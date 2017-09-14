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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8510851185128513
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 13:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Блекаути влітку – наскільки це реально?

більш турбує питання про зиму, літо це таке..
  detroytred написав:У нас є атомна генерація, й вона нікуди не дінеться.
якщо кацапи не зїдуть з рейок остаточно
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 13:11

  Примат написав:
  detroytred написав:повним ходом мобілізують.


Есть, например, специалисты по релейной защите и автоматике, эти кадры должны проработать минимум 10 лет, чтобы самостоятельно выполнять свои функции. Ну это как многие другие специальности, которые требуют много знаний и самое главное опыта.



тут на форумі повно фахівців по постачанню 5 вольт в розетку ))
а якщо серйозно - мало хто розуміє, що навіть незважаючи на те, що описанні вами специ не є бог знає ким там, але тим не менш, таки на дорозі не валяються. і крім технічної кваліфікації потрбіна кваліфікація по тб, типу там 5 гр 1000+ (на яку теж потрібні досвід і стаж) і без якої монтєра ніхто і близько не підпустить до якогось девайсу, щоб потім часом не сісти коли від того раптом залишаться тільки одні кєди.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 13:11

  Примат написав:
  detroytred написав:повним ходом мобілізують.


Есть, например, специалисты по релейной защите и автоматике, эти кадры должны проработать минимум 10 лет, чтобы самостоятельно выполнять свои функции. Ну это как многие другие специальности, которые требуют много знаний и самое главное опыта.

Поліцаї цінніші.
Знаєте, скільки років в поліцейській академії потрібно навчатись?
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