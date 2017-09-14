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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 85098510851185128513>
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:27

  Бетон написав:Жителям багатоквартирних будинків узимку доведеться переїжджати, бажано до приватного сектору, — голова Спілки споживачів комунальних послуг Попенко

«Вже зараз потрібно думати та шукати можливість виїхати в інші місця чи області, де є постачання світла».

А писали, что страну переселить глупо.
Так дайте переселиться в другую страну уже


А давай ти вже підеш в армію і не будеш скиглити кожного дня .
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:27

  Бетон написав:Жителям багатоквартирних будинків узимку доведеться переїжджати, бажано до приватного сектору, — голова Спілки споживачів комунальних послуг Попенко

«Вже зараз потрібно думати та шукати можливість виїхати в інші місця чи області, де є постачання світла».ㅤ
А писали, что страну переселить глупо.
Так дайте переселиться в другую страну уже

Бажано переселити всіх у прерії Альберти (Unrainian не дасть збрехати) - суцільний профіт та збереження нації, а з кацапами хай Орбан та Фіцо воюють
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:32

  Letusrock написав:Бажано переселити всіх у прерії Альберти (Unrainian не дасть збрехати) - суцільний профіт та збереження нації, а з кацапами хай Орбан та Фіцо воюють


ні, то НАТО
хай самі з віссю зла маються, бажано по повній, якщо зажлобились з ППО допомогти
я до прерій Патагонії, буду до попкорну призвичаюваться
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:40

  Letusrock написав:
  fler написав:До сльоз :lol: Вибачте за тупість, рфія слабка чи потужна?)))

Слабка щоб взяти Вовчанськ але потужна щоб через 2-3 роки напасти на НАТО.

Ха-ха. Вірно підмічено.
Це у Заходу така гра. Виходять одні політики і говорять що РФ слабка і помагати Україні не потрібно, потім виходять інші і говорять що РФ потужна, її потрібно боятись і не потрібна ескалація.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:46

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:Ще один факт що у вас погано з памʼяттю. Вам вже казали про кілька бригад МВС , які воюють. А частини НГУ в зоні БД вже багато років. Після повномасштабного стало ще більше.
Воєнперсів молодше 45 років зараз не існує (хіба по інвалідності під час війни ). Частина з них (по словам Детройта….. я не перевіряв… у відсотках вища ніж відсоток цивільних) повернулась і воює.
Зрозуміло чому вас на 3 місяці зачинили. Ви не чуєте нікого крім себе.

Это добровольцы, их никто не мобилизирует, я об этом, несколько бригад с нескольких сот тысяч здоровых дававших присягу умеющих обращаться с оружием молодых мужиков? Несколько лет назад были и 38-летние, сейчас 25 лет выслуги - это 43. А погранцы, а менты. Вас не выбешивает, что 40 или 45-летние погранцы (не столько важно. не 60 же) тупо валят и их выпускают, так как пенсы и исключены с учета?

Сколько вы будете жить в своих мифах?
Миф1 «добровольцы». Прям вот родились для войны и хотели? А может просто стоял выбор «куда пошлют» , или «в вооруженные нормально части и с обещанием хорошей подготовки». Потому так стают «добровольцами». А разве действующих полицаев не артачили , чтоб шли в ту «Лють»? И они шли. А кто не шел, скандал, увольнение и шел уже не в «Лють». То есть понятно что не добровольцы?
2. «Несколько бригад с несколких сот тысяч» .
Читайте
https://www.slovoidilo.ua/2024/04/13/no ... i-rosiyeyu
И на счет «умеют обращаться с оружием». С каким оружием? Гранатометом ? Танком? Артой? Оте в сервисном центре когда видели оружие? Сколько можно ходить дурачком необучаемым и непробиваемым и нести эту чушь?
А по их специальности кто их заменит? Вы? Или они уже не надо вообще? Исчезла их работа? На дорогах все хорошо? Во дворах? Нет преступности?
3. «Несколько лет назад были 38-летние пенсы» Сколько «несколько»? Лет 10 как уже недостаточно 20 лет выслуги. Плавно подняли . С 2021 года надо 25+
з жовтня 2011 року до жовтня 2012 року на пенсію ідуть при вислузі 20 років 6 місяців. З жовтня 2012 по жовтень 2013 року пенсії призначатимуться при вислузі 21 рік і так далі.




