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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 чер, 2024 10:08
Xenon написав:
🕊 "Мирний план" Китаю з врегулювання війни в Україні підтримали понад 20 країн, - Bloomberg
Дипломат уточнив, що вже 26 країн погодилися приєднатися чи шукають шляхи приєднання до спільного розуміння, якого досягли Китай та Бразилія. Усього ж позитивний відгук на ці ідеї дали 45 країн.
За його словами, Росія та Україна окремо "підтвердили більшу частину змісту" принципів політичного рішення, викладених Китаєм та Бразилією у спільній заяві у травні 2024 року.
А шо за план? Китай ще до тепер озвучував без конкретики, тільки "за все хороше і проти поганого"
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Додано: Сер 05 чер, 2024 10:15
_hunter написав:
Это только при условии, что ровно 100% инспекторов ровно на 100% загружены - что неплохо бы доказать сначала
А кратный рост перерегистраций последних масяцев без особого роста задержек показывает, что запас у системы есть.
Ну и напоследок - как вы писали с круасанами - пусть даже очаредь наростает (пусть даже до нескольких лет) - ничего страшного: будут ждать чуть дольше - война на дворе.
вот іменно, як від фермера забирають всіх комбайнерів то "що ви хочете, у нас війна на виживання", а як прорідити ряди різних сервісних центрів/податкових/цнапів то починається "а як же черги, а у нас бронь, а хай спочатку продавці круасанів" ))
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