоэтажке) особо не прогреешь...
А домовые котельные (как кто-то говорил) - уже в прошлом месяце начинать строить нужно было, что бы к холлдам успеть.
скажуть як про майбутні пенсії- пардон, скрутне становище, думайте самі. Хоча закон, забороняючий відключитися від центрального опалення, ніхто так і не відмінив

Так дотягнуть до холодів, потім злиють систему і "не дякуйте".
Схоже на зиму вимальовується досить патужна переговорна позиція.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 10:01

  Hotab написав:
  Бетон написав:⚡️ Військова поліція, ймовірно, зможе заходити у ваше житло. Також планується запровадити «доноси» про ухилянтів за винагороду.

Где это уже было?

В Німеччині зараз? Хіта там порядні громадяни не повідомляють про порушення закону сусідами?
Та і в іншій Європі. Дитину залишив саму, сусід якщо дізнається - повідомить.
Бетон хоче до Європи, а закони виконувати не бажає. Хм..
Что с отоплением делать - непонятно: генераторами хату (да еще и в многоэтажке) особо не прогреешь...

Ви ж не в Україні, та і нерухомості (як і рухомості) у вас нема , ви так сказали. Навіщо вам ці турботи?

ну подумаешь, будет регистрация авто не день, а два занимать"...

Ще один математик.
А розкажіть мені, як у вас так виходить?
Тобто є потреба у 100 реєстраціях на один ТСЦ. І їх зараз проводять. А тепер зможуть 50 за день. То це просто в черзі стояти 2 дні, чи все ж черга буде наростати постійно? Ви точно біля IT вештались?


Щодо «не всіх поліцаїв», так вони і так там є. А вас з багатобуквенним невимовним ні всього, ні частково нема.

Я-то ладно, но родители напрочь отказываются, например. Да и друзья вырваться не смогли :(

Это только при условии, что ровно 100% инспекторов ровно на 100% загружены - что неплохо бы доказать сначала ;)
А кратный рост перерегистраций последних масяцев без особого роста задержек показывает, что запас у системы есть.
Ну и напоследок - как вы писали с круасанами - пусть даже очаредь наростает (пусть даже до нескольких лет) - ничего страшного: будут ждать чуть дольше - война на дворе.

Насчет "так вони і так там є": є - это в процента сколько? - потому как претензия в том, что они до общей популяции недотягивают...
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 05 чер, 2024 10:12, всього редагувалось 1 раз.
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