Додано: Сер 05 чер, 2024 12:29

detroytred написав: Все ж таки є атомна. Все ж таки є атомна.

Вы не понимаете , как работает энергетика. Она работает когда генерация = потреблению, если нет баланса, то блек аут (всё гаснет, запуск от нескольких часов до нескольких месяцев). Атомные станции выдают всегда (каждый блок) константу по генерации, это не маневренная, это база. Атомная энергетика !!!!НИКОГДА!!!! не будет генерировать тот объем, которые в данный конкретный момент потребляется. Для этого необходима маневренная генерация (ГЭС, ТЭС), которой у нас НЕТ. Если сегодня закончится война, то нам нужно будет НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, чтобы начать жить как раньше в плане потребления электроэнергии. Альтернатива - пригласить инвесторов, но у нас в стране это НЕВОЗМОЖНО, так как страна хапуг, которые не могут нажраться, сколько миллионов бы у них не было, им всегда мало. Они захотят занять место в сфере генерации, но сделают это за счет потребителя через увеличение тарифа или за счет граждан, через налоги. Заплатят простые граждане, а деньги потом будут косить они он продажи генерации. Ненавижу этих упырей, такую страну просрали ублюдки.