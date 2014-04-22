🕊 "Мирний план" Китаю з врегулювання війни в Україні підтримали понад 20 країн, - Bloomberg Дипломат уточнив, що вже 26 країн погодилися приєднатися чи шукають шляхи приєднання до спільного розуміння, якого досягли Китай та Бразилія. Усього ж позитивний відгук на ці ідеї дали 45 країн. За його словами, Росія та Україна окремо "підтвердили більшу частину змісту" принципів політичного рішення, викладених Китаєм та Бразилією у спільній заяві у травні 2024 року.
А шо за план? Китай ще до тепер озвучував без конкретики, тільки "за все хороше і проти поганого"
_hunter написав:Это только при условии, что ровно 100% инспекторов ровно на 100% загружены - что неплохо бы доказать сначала А кратный рост перерегистраций последних масяцев без особого роста задержек показывает, что запас у системы есть. Ну и напоследок - как вы писали с круасанами - пусть даже очаредь наростает (пусть даже до нескольких лет) - ничего страшного: будут ждать чуть дольше - война на дворе.
вот іменно, як від фермера забирають всіх комбайнерів то "що ви хочете, у нас війна на виживання", а як прорідити ряди різних сервісних центрів/податкових/цнапів то починається "а як же черги, а у нас бронь, а хай спочатку продавці круасанів" ))
🕊 "Мирний план" Китаю з врегулювання війни в Україні підтримали понад 20 країн, - Bloomberg Дипломат уточнив, що вже 26 країн погодилися приєднатися чи шукають шляхи приєднання до спільного розуміння, якого досягли Китай та Бразилія. Усього ж позитивний відгук на ці ідеї дали 45 країн. За його словами, Росія та Україна окремо "підтвердили більшу частину змісту" принципів політичного рішення, викладених Китаєм та Бразилією у спільній заяві у травні 2024 року.
А шо за план? Китай ще до тепер озвучував без конкретики, тільки "за все хороше і проти поганого"
друга біларусь в європу Україну вони не випустять підтримали цей план такі ж "білоруси", вічні боржники Китаю у кращому випадку трохи розмити вплив росії китайським януковіч зможе челобітні в Пекін подавати, якщо рашковани ціни на газ знов задеруть
ЛАД написав:В 1965 у нас в классе из 35 человек был освобождён только один. Действительно, сын военного.
Но это происходило как естественный процесс в результате того, что родители отдавали детей в русские школы. Хотя никто не запрещал украинские. Они закрывались только по мере того, как уменьшалось количество желающих в них учиться.
Тобто так раз і більше нема бажаючих навчатись в школі, де предмети викладають українською. Мабуть ситуація виглядала інакше, мабуть є методичні рекомендації організації процесу навчання. А школи не зачинялись, тупо перепрофілювались. І задайте собі питання, чому ви вивчали, але не розмовляли і воно вам не цікаво, бо як для українця вам краще розмовлять мовою сусіда.
Зараз окупована територія України, вже додатково навезли москальських вчителів, вже наші діти, які народились в україномовному середовищі, де всі розмовляли українською, вже зараз балакають виключно москальською. Тобто, все те, що відбувалось у радянському союзі, зараз добре видно по нинішній ситуації, а не казочки шо в українських школах нема бажаючих навчатись.
Вгадайте автора статті))): *Украина и должна стать новой восточноевропейской Швейцарией. Пусть книги лучших русских писателей публикуют украинские издатели – а сами россияне покупают их, вырвавшись за границу (не нужно думать, что они их в интернете скачают, свободному интернету в России осталось недолго). Пусть в России и во всем мире приучаются: новости о России, настоящие – в украинских СМИ, а в российских – просто пропаганда. Пусть премьеры честных российских фильмов проходят в кинотеатрах Киева и Днепропетровска. Пусть иностранцы приезжают к нам учить русский язык – не в Россию же им ехать! Словом, самим фактом своего существования мы должны убедить мир, что на русском языке можно произносить и писать отнюдь не только ту средневековую галиматью, которую мы слышим из Москвы.* https://petrimazepa.com/ru/ua/portnikov-time.html
ЛАД написав:В 1965 у нас в классе из 35 человек был освобождён только один. Действительно, сын военного.
