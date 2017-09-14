fler написав:До сльоз Вибачте за тупість, рфія слабка чи потужна?)))
Слабка щоб взяти Вовчанськ але потужна щоб через 2-3 роки напасти на НАТО.
Ха-ха. Вірно підмічено. Це у Заходу така гра. Виходять одні політики і говорять що РФ слабка і помагати Україні не потрібно, потім виходять інші і говорять що РФ потужна, її потрібно боятись і не потрібна ескалація.
Hotab написав:Ще один факт що у вас погано з памʼяттю. Вам вже казали про кілька бригад МВС , які воюють. А частини НГУ в зоні БД вже багато років. Після повномасштабного стало ще більше. Воєнперсів молодше 45 років зараз не існує (хіба по інвалідності під час війни ). Частина з них (по словам Детройта….. я не перевіряв… у відсотках вища ніж відсоток цивільних) повернулась і воює. Зрозуміло чому вас на 3 місяці зачинили. Ви не чуєте нікого крім себе.
Это добровольцы, их никто не мобилизирует, я об этом, несколько бригад с нескольких сот тысяч здоровых дававших присягу умеющих обращаться с оружием молодых мужиков? Несколько лет назад были и 38-летние, сейчас 25 лет выслуги - это 43. А погранцы, а менты. Вас не выбешивает, что 40 или 45-летние погранцы (не столько важно. не 60 же) тупо валят и их выпускают, так как пенсы и исключены с учета?
Сколько вы будете жить в своих мифах? Миф1 «добровольцы». Прям вот родились для войны и хотели? А может просто стоял выбор «куда пошлют» , или «в вооруженные нормально части и с обещанием хорошей подготовки». Потому так стают «добровольцами». А разве действующих полицаев не артачили , чтоб шли в ту «Лють»? И они шли. А кто не шел, скандал, увольнение и шел уже не в «Лють». То есть понятно что не добровольцы? 2. «Несколько бригад с несколких сот тысяч» . Читайте https://www.slovoidilo.ua/2024/04/13/no ... i-rosiyeyu И на счет «умеют обращаться с оружием». С каким оружием? Гранатометом ? Танком? Артой? Оте в сервисном центре когда видели оружие? Сколько можно ходить дурачком необучаемым и непробиваемым и нести эту чушь? А по их специальности кто их заменит? Вы? Или они уже не надо вообще? Исчезла их работа? На дорогах все хорошо? Во дворах? Нет преступности? 3. «Несколько лет назад были 38-летние пенсы» Сколько «несколько»? Лет 10 как уже недостаточно 20 лет выслуги. Плавно подняли . С 2021 года надо 25+
з жовтня 2011 року до жовтня 2012 року на пенсію ідуть при вислузі 20 років 6 місяців. З жовтня 2012 по жовтень 2013 року пенсії призначатимуться при вислузі 21 рік і так далі.
С выслугой ровно 25 лет крайний военпенс ушел летом 21 года (тот кто пришел в военВУЗ летом 1996 года в 17 лет) Кто уходил с лета 21 до февраля 22 - это уже больше 25 лет, у нас наборы 17-летних пацанов на учебу в военвуз летом. Умеете считать? Летом 22 и позднее уже не уходил никто. Сколько счас ему лет, если летом 21 ему было 42 (17+25) года ? Что опять с математикой?!!! Почему я должен эту тупню разжовывать?! 4. «45-летние погранцы (не столько важно. не 60 же) тупо валят и их выпускают, так как пенсы и исключены с учета» Что за маразм? Факт наличия или отсутствия учета или пенсии никак не влияют на выезд. Там стопка документов надо согласно постановы КМУ. Какие еще «погранцы в 45 лет на выезд» Вот реально, как вы живете на свете с кучей дерьма в мозгах? Вы себе задавали вопрос, почему вас нормальный патриотичный ресурс (ФУП) на 3 месяца закрыл как обезьяну? И какой ответ? Почему не сделаны выводы?
Это у вас мифы. Кто кого куда артачил? Лють - это батальон добровольный, официально! У ментов бронь, они имеют право не идти воевать и большинство этим пользуется. Несколько тыс. человек из 220 тыс. - это добровольцы. Людей сейчас раза в 2 меньше, и преступность падает уже 10 лет, я приводил тут ссылки на каждый год, если опять начну их приводить, опять скажете, что я повторяюсь. Также уже писал, что у меня не зарегистрировали заяву, когда у меня украли 100 баксов, когда меня били, они ехали час, и что работать они не хотят. От слова совсем и толку с них ноль. Сейчас раньше 43 не идут, 25 лет выслуги, а несколько лет назад шли и в 38 и что с того? Абсолютное большинство ментов служили в армии, там обучают обращаться со многим оружием. Не надо никакой стопки, достаточно быть исключенным с учета и выпускают заграницу. А 43-летние пограничники, вышедшие на пенсию, исключены. На фупе есть свидетели того, как такие особи без проблем пересекали границу, на фупе в моей теме пользователь Ю-ла об этом писала.
vitaliiangel написав:А генерал с Норвегии отрабатывает военные бюджеты и свою личную нужность.
Или понимает что с армией в 25.400 человек противопоставить 1.5 миллионам даже с топорами нечего. А 5-я статья не факт что сработает. Да и у орды вовсе не топоры. Как много у нас военных специалистов , давно не встававших с дивана.
Це неправда. Якби це було правда Норвегія виділила б Україні 100 лярдів(а вона може, стаб-фонд у них одержав прибутки 266 лярдів в 2023). Цього немає. Значить і загроз Норвегії немає.
Почекайте. Якщо дійсно стан справ такий, що серйозно стоїть питання "мешканцям багатоквартирних будинків...", то хто тоді на оборонпідприємствах, а також інших підприємствах працювати зможе??? Якщо люд подасться на виживання взимку по приватних секторах - за міста... Бо в місті приватний сектор не резиновий, да і до себе хто пустить?
Про що взагалі йде мова... Це вже не жарти. Яка країна без енергетики?