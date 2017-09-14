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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 чер, 2024 13:03
detroytred написав:
Блекаути влітку – наскільки це реально?
більш турбує питання про зиму, літо це таке..
detroytred написав:
У нас є атомна генерація, й вона нікуди не дінеться.
якщо кацапи не зїдуть з рейок остаточно
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Додано: Сер 05 чер, 2024 13:11
Примат написав: detroytred написав:
повним ходом мобілізують.
Есть, например, специалисты по релейной защите и автоматике, эти кадры должны проработать минимум 10 лет, чтобы самостоятельно выполнять свои функции. Ну это как многие другие специальности, которые требуют много знаний и самое главное опыта.
тут на форумі повно фахівців по постачанню 5 вольт в розетку ))
а якщо серйозно - мало хто розуміє, що навіть незважаючи на те, що описанні вами специ не є бог знає ким там, але тим не менш, таки на дорозі не валяються. і крім технічної кваліфікації потрбіна кваліфікація по тб, типу там 5 гр 1000+ (на яку теж потрібні досвід і стаж) і без якої монтєра ніхто і близько не підпустить до якогось девайсу, щоб потім часом не сісти коли від того раптом залишаться тільки одні кєди.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 13:11
Примат написав: detroytred написав:
повним ходом мобілізують.
Есть, например, специалисты по релейной защите и автоматике, эти кадры должны проработать минимум 10 лет, чтобы самостоятельно выполнять свои функции. Ну это как многие другие специальности, которые требуют много знаний и самое главное опыта.
Поліцаї цінніші.
Знаєте, скільки років в поліцейській академії потрібно навчатись?
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