С выслугой ровно 25 лет крайний военпенс ушел летом 21 года (тот кто пришел в военВУЗ летом 1996 года в 17 лет) Кто уходил с лета 21 до февраля 22 - это уже больше 25 лет, у нас наборы 17-летних пацанов на учебу в военвуз летом. Умеете считать?
Летом 22 и позднее уже не уходил никто. Сколько счас ему лет, если летом 21 ему было 42 (17+25) года ? Что опять с математикой?!!! Почему я должен эту тупню разжовывать?!
4. «45-летние погранцы (не столько важно. не 60 же) тупо валят и их выпускают, так как пенсы и исключены с учета»
Что за маразм? Факт наличия или отсутствия учета или пенсии никак не влияют на выезд. Там стопка документов надо согласно постановы КМУ. Какие еще «погранцы в 45 лет на выезд»
Вот реально, как вы живете на свете с кучей дерьма в мозгах? Вы себе задавали вопрос, почему вас нормальный патриотичный ресурс (ФУП) на 3 месяца закрыл как обезьяну? И какой ответ? Почему не сделаны выводы?

Это у вас мифы. Кто кого куда артачил? Лють - это батальон добровольный, официально! У ментов бронь, они имеют право не идти воевать и большинство этим пользуется. Несколько тыс. человек из 220 тыс. - это добровольцы.
Людей сейчас раза в 2 меньше, и преступность падает уже 10 лет, я приводил тут ссылки на каждый год, если опять начну их приводить, опять скажете, что я повторяюсь. Также уже писал, что у меня не зарегистрировали заяву, когда у меня украли 100 баксов, когда меня били, они ехали час, и что работать они не хотят. От слова совсем и толку с них ноль.
Сейчас раньше 43 не идут, 25 лет выслуги, а несколько лет назад шли и в 38 и что с того?
Абсолютное большинство ментов служили в армии, там обучают обращаться со многим оружием.
Не надо никакой стопки, достаточно быть исключенным с учета и выпускают заграницу. А 43-летние пограничники, вышедшие на пенсию, исключены. На фупе есть свидетели того, как такие особи без проблем пересекали границу на основании такого исключения, на фупе в моей теме пользователь Ю-ла об этом писала.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 05 чер, 2024 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:47

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:А генерал с Норвегии отрабатывает военные бюджеты и свою личную нужность.


Или понимает что с армией в 25.400 человек противопоставить 1.5 миллионам даже с топорами нечего. А 5-я статья не факт что сработает. Да и у орды вовсе не топоры.
Как много у нас военных специалистов , давно не встававших с дивана.

Це неправда.
Якби це було правда Норвегія виділила б Україні 100 лярдів(а вона може, стаб-фонд у них одержав прибутки 266 лярдів в 2023).
Цього немає. Значить і загроз Норвегії немає.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:48

Почекайте.
Якщо дійсно стан справ такий, що серйозно стоїть питання "мешканцям багатоквартирних будинків...", то хто тоді на оборонпідприємствах, а також інших підприємствах працювати зможе???
Якщо люд подасться на виживання взимку по приватних секторах - за міста...
Бо в місті приватний сектор не резиновий, да і до себе хто пустить?

Про що взагалі йде мова...
Це вже не жарти.
Яка країна без енергетики?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:49

Ну, это уже реальный перебор, если правда.
https://kyiv24.news/news/v-ukrayini-pla ... ho-jdetsya
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:54

  hxbbgaf написав:Ну, это уже реальный перебор, если правда.
https://kyiv24.news/news/v-ukrayini-pla ... ho-jdetsya


ваша ю-ла - сучка безответственная. передайте
в 2022 очень героическая была, даешь крым и репарации с контибуциями
все кто потише - "в коричневых штанцях"
а потом пошло "как ??? кордоны закрыты?? а кто меня в Испанию повезет??"
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:55

  detroytred написав:Почекайте.
Якщо дійсно стан справ такий, що серйозно стоїть питання "мешканцям багатоквартирних будинків...", то хто тоді на оборонпідприємствах, а також інших підприємствах працювати зможе???
Якщо люд подасться на виживання взимку по приватних секторах - за міста...
Бо в місті приватний сектор не резиновий, да і до себе хто пустить?

Про що взагалі йде мова...
Це вже не жарти.
Яка країна без енергетики?


принуждение к выбору - белорусь VS афганистан
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