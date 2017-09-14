ваша ю-ла - сучка безответственная. передайте в 2022 очень героическая была, даешь крым и репарации с контибуциями все кто потише - "в коричневых штанцях" а потом пошло "как ??? кордоны закрыты?? а кто меня в Испанию повезет??"
Я не перехожу на личности, говорю лишь о том, что она писала о свале молодых пенсов силовиков закордон и говорила, что сама это видела лично на границе (речь шла о погранцах, которым 40 с небольшим).
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 05 чер, 2024 11:57, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Почекайте. Якщо дійсно стан справ такий, що серйозно стоїть питання "мешканцям багатоквартирних будинків...", то хто тоді на оборонпідприємствах, а також інших підприємствах працювати зможе??? Якщо люд подасться на виживання взимку по приватних секторах - за міста... Бо в місті приватний сектор не резиновий, да і до себе хто пустить?
Про що взагалі йде мова... Це вже не жарти. Яка країна без енергетики?
Бетон написав:Жителям багатоквартирних будинків узимку доведеться переїжджати, бажано до приватного сектору, — голова Спілки споживачів комунальних послуг Попенко
«Вже зараз потрібно думати та шукати можливість виїхати в інші місця чи області, де є постачання світла». ㅤ А писали, что страну переселить глупо. Так дайте переселиться в другую страну уже
Підприємство ГО "СПІЛКА СПОЖИВАЧІВ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ" зареєстровано — 30.04.2024. Керівник компанії — Попенко Олег Іванович. Спилку зарегестрировал, что бы такие заявления делать ))) прямо как свежий ботский аккаунт на ютубе.
detroytred написав:Почекайте. Якщо дійсно стан справ такий, що серйозно стоїть питання "мешканцям багатоквартирних будинків...", то хто тоді на оборонпідприємствах, а також інших підприємствах працювати зможе??? Якщо люд подасться на виживання взимку по приватних секторах - за міста... Бо в місті приватний сектор не резиновий, да і до себе хто пустить?
Про що взагалі йде мова... Це вже не жарти. Яка країна без енергетики?
"Країна мрій" Зеленського.
Все ж таки є атомна. Можна ліній з Європи додатково прокласти. І все ж таки достатній мінімум ее забезпечити (нехай і з відключеннями), щоб питання про "мешканцям багатоквартирних..." в принципі не було.
Там вище додали, що отой голова спілки нє внушає довєрія. Бо це вже якось зовсім...
З іншого боку Закревський стверджував, що енергетику рфія знищить, доб'є. Без варіантів. (І що відмовитися від отих гігантів треба було давно). Рішення тільки в розподіленній системі.
Оптимістично (правда, не взнаю, це той же Закревський чи інший):
*Що теоретично можуть зробити окупанти для того, щоб блекаут став тотальним? Блекаути по всій країні не можуть бути взагалі. В нас достатньо базової генерації для того, щоб, крім пікових годин споживання, підтримувати нормальний стан електромереж. Наша атомна енергетика дає достатню кількість електроенергії. Більше того, в нас прекрасно працюють сонячні електростанції. Львівська та Чернівецька області спокійно себе вдень забезпечують сонячною енергією.
У нас немає проблем з нічним та денним періодом споживання. Вдень - завдяки альтернативним джерелам енергії, а вночі - завдяки атомній енергії. У нас проблеми тільки з піковими навантаженнями на енергомережу.
Блекаути влітку – наскільки це реально? У нас є атомна генерація, й вона нікуди не дінеться. Просто під час піку споживання в нас не буде світла. Це стосується всіх, окрім Сумської, Харківської, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської областей. Там можуть бути блекаути. Тому що, якщо росіяни вдарять по перетинам через Дніпро і через київські вузли - це стосується Харкова і Сум - то ми просто не зможемо доставити туди навіть імпорт та ту електроенергію, яка в нас є на Заході України.
Вы не понимаете , как работает энергетика. Она работает когда генерация = потреблению, если нет баланса, то блек аут (всё гаснет, запуск от нескольких часов до нескольких месяцев). Атомные станции выдают всегда (каждый блок) константу по генерации, это не маневренная, это база. Атомная энергетика !!!!НИКОГДА!!!! не будет генерировать тот объем, которые в данный конкретный момент потребляется. Для этого необходима маневренная генерация (ГЭС, ТЭС), которой у нас НЕТ. Если сегодня закончится война, то нам нужно будет НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, чтобы начать жить как раньше в плане потребления электроэнергии. Альтернатива - пригласить инвесторов, но у нас в стране это НЕВОЗМОЖНО, так как страна хапуг, которые не могут нажраться, сколько миллионов бы у них не было, им всегда мало. Они захотят занять место в сфере генерации, но сделают это за счет потребителя через увеличение тарифа или за счет граждан, через налоги. Заплатят простые граждане, а деньги потом будут косить они он продажи генерации. Ненавижу этих упырей, такую страну просрали ублюдки.
Вы не понимаете , как работает энергетика. Она работает когда генерация = потреблению, если нет баланса, то блек аут (всё гаснет, запуск от нескольких часов до нескольких месяцев). Атомные станции выдают всегда (каждый блок) константу по генерации, это не маневренная, это база. Атомная энергетика !!!!НИКОГДА!!!! не будет генерировать тот объем, которые в данный конкретный момент потребляется. Для этого необходима маневренная генерация (ГЭС, ТЭС), которой у нас НЕТ.
Абетку цю я чудово розумію.
Мав на увазі, що хоча б на оцій базі, з відключеннями, можна забезпечити достатній рівень виживання підприємств і людей.
detroytred написав:Мав на увазі, що хоча б на оцій базі, з відключеннями, можна забезпечити достатній рівень виживання підприємств і людей.
Бо мова зайшла про повний писець аля переселення.
это диспетчер должен будет без предупреждений, как на пианино "дергать рубильники", чтобы держать баланс генерация/потребление. Но тут есть еще один момент, о котором МОЛЧАТ, количество отключений/включений автоматических выключателей ограничено, стоят они огромных денег, на замену нужны деньги, рабочие, время. Что будем делать, когда они перестанут функционировать?
detroytred написав:Мав на увазі, що хоча б на оцій базі, з відключеннями, можна забезпечити достатній рівень виживання підприємств і людей. Бо мова зайшла про повний писець аля переселення.
это диспетчер должен будет без предупреждений, как на пианино "дергать рубильники", чтобы держать баланс генерация/потребление. Но тут есть еще один момент, о котором МОЛЧАТ, количество отключений/включений автоматических выключателей ограничено, стоят они огромных денег, на замену нужны деньги, рабочие, время. Что будем делать, когда они перестанут функционировать?
Дякую. Про це не знав.
Тут ще Арестович голосить, що оцих віртуозів по рубільніках повним ходом мобілізують.
Я ж кажу: майже по всім сферам ми не знаємо реальних повних розкладів. Не бачимо усієї картини по кожній сфері. І загальної в цілому. Лише віра залишається. Віра в кого, кому можна вірити?))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 05 чер, 2024 12:48, всього редагувалось 2 разів.
Есть, например, специалисты по релейной защите и автоматике, эти кадры должны проработать минимум 10 лет, чтобы самостоятельно выполнять свои функции. Ну это как многие другие специальности, которые требуют много знаний и самое главное опыта.