Но это происходило как естественный процесс в результате того, что родители отдавали детей в русские школы. Хотя никто не запрещал украинские. Они закрывались только по мере того, как уменьшалось количество желающих в них учиться.
Тобто так раз і більше нема бажаючих навчатись в школі, де предмети викладають українською. Мабуть ситуація виглядала інакше, мабуть є методичні рекомендації організації процесу навчання. А школи не зачинялись, тупо перепрофілювались. І задайте собі питання, чому ви вивчали, але не розмовляли і воно вам не цікаво, бо як для українця вам краще розмовлять мовою сусіда.
Зараз окупована територія України, вже додатково навезли москальських вчителів, вже наші діти, які народились в україномовному середовищі, де всі розмовляли українською, вже зараз балакають виключно москальською. Тобто, все те, що відбувалось у радянському союзі, зараз добре видно по нинішній ситуації, а не казочки шо в українських школах нема бажаючих навчатись.
Вгадайте автора статті))): *Украина и должна стать новой восточноевропейской Швейцарией. Пусть книги лучших русских писателей публикуют украинские издатели – а сами россияне покупают их, вырвавшись за границу (не нужно думать, что они их в интернете скачают, свободному интернету в России осталось недолго). Пусть в России и во всем мире приучаются: новости о России, настоящие – в украинских СМИ, а в российских – просто пропаганда. Пусть премьеры честных российских фильмов проходят в кинотеатрах Киева и Днепропетровска. Пусть иностранцы приезжают к нам учить русский язык – не в Россию же им ехать! Словом, самим фактом своего существования мы должны убедить мир, что на русском языке можно произносить и писать отнюдь не только ту средневековую галиматью, которую мы слышим из Москвы.* https://petrimazepa.com/ru/ua/portnikov-time.html
реалії такі - треба створювати цікавий, якісний контент українською це можливо, є поодинокі успіхи а якщо буде суцільне ниття які українці були споконвічно пригнобленні у суміші з телемарафоном перемог нашого часу - діла не буде
зимою 2022/2023 світло було 6-7 год на добу (2 через 6). То відключення 10год на добу ще виглядають оптимістично
Ви неправильно зрозуміли. Тут вказано про 10 годинні безперервні відключення, так завуальовано Вам говорять що електроенергія буде 4 години на добу. Наразі, було безперервно по 4 години, вже є по 6, анонс про 10.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 05 чер, 2024 11:05, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:реалії такі - треба створювати цікавий, якісний контент українською це можливо, є поодинокі успіхи
+100 Але питання: люди,які здатні таке створювати, зі здібностями, фахівці -- чи не будуть вони масово переходити в площину англійської, німецької мов? А в українській будуть залишатися лише поодинокі випадки.
fox767676 написав:реалії такі - треба створювати цікавий, якісний контент українською це можливо, є поодинокі успіхи
+100 Але питання: люди,які здатні таке створювати, зі здібностями, фахівці -- чи не будуть вони масово переходити в площину англійської, німецької мов? А в українській будуть залишатися лише поодинокі випадки.
За власним досвідом у 90-х на Радіо Промінь був чудовий небанальний, розважальний контент. Призвичаїти молодь саме воно. Класична українська література +/-, але однієї б її не вистачило. Але когось зачепили Тореадори з Васюківки, когось Семен СКляренко, когось Подерев'янський, когось Корчинський. Але це здебільшого штучний товар, не бачу системності, не впевнений що мова втримає конкуренцію. Але німецька точно не конкурент ))) Ні контенту, ні політичного впливу. Англійська та російська так будуть нас роздирати
Бетон написав:Жителям багатоквартирних будинків узимку доведеться переїжджати, бажано до приватного сектору, — голова Спілки споживачів комунальних послуг Попенко
«Вже зараз потрібно думати та шукати можливість виїхати в інші місця чи області, де є постачання світла». ㅤ А писали, что страну переселить глупо. Так дайте переселиться в другую страну уже
Я вчу іспанську, розчарувався у 1-му світі і не надо про конститут обовязки там в конституції багато чого було та згуло і земля власність народу, і соціальна спрямованість держави з зовнішн політикою повністю облажались. спочатку замінили позаблоковість на блоковість, а потім і з блоковістю лажанулись
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 05 чер, 2024 11:29, всього редагувалось 1 раз.